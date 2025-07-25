👤 Может ли иностранец быть главным бухгалтером?
🔹 Когда это допустимо
Согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:
Иностранный гражданин вправе быть главным бухгалтером,
если он временно или постоянно проживает в РФ,
то есть имеет:
— разрешение на временное проживание (РВП) или
— вид на жительство (ВНЖ).
❌ Когда это запрещено
Иностранцы со статусом временно пребывающих
(в том числе ВКС без РВП/ВНЖ) не могут:
занимать должность главного бухгалтера;
выполнять обязанности по ведению бухгалтерского учёта.
📎 Основание: п. 3 ст. 14 Закона № 115-ФЗ
⚠ Ответственность за нарушение
Нарушение запрета может повлечь серьёзные санкции:
Штраф от 800 000 до 1 000 000 рублей,
либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.
📎 Основание: ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ
✅ Когда директор может вести бухучёт сам
Если организация — субъект малого или среднего предпринимательства (СМСП)
и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерии,
то руководитель, при наличии РВП или ВНЖ, может вести бухгалтерский учёт самостоятельно.
📎 Основания:
— ч. 4 ст. 6, ч. 3 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ
— ст. 57, 275 ТК РФ (в части включения функции в трудовой договор)
✍ Подписание бухгалтерских документов
Независимо от того, кто ведёт бухгалтерию —
директор вправе подписывать бухгалтерскую и налоговую отчётность,
в том числе при использовании квалифицированной электронной подписи.
📎 Основание:
- ч. 38 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания её руководителем экономического субъекта.»
💡 Что делать, если статус не позволяет?
Если иностранный директор не может быть бухгалтером — есть два законных варианта:
1. 📎 Аутсорсинг
Заключение договора с внешним специалистом или организацией.
Функции бухучёта передаются стороннему лицу,
но ответственность сохраняется за руководителем.
📎 Основание: ч. 3 ст. 7 ФЗ № 402-ФЗ
2. 👨💼 Приём на работу бухгалтера
Можно нанять в штат:
гражданина РФ,
иностранца с РВП,
или с ВНЖ.
🧷 Таблица для ориентира
Статус иностранца
Может быть главбухом?
Может подписывать отчётность как директор?
Временно пребывающий
❌ Нет
✅ Да
ВКС без РВП / ВНЖ
❌ Нет
✅ Да
С РВП
✅ Да
✅ Да
С ВНЖ
✅ Да
✅ Да
Директор (РВП/ВНЖ)
✅ Может вести сам
✅ Да
📌 Вывод
🛑 Назначать временно пребывающего иностранца главбухом — нельзя.
✅ Подписывать бухгалтерские документы — директор вправе, независимо от гражданства.
📎 Если статус не позволяет вести бухучёт — оформляйте аутсорс или найм в штат.
👤 Автор: VitoBuh
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