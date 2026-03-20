🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Игорь Козакевич
Экономика России

Ключевая ставка снизится до 15% или нет?

На сегодня запланировано очередное, но не менее важное, заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
С учетом насыщенной геополитической обстановки в мире новое решение ЦБ (каким бы они ни было) существенно ничего не изменит на нашем фондовом рынке в текущем месяце, однако для эмитентов с большой долговой нагрузкой любое снижение - уже большой плюс к финансовому результату.

Кроме того ключевая ставка влияет на размер ставки по депозитам, и чем они ниже, тем выше вероятность перетока капитала с банков в инструменты фондового рынка. При таком сценарии все инвесторы останутся в плюсе.

А что думают самые грамотные аналитики крупных инвестиционных компаний? На этот раз большинство инвестдомов удивительно единодушны в своих прогнозах:

👉ПСБ - ждет снижения

👉Финам - ждет снижения

👉Альфа-капитал - ждет снижения

Причем эти компании ждут не абстрактного снижения, а конкретно до 15% годовых.

Самым острожным в прогнозах на этот раз оказался СберSIB. Они не ждут снижения ключевой ставки, так как опасаются вторичных эффектов, таких как инфляция и НДС.

Фактически мы уже имеем в цене бумаг снижение ключевой ставки и сегодня главное не её размер или динамика, а в риторике регулятора. Если риторика окажется жёсткой, то рынок может разочароваться даже при снижении ставки.

🔥 Чтобы не пропустить новые разборы акций, обзоры свежих выпусков облигаций и тренды фондового рынка скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще много полезной авторской аналитики и весь мой пассивный доход.

Информации об авторе

Игорь Козакевич

Игорь Козакевич

Самозанятый в Нет

8 подписчиков634 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

