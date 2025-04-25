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Игорь Козакевич
Инвестиции

💰Майский дивидендный дождь: какие компании щедро поделятся прибылью?

Май — это не только шашлыки и первые теплые вечера, но и время, когда на счет инвесторов начинают капать дивиденды. Кто-то радуется, кто-то удивляется, а кто-то банально не успевает купить активы перед дивидендной отсечкой.

Майский дивидендный дождь: какие компании щедро поделятся прибылью? Фондовый рынок, Инвестиции в акции, Инвестиции, Финансовая грамотность, Дивиденды

Чтобы ты оказался в первой категории, я собрал список компаний, которые в мае 2025 года планируют поделиться прибылью с акционерами. И да, там есть интересные «жирные» варианты не только из «голубых фишек», но и среди недооценённых историй.

Запасайся блокнотом или добавляй в закладки дальше будет полезно и по делу.

1. Банк СПБ-п

Размер дивиденда - 29,72 рублей.

Дивидендная доходность выплаты - 7,5%.

Дата закрытия реестра - 05.05.2025г.

2. Таттелеком

Размер дивиденда - 0,0377 рубля.

Дивидендная доходность выплаты - 5,4%.

Дата закрытия реестра - 12.05.2025г.

3. Т-Технологии

Размер дивиденда - 32 рубля.

Дивидендная доходность выплаты - 1,0%.

Дата закрытия реестра - 16.05.2025г.

4. МД Медикал Груп

Размер дивиденда - 22 рубля.

Дивидендная доходность выплаты - 2,2%.

Дата закрытия реестра - 19.05.2025г.

5. ТГК-14

Размер дивиденда - 0.0006886 рубля.

Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.

Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.

6. Куйбышевазот

Размер дивиденда - 2,5 рубля.

Дивидендная доходность выплаты - 0,5%.

Дата закрытия реестра - 26.05.2025г.

7. ПНО Наука

Размер дивиденда - 26,76 рублей.

Дивидендная доходность выплаты - 8,8%.

Дата закрытия реестра - 25.05.2025г.

⭐Половина этих бумаг есть в моем портфеле, поэтому в мае открою дивидендный сезон 😜

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Информации об авторе

Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

Самозанятый в Нет

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