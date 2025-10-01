❌В какие акции лучше не инвестировать в октябре

А значит при появлении советов для трейдеров я принимаю эту информацию в зеркальном виде, то есть если трейдерам рекомендуют активно покупать-продавать, то инвестору лучше постоять в стороне.
Таким образом наш любимый БКС определил 5 акций в октябре, к покупкам которых следует отнестись максимально трезво и взвешено, а лучше вообще их не покупать.
1. Группа Позитив
Акции компании колбасило в сентябре и эта тенденция продолжится до конца года на фоне общей нестабильной обстановки в IT-секторе, а также высоких ставок фондирования. Не исключено, что с 2026 года ставка налога на прибыль IT-компаний может быть повышена, что также не дает оптимизма бумагам.
2. ПИК
2024-2025 годы - не время для застройщиков, так как в этом секторе все зависит от размера ключевой ставки. На неделе ЦБ обнародовало тезисы обсуждения последнего заседания совета директоров по этому вопросу - утешительного там немного. В частности в документе отражены возможные моменты пауз в смягчении денежно-кредитной политике, то есть в снижении ключевой ставки.
3. Группа Астра
Ситуация аналогична Группе Позитив. Также не стоит забывать, что продукция компании не является первоочередной для большинства юридических лиц-покупателей, а значит покупку или обновление софта можно перенести на следующий год-два. Это дает инвесторам дополнительно задуматься о целесообразности покупки бумаг компании.
4. Ростелеком
Это уже более интересно и менее ожидаемо. Инвесторы ожидали выхода на IPO ряда дочерних компаний телекоммуникационного гиганта, но по причине высокой ключевой ставки и общих настроений рынка такой выход не состоялся. Таким образом, перекупленные бумаги будут плавно (или не плавно) двигаться в разные стороны весь октябрь.
5. ВК
Бумаги исторически слишком волатильны, а настроения инвесторов в данном кейсе слишком непредсказуемы. Бумаги уже получили хайп от нового национального мессенджера, теперь легко можно ждать отката. Благо, факторов роста для рынка в целом слишком мало...
В моем портфеле присутствуют только акции Ростелекома, покупать и уж тем более продавать которые я не планирую.
