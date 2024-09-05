Секреты выдачи Wildberries – как повысить карточку в рейтинге

Что влияет на позицию карточки в поиске Валдберрис? Как улучшить карточку товара? Описал секреты выдачи карточки от самого маркетплейса

Начнем с ошибок селлеров на площадке

Wildberries акцентирует внимание на распространённых ошибках продавцов, которые уже давно неэффективны для продвижения товаров.

1. Пересыщение текста идентичными фразами. Частое употребление одних и тех же слов в описаниях перестало приносить пользу ещё в прошлом году. Теперь подобная практика может негативно сказаться на рейтинге товара.

2. Использование спецсимволов. Данная уловка для продвижения, появившаяся 15 лет назад, давно не актуальна. Ранее точки с запятой использовались для разделения тегов, а слешы (\) – для улучшения восприятия текста поисковыми системами. В наше время алгоритмы платформы адаптированы к современным требованиям, и грамотные тексты воспринимаются качественно. Следовательно, переизбыток ключевых слов и ненужных символов плохо сказываются на позиции товара.

Что рекомендуется сейчас? Пересмотреть описания ваших товаров и убрать всё лишнее.

Однако Wildberries указывает, что подсказки при заполнении карточек не всегда действительно помогают повысить рейтинг. Площадка может выдавать критику, но всё же присваивать высокий рейтинг. Например, у меня есть товар с постоянно высоким рейтингом 9.7, даже несмотря на предупреждения о переспаме в названии. Как только я начинаю вносить изменения, рейтинг падает.

Вот вам интересная задачка. Нужно проявлять разумность в изменениях, так как подобных случаев множество. Если высокий рейтинг сохраняется, можно оставить всё без изменений. Не стоит переделывать то, что уже приносит результат.

Что делать дальше? Ознакомьтесь с подсказками WB при заполнении карточек и посмотрите, действительно ли они могут помочь повысить рейтинг

Теперь перейдём к важным критериям, которые значительно влияют на видимость в поисковой выдаче:

1. Дистанция до клиента – около 35%. Это часто обсуждаемая тема; работа с регионами должна постоянно развиваться.

2. Объём продаж – порядка 22%. Важно поддерживать стабильный спрос на ваши товары.

3. Рекламные кампании – примерно 20%. Wildberries настоятельно рекомендует заниматься рекламой, и при грамотной настройке она будет эффективно окупаться. В настоящее время критически важно оптимизировать CTR товара до уровня выше 5%; товары с меньшим CTR могут не окупиться.

4. Текстовая релевантность – около 17%. Вам необходимы наиболее релевантные запросы, а не их множество, среди которых есть несоответствующие. Рекомендуется использовать максимум 50, а лучше 10-20 целевых слов.

Формулы, указанные на странице Wildberries, не предоставят чётких результатов, так как параметры Альфа и Бета не известны. Но спасибо за информацию!

Ваше внимание должно быть сосредоточено на четырёх ключевых аспектах:

1. Региональные настройки.

2. Ценовая политика и управление остатками (для повышения объёмов продаж).

3. Активное участие в рекламе (для увеличения внутреннего трафика).

4. Корректное заполнение карточек с правильно подобранными ключевыми словами, точно отражающими товар.

Давайте подробно разберём, как оптимизировать карточку товара на Wildberries и увеличить свои шансы на успех в этом маркетплейсе.

Как сделать идеальную карточку товара на Wildberries?

1. Название товара:

- Используйте четкое и понятное название, которое точно отражает суть товара. Включите ключевые слова, по которым покупатель может его искать. Например, вместо "костюм" используйте "школьная форма для мальчиков".

2. Описание товара:

- Убедитесь, что в описании содержится вся необходимая информация о товаре: материалы, размеры, цвета и особенности. Используйте структурированный текст с заголовками и пунктами для удобства восприятия. Для удобства используйте нейромодели, такие как mpsell AI – сервис сам создаст для вас описание товара по вашим характеристикам

3. Оформление карточки:

- Загружайте качественные фотографии товара с разных ракурсов. Добавьте изображения, показывающие товар в использовании. Чем больше информации о товаре предоставляется визуально, тем выше вероятность покупки.

4. Теги и ключевые слова:

- Используйте релевантные ключевые слова, которые будут максимально соответствовать запросам потенциальных покупателей. Избегайте лишних слов и сложных фраз — сосредоточьтесь на самом важном.

5. Характеристики:

- Убедитесь, что все характеристики заполнены корректно и в деталях. Это поможет не только с поисковой оптимизацией, но и улучшит восприятие товара покупателем.

Как следить за конкурентами и проводить анализ рынка?

1. Анализ конкурентных карточек:

- Изучите карточки товаров конкурентов с высоким рейтингом. Обратите внимание на их названия, описание, фотографии и отзывы клиентов.

2. Используйте аналитические инструменты:

- Существуют специальные инструменты и сервисы, которые помогут вам отслеживать позиции товаров, объемы продаж и трафик ваших конкурентов.

3. Проверка цен:

- Регулярно анализируйте цены ваших конкурентов. Определите, как вы можете установить цену на свой товар, чтобы она имела конкурентное преимущество.

Как поднять товар с 500 места на 5 за 500 рублей?

1. Увеличение объемов продаж:

- Участвуйте в акциях, распродажах и предлагайте скидки на свои товары, чтобы привлечь внимание.

2. Оптимизация рекламных кампаний:

- Инвестируйте в рекламу на платформе, чтобы получить дополнительный трафик и повысить конверсию.

3. Работа с отзывами:

- Старайтесь получать положительные отзывы от клиентов. Ответственно подходите к работе с негативными отзывами — учитесь на них и улучшайте свой товар, используйте автоматизированные сервисы для работы с отзывами.

Как правильно установить цену на товар, чтобы увеличить прибыль в 2-3 раза?

1. Анализ ценового сегмента:

- Определите, в каком ценовом сегменте находятся ваши конкуренты, и проанализируйте, как ваша цена соотносится с ценами на аналогичные товары.

2. Ценовые стратегии:

- Рассмотрите разные стратегии установления цены: психологическое ценообразование, использование скидок или акций, чтобы привлечь клиентов.

3. Оценка спроса:

- Учитывайте, как изменяется спрос на ваш товар в разные сезоны и в зависимости от маркетинговых активностей.

Конкретные шаги для выхода на Wildberries для начинающих

1. Регистрация на платформе:

- Заполните все необходимые документы и зарегистрируйтесь в качестве продавца.

2. Создание карточек товаров:

- Оптимизируйте ваши карточки товаров с учетом всех вышеуказанных рекомендаций.

3. Настройка логистики:

- Определите, как вы будете управлять доставкой и возвратом товаров. Выбор верного логистического партнёра может существенно повлиять на успешность продаж.

4. Запуск рекламных кампаний:

- Начните рекламные кампании на платформе для генерации трафика и увеличения видимости товара.

5. Мониторинг и анализ:

- Постоянно отслеживайте аналитику ваших карточек, корректируйте их в зависимости от получаемых данных и отзывов покупателей.

Всё это поможет вам не только успешно запуститься на Wildberries, но и начать масштабировать свой бизнес на этой платформе.