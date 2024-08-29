Секретный метод уменьшить налог, если есть доходы по вкладам

Есть деньги? А если найду?
💁♀️ Немногие знают, что проценты по сбережениям на вкладах можно использовать для применения налогового вычета.
И не платить с них налог. 💲
👉 Как это работает?
Например, по всем банковским счетам за год начислено 550 т.р. процентов.
Из них есть необлагаемая налогом сумма. За 2023 год она составила 150 т. р. В 2024 будет больше.
Вычитаем из дохода льготу: 550 000 - 150 000 = 400 000 руб.
Эта сумма облагается НДФЛ по ставке 13%.
Но если вы лечились, обучались, покупали жилье, то можно оформить налоговый вычет, чтобы уменьшить сумму годового дохода, которая облагается НДФЛ. 👆
Например, в 2023 году вы оплатили дорогостоящее лечение в сумме 300 т.р.
Поэтому можем уменьшить наш доход по вкладам на эту сумму: 400 000 - 300 000 = 100 000 руб.
Итого, НДФЛ заплатим только со 100 т.р, а не с 300 т.р.
💁♀️ Правда ведь, существенная экономия? 🤑
ВАЖНО! Данная экономия работает только относительно доходов, полученных в 2023 и 2024 году!
❓ Где узнать информацию о сумме всех процентов по вкладам?
❗️В личном кабинете налогоплательщика! Поищите прямо на главной странице.
👉 А сколько у вас "накапало" процентов за 2023 год? 🤔
💁♀️ Если нужно уменьшить сумму налога, обращайтесь в личку👍
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