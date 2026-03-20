Ключевая ставка снизится до 15% или нет?
С учетом насыщенной геополитической обстановки в мире новое решение ЦБ (каким бы они ни было) существенно ничего не изменит на нашем фондовом рынке в текущем месяце, однако для эмитентов с большой долговой нагрузкой любое снижение - уже большой плюс к финансовому результату.
Кроме того ключевая ставка влияет на размер ставки по депозитам, и чем они ниже, тем выше вероятность перетока капитала с банков в инструменты фондового рынка. При таком сценарии все инвесторы останутся в плюсе.
А что думают самые грамотные аналитики крупных инвестиционных компаний? На этот раз большинство инвестдомов удивительно единодушны в своих прогнозах:
👉ПСБ - ждет снижения
👉Финам - ждет снижения
👉Альфа-капитал - ждет снижения
Причем эти компании ждут не абстрактного снижения, а конкретно до 15% годовых.
Самым острожным в прогнозах на этот раз оказался СберSIB. Они не ждут снижения ключевой ставки, так как опасаются вторичных эффектов, таких как инфляция и НДС.
Фактически мы уже имеем в цене бумаг снижение ключевой ставки и сегодня главное не её размер или динамика, а в риторике регулятора. Если риторика окажется жёсткой, то рынок может разочароваться даже при снижении ставки.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.