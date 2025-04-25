💰Майский дивидендный дождь: какие компании щедро поделятся прибылью?

Чтобы ты оказался в первой категории, я собрал список компаний, которые в мае 2025 года планируют поделиться прибылью с акционерами. И да, там есть интересные «жирные» варианты не только из «голубых фишек», но и среди недооценённых историй.
Запасайся блокнотом или добавляй в закладки дальше будет полезно и по делу.
1. Банк СПБ-п
Размер дивиденда - 29,72 рублей.
Дивидендная доходность выплаты - 7,5%.
Дата закрытия реестра - 05.05.2025г.
2. Таттелеком
Размер дивиденда - 0,0377 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 5,4%.
Дата закрытия реестра - 12.05.2025г.
3. Т-Технологии
Размер дивиденда - 32 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 1,0%.
Дата закрытия реестра - 16.05.2025г.
4. МД Медикал Груп
Размер дивиденда - 22 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 2,2%.
Дата закрытия реестра - 19.05.2025г.
5. ТГК-14
Размер дивиденда - 0.0006886 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.
Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.
6. Куйбышевазот
Размер дивиденда - 2,5 рубля.
Дивидендная доходность выплаты - 0,5%.
Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.
7. ПНО Наука
Размер дивиденда - 26,76 рублей.
Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.
Дата закрытия реестра - 25.05.2025г.
⭐Половина этих бумаг есть в моем портфеле, поэтому в мае открою дивидендный сезон 😜
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