BNDB — новый БПИФ от УК Доход

Интерес у опытных инвесторов к облигациям будет всегда и он не зависит от дивидендного сезона на рынке акций или времени года.

Для мнее опытных инвесторов, которым тяжело сформировать свой облигационный портфель, УК Доход предлагает необычный БПИФ — Облигации до декабря 2026 с тикером BNDB. Давайте разбираться что там внутри.

BNDB - стратегия инвестирования в высококачественные корпоративные облигации с фиксированной датой погашения 1 декабря 2026 года. По её наступлении срок автоматически сдвигается на 1 декабря 2029 года и далее - еще раз на три года.

Какие фонд дает плюсы для инвесторов?

✅Диверсификация - покупая один пай фонда, инвестор вкладывает свои деньги сразу в 27 выпусков облигаций. Управляющая компания обещает следить за долей каждого выпуска облигаций в фонде.

✅Купоны реинвестируются, а значит НДФЛ не будет до момента продажи паев. А если это случится через 3 года и более, то применяется ЛДВ.

✅Риски колебаний цены облигации сведены к минимуму.

✅Относительно невысокая комиссия за пользование - до 0,89% в год.

✅Стоимость 1 пая близка к номиналу одной облигации. На 20.05.2025г. она составляет 1 030,2 рублей.

✅Расчетная доходность к погашению составляет 21,78%.По состоянию на 20 мая 2025г.

СЧА фонда составляет 26,2 млн. рублей. Это небольшой размер, но ведь размер - не главное😜

Диверсификация фонда действительно хорошая, но как и в любом фонде есть активы, удельный вес которых превышает остальные. В BNDB на первые 5 позиций приходится всего лишь 30% портфеля и топ бумаги выглядят следующим образом.

1. ИКС 5 ФИНАНС 003P-03, кредитный рейтинг ААА, удельный вес 6,7%.

2. НОВАТЭК 001P-01, кредитный рейтинг ААА, удельный вес 6,0%.

3. Совкомбанк-2-4-боб, кредитный рейтинг АА, удельный вес 5,9%.

4. ГПБ БО-25, кредитный рейтинг АА+, удельный вес 5,9%.

5. РЖД БО-02, кредитный рейтинг ААА, удельный вес 5,6%.

С одной стороны, топ-5 облигаций выглядят вполне достойно, но с другой стороны, большинство из их или погасится до 1 декабря 2026, или оферта наступит до указанной даты, а значит с течением времени наполнение может сильно измениться.

⭐ Стоит ли покупать фонд на облигации BNDB? Если вы не хотите заморачиваться с выбором и ребалансировкой бумаг, то рассмотреть данный фонд точно стоит. Если же вы хотите сформировать аналогичный портфель и при этом не платить дополнительные комиссии управляющей компании, то этот фонд может повторить каждый инвестор даже с небольшим бюджетом.

Не инвестиционная рекомендация, как обычно...

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