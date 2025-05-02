Разбор эмитента: ПИК

📍Итоги

На той неделе компания опубликовала финансовый отчет по МСФО за 2024 год. Из положительного можно отметить только рост выручки - за год на 15% до 675,1 млрд. рублей. Выручка активно росла в 1 полугодии 2024 года, когда еще не был доступен целый ассортимент программ льготной ипотеки и ключевая ставка не так сильно давила на финансовый результат.

Во второй половине года динамика резко развернулась и 2024 ПИК закрыли со снижением чистой прибыли в 1,8 раза до 28,7 млрд. рублей. Основная причина убытка - рост финансовых расходов (78,6 млрд. рублей) и убыток от переоценки финансовых активов (31,7 млрд. рублей). Кроме того себестоимость начала расти быстрее выручки (что является трендом ушедшего года для многих российских компаний).

При этом компания сократила долговую нагрузку почти на 48%, а показатель чистый долг/EBITDA снизился до 0,8х. И это в целом позитивный сигнал для инвесторов.

При оценке девелоперов стоит обращать внимание на соотношение остатков на счетах эскроу к общей задолженности по кредитам. На конец 2024 года у ПИКа это соотношение было 0,6, то есть только 60% всей задолженности покрывается остатками денег клиентов - и это одно из низких покрытий среди компаний строительной отрасли.

Негативный сигналом для инвесторов стало сокращение доли главного акционера компании Сергея Гордеева за полгода с 59% до 15%. Детали сделок не раскрываются, как и имена новых собственников компании. Формальная причина - продажа акций новым собственникам, не находящимся в санкционных списках.

⭐В связи со слабостью отрасли и широким давлением на бизнес инвестиционной идеи в акциях строительных компаний я не вижу - акции компании ПИК не представлены в моём инвестиционном портфеле. Так как большого пласта информации по компании просто нет в публичном доступе, то оценить динамику стоимости бумаг не представляется возможным, а ванговать пальцем в небо не считаю целесообразным.

Кто держит акции ПИК? Напишите в комментариях - интересно, как вы на это смотрите.

Не инвестиционная рекомендация.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.