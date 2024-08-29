Секретный метод уменьшить налог, если есть доходы по вкладам

С процентов по вкладам платится НДФЛ. Как можно его законно не платить?

Есть деньги? А если найду?

💁‍♀️ Немногие знают, что проценты по сбережениям на вкладах можно использовать для применения налогового вычета.

И не платить с них налог. 💲

👉 Как это работает?

Например, по всем банковским счетам за год начислено 550 т.р. процентов.

Из них есть необлагаемая налогом сумма. За 2023 год она составила 150 т. р. В 2024 будет больше.

Вычитаем из дохода льготу: 550 000 - 150 000 = 400 000 руб.

Эта сумма облагается НДФЛ по ставке 13%.

Но если вы лечились, обучались, покупали жилье, то можно оформить налоговый вычет, чтобы уменьшить сумму годового дохода, которая облагается НДФЛ. 👆

Например, в 2023 году вы оплатили дорогостоящее лечение в сумме 300 т.р.

Поэтому можем уменьшить наш доход по вкладам на эту сумму: 400 000 - 300 000 = 100 000 руб.

Итого, НДФЛ заплатим только со 100 т.р, а не с 300 т.р.

💁‍♀️ Правда ведь, существенная экономия? 🤑

ВАЖНО! Данная экономия работает только относительно доходов, полученных в 2023 и 2024 году!

❓ Где узнать информацию о сумме всех процентов по вкладам?

❗️В личном кабинете налогоплательщика! Поищите прямо на главной странице.

👉 А сколько у вас "накапало" процентов за 2023 год? 🤔

💁‍♀️ Если нужно уменьшить сумму налога, обращайтесь в личку👍