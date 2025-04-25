💰Майский дивидендный дождь: какие компании щедро поделятся прибылью?

Чтобы ты оказался в первой категории, я собрал список компаний, которые в мае 2025 года планируют поделиться прибылью с акционерами. И да, там есть интересные «жирные» варианты не только из «голубых фишек», но и среди недооценённых историй.

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