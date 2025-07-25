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Учет займов

Можно ли списать займы от учредителей, если вернуть их невозможно

Мы не даем юридическую консультацию, а рассматриваем возможные варианты с точки зрения бухгалтера на основе официальных разъяснений, писем Минфина и судебной практики.

В практике малого и среднего бизнеса нередко возникает ситуация, когда организация сталкивается с финансовыми трудностями и не может вернуть ранее полученный займ от учредителя. Причины могут быть различными: убытки, дефицит ликвидности, отсутствие оборотных средств.

В таких условиях перед руководителем и бухгалтером встаёт ключевой вопрос:
как поступить с задолженностью, которую вернуть невозможно?

Какие действия допустимы в рамках закона? Как правильно оформить такую операцию? И какие налоговые последствия это повлечёт?

🔍 На практике применяются три основных подхода к урегулированию задолженности перед учредителем:

1. Прощение долга участником (заимодавцем)

Если участник ООО прощает долг, то с точки зрения налогового и бухгалтерского учета, у организации возникает внереализационный доход. Независимо от того, кто именно является заимодавцем (участник, физическое или юридическое лицо), прощённая сумма признаётся доходом.

📌 Нормативные основания:

  • п. 18 ст. 250 НК РФ — Это напрямую указывает, что любое списание долга (включая прощение) является доходом, если не подпадает под исключения ст. 251;

  • ст. 415 ГК РФ — Это правовая база, подтверждающая возможность одностороннего прощения долга участником ООО;

  • Письмо Минфина России от 15.07.2024 № 03-03-06/1/65619 —Это официальное разъяснение Минфина полностью подтверждает, что:

    • Сумма прощённого долга признаётся доходом

    • Освобождение от обязательства — это не вклад, и не подпадает под освобождение от налогообложения.

💼 Последствия:

  • При ОСНО сумма прощённого займа включается в налогооблагаемую прибыль, внереализационный доход.

  • При УСН (доходы или доходы минус расходы) — включается в состав доходов.

📄 Документы:

  • Уведомление о прощении долга либо соглашение между сторонами.

  • Рекомендуется указание экономической цели, например — укрепление финансовой устойчивости должника.

Отражение в бухучёте: Д 66 (67, 76) - К 83.09.

⚠️ Налоговые риски:

  • Прощение долга всегда влечёт налоговую нагрузку, даже если оно оформлено внутри группы компаний или между взаимозависимыми лицами.

  • Если прощение оформлено ненадлежащим образом (отсутствует подтверждение, не отражено в доходах) — возможны претензии со стороны ИФНС.

2. Зачёт займа в счёт вклада в имущество

Этот вариант позволяет избежать налогообложения, если соблюдены все условия. Вклад в имущество ООО осуществляется без увеличения уставного капитала и не признаётся доходом, если соответствует требованиям пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.

📌 Обязательные условия:

  • Наличие положения в уставе о возможности внесения вкладов в имущество.

  • Решение общего собрания участников, принятое большинством не менее 2/3 голосов.

  • Вклады должны быть внесены пропорционально долям, если не установлено иное уставом.

  • Вклад должен быть денежным, а не в виде имущественных или обязательственных прав (ст. 66.1 ГК РФ).

📝 Порядок действий:

  1. Внесение изменений в устав (если отсутствует соответствующее положение).

  2. Регистрация изменений через ФНС (форма Р13014).

  3. Проведение собрания участников и оформление решения о внесении вкладов.

  4. Зачёт задолженности по займу в счёт вклада.

  5. Отражение в бухучёте: Дт 66 (или 67, 76) — Кт 75 ; Дт 75 → Кт 82.

⚠️ Риски:

  • Отсутствие прямого положения в уставе делает операцию неправомерной — сумма будет расценена как доход.

  • Невыполнение условия пропорциональности влечёт риск переквалификации.

  • Налоговая может запросить первичные документы, подтверждающие факт внесения вклада.

⚖️ Судебная практика:

  • 📚 Пример: дело № А63-16832/2019 (ООО «Леко»), Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.07.2020 — суд признал сумму в 2,3 млн рублей доходом по УСН из-за отсутствия надлежащих документов.

3. Прекращение обязательств по причине совпадения должника и кредитора

Редкий, но возможный вариант. Согласно ст. 413 ГК РФ, обязательство прекращается, если должник и кредитор совпадают в одном лице. Это возможно, если, например, участник передаёт право требования долга самой компании в счёт вклада в имущество.

📌 Однако:

  • Такой вариант не освобождает от налога, если не выполняются требования ст. 251 НК РФ.

  • 📚 Пример: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.01.2023 № А27-8223/2022 — сумма 512 млн рублей, переданная участником в виде права требования, признана доходом общества по п. 18 ст. 250 НК РФ, несмотря на ссылку налогоплательщика на пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ.

⚠️ Риски:

  • При передаче прав требования и списании долга возникает доход.

💡 Вывод:

Вариант

Требования

Налоговые последствия

Прощение долга

Оформление уведомления или соглашения

Всегда возникает доход. Налог на прибыль или УСН

Вклад в имущество

Положение в уставе, решение собрания, пропорциональность

Без налога — при корректном оформлении

Совпадение сторон

Передача прав требования, списание

Доход при списании.

Мы — бухгалтеры, не юристы. Но из практики видно: любые действия с займами от учредителей нужно оформлять документально грамотно.
📄 Без подтверждающих документов — почти всегда налоговые риски.

✅ Лучше заранее проконсультироваться с юристом и оформить всё правильно с учётом закона.

👤 Автор: VitoBuh
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Виталий

Бухгалтер

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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