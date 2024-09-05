Секреты выдачи Wildberries – как повысить карточку в рейтинге

Начнем с ошибок селлеров на площадке
Wildberries акцентирует внимание на распространённых ошибках продавцов, которые уже давно неэффективны для продвижения товаров.
1. Пересыщение текста идентичными фразами. Частое употребление одних и тех же слов в описаниях перестало приносить пользу ещё в прошлом году. Теперь подобная практика может негативно сказаться на рейтинге товара.
2. Использование спецсимволов. Данная уловка для продвижения, появившаяся 15 лет назад, давно не актуальна. Ранее точки с запятой использовались для разделения тегов, а слешы (\) – для улучшения восприятия текста поисковыми системами. В наше время алгоритмы платформы адаптированы к современным требованиям, и грамотные тексты воспринимаются качественно. Следовательно, переизбыток ключевых слов и ненужных символов плохо сказываются на позиции товара.
Что рекомендуется сейчас? Пересмотреть описания ваших товаров и убрать всё лишнее.
Однако Wildberries указывает, что подсказки при заполнении карточек не всегда действительно помогают повысить рейтинг. Площадка может выдавать критику, но всё же присваивать высокий рейтинг. Например, у меня есть товар с постоянно высоким рейтингом 9.7, даже несмотря на предупреждения о переспаме в названии. Как только я начинаю вносить изменения, рейтинг падает.
Вот вам интересная задачка. Нужно проявлять разумность в изменениях, так как подобных случаев множество. Если высокий рейтинг сохраняется, можно оставить всё без изменений. Не стоит переделывать то, что уже приносит результат.
Что делать дальше? Ознакомьтесь с подсказками WB при заполнении карточек и посмотрите, действительно ли они могут помочь повысить рейтинг
Теперь перейдём к важным критериям, которые значительно влияют на видимость в поисковой выдаче:
1. Дистанция до клиента – около 35%. Это часто обсуждаемая тема; работа с регионами должна постоянно развиваться.
2. Объём продаж – порядка 22%. Важно поддерживать стабильный спрос на ваши товары.
3. Рекламные кампании – примерно 20%. Wildberries настоятельно рекомендует заниматься рекламой, и при грамотной настройке она будет эффективно окупаться. В настоящее время критически важно оптимизировать CTR товара до уровня выше 5%; товары с меньшим CTR могут не окупиться.
4. Текстовая релевантность – около 17%. Вам необходимы наиболее релевантные запросы, а не их множество, среди которых есть несоответствующие. Рекомендуется использовать максимум 50, а лучше 10-20 целевых слов.
Формулы, указанные на странице Wildberries, не предоставят чётких результатов, так как параметры Альфа и Бета не известны. Но спасибо за информацию!
Ваше внимание должно быть сосредоточено на четырёх ключевых аспектах:
1. Региональные настройки.
2. Ценовая политика и управление остатками (для повышения объёмов продаж).
3. Активное участие в рекламе (для увеличения внутреннего трафика).
4. Корректное заполнение карточек с правильно подобранными ключевыми словами, точно отражающими товар.
Давайте подробно разберём, как оптимизировать карточку товара на Wildberries и увеличить свои шансы на успех в этом маркетплейсе.
Как сделать идеальную карточку товара на Wildberries?
1. Название товара:
- Используйте четкое и понятное название, которое точно отражает суть товара. Включите ключевые слова, по которым покупатель может его искать. Например, вместо "костюм" используйте "школьная форма для мальчиков".
2. Описание товара:
- Убедитесь, что в описании содержится вся необходимая информация о товаре: материалы, размеры, цвета и особенности. Используйте структурированный текст с заголовками и пунктами для удобства восприятия. Для удобства используйте нейромодели, такие как mpsell AI – сервис сам создаст для вас описание товара по вашим характеристикам
3. Оформление карточки:
- Загружайте качественные фотографии товара с разных ракурсов. Добавьте изображения, показывающие товар в использовании. Чем больше информации о товаре предоставляется визуально, тем выше вероятность покупки.
4. Теги и ключевые слова:
- Используйте релевантные ключевые слова, которые будут максимально соответствовать запросам потенциальных покупателей. Избегайте лишних слов и сложных фраз — сосредоточьтесь на самом важном.
5. Характеристики:
- Убедитесь, что все характеристики заполнены корректно и в деталях. Это поможет не только с поисковой оптимизацией, но и улучшит восприятие товара покупателем.
Как следить за конкурентами и проводить анализ рынка?
1. Анализ конкурентных карточек:
- Изучите карточки товаров конкурентов с высоким рейтингом. Обратите внимание на их названия, описание, фотографии и отзывы клиентов.
2. Используйте аналитические инструменты:
- Существуют специальные инструменты и сервисы, которые помогут вам отслеживать позиции товаров, объемы продаж и трафик ваших конкурентов.
3. Проверка цен:
- Регулярно анализируйте цены ваших конкурентов. Определите, как вы можете установить цену на свой товар, чтобы она имела конкурентное преимущество.
Как поднять товар с 500 места на 5 за 500 рублей?
1. Увеличение объемов продаж:
- Участвуйте в акциях, распродажах и предлагайте скидки на свои товары, чтобы привлечь внимание.
2. Оптимизация рекламных кампаний:
- Инвестируйте в рекламу на платформе, чтобы получить дополнительный трафик и повысить конверсию.
3. Работа с отзывами:
- Старайтесь получать положительные отзывы от клиентов. Ответственно подходите к работе с негативными отзывами — учитесь на них и улучшайте свой товар, используйте автоматизированные сервисы для работы с отзывами.
Как правильно установить цену на товар, чтобы увеличить прибыль в 2-3 раза?
1. Анализ ценового сегмента:
- Определите, в каком ценовом сегменте находятся ваши конкуренты, и проанализируйте, как ваша цена соотносится с ценами на аналогичные товары.
2. Ценовые стратегии:
- Рассмотрите разные стратегии установления цены: психологическое ценообразование, использование скидок или акций, чтобы привлечь клиентов.
3. Оценка спроса:
- Учитывайте, как изменяется спрос на ваш товар в разные сезоны и в зависимости от маркетинговых активностей.
Конкретные шаги для выхода на Wildberries для начинающих
1. Регистрация на платформе:
- Заполните все необходимые документы и зарегистрируйтесь в качестве продавца.
2. Создание карточек товаров:
- Оптимизируйте ваши карточки товаров с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.
3. Настройка логистики:
- Определите, как вы будете управлять доставкой и возвратом товаров. Выбор верного логистического партнёра может существенно повлиять на успешность продаж.
4. Запуск рекламных кампаний:
- Начните рекламные кампании на платформе для генерации трафика и увеличения видимости товара.
5. Мониторинг и анализ:
- Постоянно отслеживайте аналитику ваших карточек, корректируйте их в зависимости от получаемых данных и отзывов покупателей.
Всё это поможет вам не только успешно запуститься на Wildberries, но и начать масштабировать свой бизнес на этой платформе.
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