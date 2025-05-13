💰Топ-7 дивидендных акций от Сбербанка

В ближайшие 3-4 месяца российские компании могут выплатить 2,7 трлн. рублей дивидендами. Лидерами в этом направлении остаются компании нефтегазового сектора - их выплаты составят 1,1 трлн. рублей. Второе почетное место занимает финансовый сектор - там цифра ненамного ниже.

Аналитики банка обновляют компании в таких подборках на постоянной основе - в прошлый раз в нее вошли акции Х5, а на этот раз были наконец-то добавлены акции компании МТС. Почему ранее эта компания не была в списке - большой вопрос, ведь размер дивидендов был анонсирован еще в конце прошлого года, да и в течение 2025 года менеджмент компании уже несколько раз повторял о 35 рублях на одну акцию.

Итоговая семерка дивидендный акций выглядит так:

1. ИКС 5 - аналитики ожидают годовую дивидендную доходность немногим ниже 33%

2. МТС - 16,3%

3. Банк СПБ - 15,2%

4. Лукойл - 14,7%

5. Татнефть - 14,1%

6. Транснефть - 11,9%

7. Сбербанк - 11,5%

⭐Наше с аналитиками видение идеального дивидендного портфеля в этот раз совпало еще на одну компанию и это МТС. Вот только акции МТС у меня в портфеле с конца 2020 года и не так давно получилось докупить ещё по 204 рубля. Дивидендная доходность к дате закрытия реестра будет намного ниже нынешних 16,3%.

В итоге совпали 5 из 7 эмитентов. Лукойл отсутствует в моем портфеле по причине высокой доли нефтегазового сектора и еще один эмитент сломает и без того хрупкую диверсификацию. ИКС 5 вроде бы за последний месяц скорректировался на 📉-2,6%, но ещё свежа в памяти динамика акций Хедхантера с аналогичным специальным дивидендом.

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