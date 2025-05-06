Топ-6 ликвидных акций банковского сектора

6. МТС Банк

После относительно удачного IPO акции банка за последний год просели более чем на 50%. Банк вроде бы нормально отчитался за 2024 год - выручка и чистая прибыль растут, но вместе с ними выросли и сформированные резервы по кредитным операциям, что говорит нам о низком качестве кредитного портфеля.

Даже немного странно, что сберовцы добавили именно эту финансовую организацию в топ ликвидных бумаг. Правда сильного прогноза там тоже нет, целевая цена составляет 1 400 рублей.

Мой рейтинг без учета последней позиции полностью совпал с мыслями аналитиков. Единственное, что Совкомбанк в портфеле представлен не акциями, а облигациями. Акции МТС Банка планировал покупать ориентируясь на динамику бумаг после IPO, но так и не нашел преимуществ инвестирования именно в этого эмитента.

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