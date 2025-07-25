Можно ли списать займы от учредителей, если вернуть их невозможно

Мы не даем юридическую консультацию, а рассматриваем возможные варианты с точки зрения бухгалтера на основе официальных разъяснений, писем Минфина и судебной практики.

В практике малого и среднего бизнеса нередко возникает ситуация, когда организация сталкивается с финансовыми трудностями и не может вернуть ранее полученный займ от учредителя. Причины могут быть различными: убытки, дефицит ликвидности, отсутствие оборотных средств.

В таких условиях перед руководителем и бухгалтером встаёт ключевой вопрос:

как поступить с задолженностью, которую вернуть невозможно?

Какие действия допустимы в рамках закона? Как правильно оформить такую операцию? И какие налоговые последствия это повлечёт?

🔍 На практике применяются три основных подхода к урегулированию задолженности перед учредителем:

1. Прощение долга участником (заимодавцем)

Если участник ООО прощает долг, то с точки зрения налогового и бухгалтерского учета, у организации возникает внереализационный доход. Независимо от того, кто именно является заимодавцем (участник, физическое или юридическое лицо), прощённая сумма признаётся доходом.

📌 Нормативные основания:

п. 18 ст. 250 НК РФ — Это напрямую указывает, что любое списание долга (включая прощение) является доходом , если не подпадает под исключения ст. 251;

ст. 415 ГК РФ — Это правовая база, подтверждающая возможность одностороннего прощения долга участником ООО;

Письмо Минфина России от 15.07.2024 № 03-03-06/1/65619 —Это официальное разъяснение Минфина полностью подтверждает, что: Сумма прощённого долга признаётся доходом Освобождение от обязательства — это не вклад , и не подпадает под освобождение от налогообложения.



💼 Последствия:

При ОСНО сумма прощённого займа включается в налогооблагаемую прибыль, внереализационный доход.

При УСН (доходы или доходы минус расходы) — включается в состав доходов.

📄 Документы:

Уведомление о прощении долга либо соглашение между сторонами.

Рекомендуется указание экономической цели, например — укрепление финансовой устойчивости должника.

Отражение в бухучёте: Д 66 (67, 76) - К 83.09.

⚠️ Налоговые риски:

Прощение долга всегда влечёт налоговую нагрузку, даже если оно оформлено внутри группы компаний или между взаимозависимыми лицами.

Если прощение оформлено ненадлежащим образом (отсутствует подтверждение, не отражено в доходах) — возможны претензии со стороны ИФНС.

2. Зачёт займа в счёт вклада в имущество

Этот вариант позволяет избежать налогообложения, если соблюдены все условия. Вклад в имущество ООО осуществляется без увеличения уставного капитала и не признаётся доходом, если соответствует требованиям пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.

📌 Обязательные условия:

Наличие положения в уставе о возможности внесения вкладов в имущество.

Решение общего собрания участников, принятое большинством не менее 2/3 голосов.

Вклады должны быть внесены пропорционально долям , если не установлено иное уставом.

Вклад должен быть денежным, а не в виде имущественных или обязательственных прав (ст. 66.1 ГК РФ).

📝 Порядок действий:

Внесение изменений в устав (если отсутствует соответствующее положение). Регистрация изменений через ФНС (форма Р13014). Проведение собрания участников и оформление решения о внесении вкладов. Зачёт задолженности по займу в счёт вклада. Отражение в бухучёте: Дт 66 (или 67, 76) — Кт 75 ; Дт 75 → Кт 82.

⚠️ Риски:

Отсутствие прямого положения в уставе делает операцию неправомерной — сумма будет расценена как доход.

Невыполнение условия пропорциональности влечёт риск переквалификации.

Налоговая может запросить первичные документы, подтверждающие факт внесения вклада.

⚖️ Судебная практика:

📚 Пример: дело № А63-16832/2019 (ООО «Леко»), Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2020 — суд признал сумму в 2,3 млн рублей доходом по УСН из-за отсутствия надлежащих документов.

3. Прекращение обязательств по причине совпадения должника и кредитора

Редкий, но возможный вариант. Согласно ст. 413 ГК РФ, обязательство прекращается, если должник и кредитор совпадают в одном лице. Это возможно, если, например, участник передаёт право требования долга самой компании в счёт вклада в имущество.

📌 Однако:

⚠️ Риски:

При передаче прав требования и списании долга возникает доход.

💡 Вывод:

Вариант Требования Налоговые последствия Прощение долга Оформление уведомления или соглашения Всегда возникает доход. Налог на прибыль или УСН Вклад в имущество Положение в уставе, решение собрания, пропорциональность Без налога — при корректном оформлении Совпадение сторон Передача прав требования, списание Доход при списании.

Мы — бухгалтеры, не юристы. Но из практики видно: любые действия с займами от учредителей нужно оформлять документально грамотно.

📄 Без подтверждающих документов — почти всегда налоговые риски.

✅ Лучше заранее проконсультироваться с юристом и оформить всё правильно с учётом закона.

👤 Автор: VitoBuh

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