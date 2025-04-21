Взлеты и падения недели

Прошлая неделя была достаточно волатильной, но ежедневные взлеты и падения в сухом остатке нам дали почти нулевую недельную динамику. Сильный рубль боролся с низкими ценами на нефть марки брент и наш рынок двигался по указке этих двух факторов.

Третий неотъемлемый фактор - это геополитика и американская риторика. Так и живем! Эта новая неделя будет, скорее всего, по событиям и факторам копировать предыдущую, но геополитика будет довлеть над всем.

🏆Топ-5 компаний, который показали недельный рост:

1. ВТБ +8,7% - в топе роста вторую неделю подряд, суммарно подняв более 16%. Штош... и на старуху бывает проруха, а то бумаги совсем отстали от рынка - второй обратный сплит нам не нужен. С июня в Крыму на 100% не станет банка РНКБ - будет только ВТБ, Кубань тоже потеряет самый крымский и самый региональный банк.

2. Новатэк +7,1%

3. Роснефть +5,4%

4. МосЭнерго +4,6% - растут на отчетности, хотя финансовые показатели не самые красивые.

5. Селигдар +4,2% - восстанавливаются после коррекции на прошлой неделе.

💩Пятерка худших бумаг индекса на этой неделе такая:

1. Астра -4,4%

2. Норникель -4,2%

3. Ростелеком -3,9% - я жду сокращения выплат дивидендов по итогам 2024 года в 2 раза год к году.

4. Мечел -3,6%

5. НЛМК -3,3% - на такой годовой отчётности грех и не упасть, хотя ожидания слабых результатов 2024 года уже были заложены в цену бумаги, но частные инвесторы решили перебдеть.

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