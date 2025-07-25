Можно ли списать займы от учредителей, если вернуть их невозможно
В практике малого и среднего бизнеса нередко возникает ситуация, когда организация сталкивается с финансовыми трудностями и не может вернуть ранее полученный займ от учредителя. Причины могут быть различными: убытки, дефицит ликвидности, отсутствие оборотных средств.
В таких условиях перед руководителем и бухгалтером встаёт ключевой вопрос:
как поступить с задолженностью, которую вернуть невозможно?
Какие действия допустимы в рамках закона? Как правильно оформить такую операцию? И какие налоговые последствия это повлечёт?
🔍 На практике применяются три основных подхода к урегулированию задолженности перед учредителем:
1. Прощение долга участником (заимодавцем)
Если участник ООО прощает долг, то с точки зрения налогового и бухгалтерского учета, у организации возникает внереализационный доход. Независимо от того, кто именно является заимодавцем (участник, физическое или юридическое лицо), прощённая сумма признаётся доходом.
📌 Нормативные основания:
п. 18 ст. 250 НК РФ — Это напрямую указывает, что любое списание долга (включая прощение) является доходом, если не подпадает под исключения ст. 251;
ст. 415 ГК РФ — Это правовая база, подтверждающая возможность одностороннего прощения долга участником ООО;
Письмо Минфина России от 15.07.2024 № 03-03-06/1/65619 —Это официальное разъяснение Минфина полностью подтверждает, что:
Сумма прощённого долга признаётся доходом
Освобождение от обязательства — это не вклад, и не подпадает под освобождение от налогообложения.
💼 Последствия:
При ОСНО сумма прощённого займа включается в налогооблагаемую прибыль, внереализационный доход.
При УСН (доходы или доходы минус расходы) — включается в состав доходов.
📄 Документы:
Уведомление о прощении долга либо соглашение между сторонами.
Рекомендуется указание экономической цели, например — укрепление финансовой устойчивости должника.
Отражение в бухучёте: Д 66 (67, 76) - К 83.09.
⚠️ Налоговые риски:
Прощение долга всегда влечёт налоговую нагрузку, даже если оно оформлено внутри группы компаний или между взаимозависимыми лицами.
Если прощение оформлено ненадлежащим образом (отсутствует подтверждение, не отражено в доходах) — возможны претензии со стороны ИФНС.
2. Зачёт займа в счёт вклада в имущество
Этот вариант позволяет избежать налогообложения, если соблюдены все условия. Вклад в имущество ООО осуществляется без увеличения уставного капитала и не признаётся доходом, если соответствует требованиям пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.
📌 Обязательные условия:
Наличие положения в уставе о возможности внесения вкладов в имущество.
Решение общего собрания участников, принятое большинством не менее 2/3 голосов.
Вклады должны быть внесены пропорционально долям, если не установлено иное уставом.
Вклад должен быть денежным, а не в виде имущественных или обязательственных прав (ст. 66.1 ГК РФ).
📝 Порядок действий:
Внесение изменений в устав (если отсутствует соответствующее положение).
Регистрация изменений через ФНС (форма Р13014).
Проведение собрания участников и оформление решения о внесении вкладов.
Зачёт задолженности по займу в счёт вклада.
Отражение в бухучёте: Дт 66 (или 67, 76) — Кт 75 ; Дт 75 → Кт 82.
⚠️ Риски:
Отсутствие прямого положения в уставе делает операцию неправомерной — сумма будет расценена как доход.
Невыполнение условия пропорциональности влечёт риск переквалификации.
Налоговая может запросить первичные документы, подтверждающие факт внесения вклада.
⚖️ Судебная практика:
📚 Пример: дело № А63-16832/2019 (ООО «Леко»), Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2020 — суд признал сумму в 2,3 млн рублей доходом по УСН из-за отсутствия надлежащих документов.
3. Прекращение обязательств по причине совпадения должника и кредитора
Редкий, но возможный вариант. Согласно ст. 413 ГК РФ, обязательство прекращается, если должник и кредитор совпадают в одном лице. Это возможно, если, например, участник передаёт право требования долга самой компании в счёт вклада в имущество.
📌 Однако:
Такой вариант не освобождает от налога, если не выполняются требования ст. 251 НК РФ.
📚 Пример: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.01.2023 № А27-8223/2022 — сумма 512 млн рублей, переданная участником в виде права требования, признана доходом общества по п. 18 ст. 250 НК РФ, несмотря на ссылку налогоплательщика на пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.
⚠️ Риски:
При передаче прав требования и списании долга возникает доход.
💡 Вывод:
Вариант
Требования
Налоговые последствия
Прощение долга
Оформление уведомления или соглашения
Всегда возникает доход. Налог на прибыль или УСН
Вклад в имущество
Положение в уставе, решение собрания, пропорциональность
Без налога — при корректном оформлении
Совпадение сторон
Передача прав требования, списание
Доход при списании.
Мы — бухгалтеры, не юристы. Но из практики видно: любые действия с займами от учредителей нужно оформлять документально грамотно.
📄 Без подтверждающих документов — почти всегда налоговые риски.
✅ Лучше заранее проконсультироваться с юристом и оформить всё правильно с учётом закона.
👤 Автор: VitoBuh
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