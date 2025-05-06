Топ-6 ликвидных акций банковского сектора

1. Сбербанк
Аналитики Сбербанка не отличаются излишней скромностью и первыми в список поставили именно своего работодателя. Банк остается лидером по чистой прибыли, количеству клиентов и собственному капиталу. При этом компания активно инвестирует в свою экосистему.
Прогноза по своим бумагам на этот раз аналитики не дают, но я уверен, что 2025 год станет очередным рекордным для банка, что в итоге даст очередной рост размеру дивидендов на одну акцию. Средняя прогнозная цена варьирует в пределах 370 рублей.
2. Банк ВТБ
Или банк №2 в России, который в 2025 году планирует установить рекорд по чистой прибыли в размере 550 млрд. рублей. Рекомендация по дивидендам всколыхнула инвестиционное пространство, однако аналитики Сбера не верят в активный рост цены акций и ставят прогноз на уровне 100 рублей.
3. Т-Технологии
В холдинг входят разные направления, но крейсером развития, конечно же, является банковский и финансовый бизнес. Драйвером роста бумаг могут служить ускоренное развитие бизнеса компании - ведь по прогнозам они планируют наращивать кредитный портфель на 35% ежегодно в ближайшие 4 года.
Амбициозные планы вместе с новой дивидендной политикой могут дать рост цене акций компании до 3 500 рублей.
4. Совкомбанк
Банк входит в десятку крупнейших по размеру активов, но при этом имеет достаточно низкую оценку - всего лишь 0,7 от капитала. Банк активно растет за счет диверсификации бизнеса через точечные слияния и поглощения - за последние 10 лет их было 26. Такая диверсификация позволяет бизнесу расти в разные циклы.
Целевая цена от аналитиков - 16 рублей.
5. Банк СПБ
Региональный банк, факторами роста акций которого выступают постоянные дивиденды и программа обратного выкупа акций. Вчера как раз был закрыт реестр по дивидендам, акционеров ждут 29,72 рублей на одну обыкновенную акцию.
Несмотря на дивидендный гэп, аналитики Сбербанка ожидают рост цены акций до 430 рублей.
6. МТС Банк
После относительно удачного IPO акции банка за последний год просели более чем на 50%. Банк вроде бы нормально отчитался за 2024 год - выручка и чистая прибыль растут, но вместе с ними выросли и сформированные резервы по кредитным операциям, что говорит нам о низком качестве кредитного портфеля.
Даже немного странно, что сберовцы добавили именно эту финансовую организацию в топ ликвидных бумаг. Правда сильного прогноза там тоже нет, целевая цена составляет 1 400 рублей.
Мой рейтинг без учета последней позиции полностью совпал с мыслями аналитиков. Единственное, что Совкомбанк в портфеле представлен не акциями, а облигациями. Акции МТС Банка планировал покупать ориентируясь на динамику бумаг после IPO, но так и не нашел преимуществ инвестирования именно в этого эмитента.
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