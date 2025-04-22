💰25% на облигациях коллекторов

В определенный момент времени коллекторами стали называться бандитские формирования, такой имидж сложился... Но сегодня коллекторские агентства — это структуры, деятельность которых регламентирована пошагово, — зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

И пока деятельность коллекторских компаний не признали незаконной давайте рассмотрим новый выпуск облигаций Профессиональной коллекторской организации "Первое клиентское бюро".

ПКБ занимает лидирующее место на профессиональном рынке услуг по взысканию задолженности, была основана основана в 2005 году в Хабаровске и стала родоначальником коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и в Сибири.

Компания развивает коллекторскую деятельность через покупку портфелей, а также через дочернюю структуру оказывает коллекторские услуги по агентской схеме и предоставляет аутсорсинговые услуги колл-центров. У компании крупнейший портфель просроченной задолженности - 660 млрд. рублей и 4,2 млн. активных клиентов. Компания рассчитывает получить от этого портфеля порядка 66 млрд. рублей платежей.

Вчера ПКБ проводило сбор заявок сразу на 2 выпуска - с фиксированной и плавающей доходностью. Рассмотрим сразу 2 выпуска через "/"

👀Что там по выпуску ПКБ-001Р-07 / ПКБ-001Р-08?

📌Дата размещения - 25.04.2025 года, то есть уже в эту пятницу.

📌Срок обращения - 3 года / 3,5 года.

📌Объем выпуска - 1 000 000 000 / 2 000 000 000 рублей с номиналом в 1 000 рублей.

💰Размер купона - фиксированный купон составит 25% годовых, а второй выпуск будет привязан к ключевой ставке со спредом в 400 б.п., то есть на старте по обоим выпускам доходность будет равнозначная, но уже в июне (мы верим в профессионализм Эльвиры Сахипзадовны) может произойти перекос.

📌Выплата купона - ежемесячная, первая выплата запланирована на 25 мая.

📌По выпуску ПКБ-001Р-07 предусмотрена оферта через 1,5 года.

📌По выпускам предусмотрена амортизация, причем по каждому выпуску своя:

ПКБ-001Р-07: с 27 по 31 купоны - по 5%, с 32 по 36 купоны - по 15%.

ПКБ-001Р-08: 37 купон - 12,5%, с 38 по 42 купон - 17,5%.📌Оба выпуска доступны для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.

📊Что еще важно знать?

🧮В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций на 6,8 млрд. рублей.

🧮РА Эксперт присвоило кредитный рейтинг А- со стабильным прогнозом. НКР присвоило кредитный рейтинг А со стабильным прогнозом.

🧮По итогам 2024 года общие сборы составили 16,2 млрд. рублей и год к году они выросли на 30,4%, но при этом номинал купленного портфеля вырос на 61,3% до 112,6 млрд. рублей.

🧮За 2024 год чистая прибыль выросла на 21,5% и составила 7,9 млрд. рублей. Рентабельность чистого капитала составляет заоблачные 58%.

🧮Показатель чистый долг/EBITDA равен 1,1х, то есть компания легко управляет текущей задолженностью.

⭐Если отбросить моральную составляющую, то бизнес компании выглядит привлекательно, как и параметры новых выпусков. Несмотря на наличие оферты, выпуск с фиксированной доходностью выглядит более интересным на перспективу.

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