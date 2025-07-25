ЦОК ПРОФК ОБЩАЯ 24.07 Мобильный
Виталий

👤 Может ли иностранец быть главным бухгалтером?

📌 Разбираем, в каких случаях иностранный гражданин может вести бухгалтерский учёт в российской организации и как избежать штрафов.

🔹 Когда это допустимо

Согласно п. 3 ст. 14 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

Иностранный гражданин вправе быть главным бухгалтером,
если он временно или постоянно проживает в РФ,
то есть имеет:

разрешение на временное проживание (РВП) или
вид на жительство (ВНЖ).

❌ Когда это запрещено

Иностранцы со статусом временно пребывающих
(в том числе ВКС без РВП/ВНЖ) не могут:

  • занимать должность главного бухгалтера;

  • выполнять обязанности по ведению бухгалтерского учёта.

📎 Основание: п. 3 ст. 14 Закона № 115-ФЗ

⚠ Ответственность за нарушение

Нарушение запрета может повлечь серьёзные санкции:

  • Штраф от 800 000 до 1 000 000 рублей,

  • либо приостановка деятельности на срок от 14 до 90 суток.

📎 Основание: ч. 1 ст. 18.17 КоАП РФ

✅ Когда директор может вести бухучёт сам

Если организация — субъект малого или среднего предпринимательства (СМСП)
и применяет упрощённые способы ведения бухгалтерии,
то руководитель, при наличии РВП или ВНЖ, может вести бухгалтерский учёт самостоятельно.

📎 Основания:
ч. 4 ст. 6, ч. 3 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ
ст. 57, 275 ТК РФ (в части включения функции в трудовой договор)

✍ Подписание бухгалтерских документов

Независимо от того, кто ведёт бухгалтерию —
директор вправе подписывать бухгалтерскую и налоговую отчётность,
в том числе при использовании квалифицированной электронной подписи.

📎 Основание:
- ч. 38 ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания её руководителем экономического субъекта.»

💡 Что делать, если статус не позволяет?

Если иностранный директор не может быть бухгалтером — есть два законных варианта:

1. 📎 Аутсорсинг

Заключение договора с внешним специалистом или организацией.
Функции бухучёта передаются стороннему лицу,
но ответственность сохраняется за руководителем.

📎 Основание: ч. 3 ст. 7 ФЗ № 402-ФЗ

2. 👨‍💼 Приём на работу бухгалтера

Можно нанять в штат:

  • гражданина РФ,

  • иностранца с РВП,

  • или с ВНЖ.

🧷 Таблица для ориентира

Статус иностранца

Может быть главбухом?

Может подписывать отчётность как директор?

Временно пребывающий

❌ Нет

✅ Да

ВКС без РВП / ВНЖ

❌ Нет

✅ Да

С РВП

✅ Да

✅ Да

С ВНЖ

✅ Да

✅ Да

Директор (РВП/ВНЖ)

✅ Может вести сам

✅ Да

📌 Вывод

🛑 Назначать временно пребывающего иностранца главбухом — нельзя.
✅ Подписывать бухгалтерские документы — директор вправе, независимо от гражданства.
📎 Если статус не позволяет вести бухучёт — оформляйте аутсорс или найм в штат.

👤 Автор: VitoBuh
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Виталий

Виталий

Бухгалтер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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