Как можно вести товароучет на Wildberries, несколько подходов и рекомендации.

Товароучет на маркетплейсе Wildberries — это процесс отслеживания и управления товарными остатками, продажами, возвратами и движением продукции. Это критически важно для того, чтобы поддерживать оптимальный запас товаров на складе, избегать недостач и излишков, а также эффективно управлять продажами. В данной статье мы рассмотрим, как можно вести товароучет на Wildberries, обсудим несколько подходов, рассмотрим примеры и дадим рекомендации.

1. Что такое товароучет и зачем он нужен на маркетплейсе?

Товароучет — это процесс отслеживания движения товара на складе, в продаже и на возврате. Без четкого учета продавец может столкнуться с проблемами, такими как:

Потеря товара на складе.

Недостаток товаров на маркетплейсе (что ведет к потере продаж).

Излишки, замораживающие оборотные средства.

Ошибки при формировании заказов.

На Wildberries товароучет необходим для того, чтобы всегда поддерживать актуальные данные о наличии товара и контролировать его перемещение от поставщика до покупателя. Ведение учета помогает избежать штрафов и прочих санкций со стороны маркетплейса за нарушения условий хранения и поставок. Кроме товароучета важно также уделять и другим важным аспектам торговли, таким как ответы на отзывы на вопросы покупателей – лучше всего автоматизировать этот процесс, внедрив нейросетевые сервисы с автоответами, такие как например, mpsell Answer.

2. Основные этапы товароучета на Wildberries

Для успешного ведения товароучета на Wildberries нужно понимать ключевые этапы:

Поступление товара — это момент, когда товар поступает на склад Wildberries или собственный склад продавца. На этом этапе нужно убедиться, что количество и качество товаров соответствуют накладным и ожиданиям. Хранение товара — поддержание актуального состояния по остаткам товара. Wildberries берет на себя часть этих функций, если продавец использует систему FBO (Fulfillment by Operator), когда товар находится на складе маркетплейса. Если товар хранится на складе продавца (система FBS), ответственность за учет и актуальность остатков полностью лежит на продавце. Отправка товара покупателю — контроль правильности сборки и отправки товара покупателю. Своевременная обработка заказов критически важна для поддержания рейтинга и уровня сервиса на Wildberries. Возвраты и списания — возврат товара покупателем, который также необходимо учитывать. Товары могут быть возвращены из-за брака, недовольства качеством или по другим причинам. Эти товары должны быть учтены и проверены, а затем возвращены на склад или списаны.

3. Способы ведения товароучета на Wildberries

Существуют различные способы ведения товароучета для работы с Wildberries, в зависимости от того, какой объем продаж и насколько автоматизированный процесс требуется. Рассмотрим основные варианты:

Вариант 1: Ручной товароучет

Подходит для: небольших продавцов с небольшим ассортиментом и малым количеством заказов.

Инструменты: Excel или Google Sheets.

Описание: Ведение товароучета вручную с помощью таблиц — это самый простой, но трудоемкий способ. Продавец заносит все данные о поступлении, продажах и возвратах товара в таблицы, регулярно обновляя остатки. В каждой строке может быть указана информация о товаре: артикул, дата поступления, количество, цена закупки, цена продажи, дата отправки и другие важные параметры.

Преимущества:

Простота и доступность.

Возможность настроить учет под свои нужды.

Недостатки:

Высокая вероятность ошибок при больших объемах данных.

Трудоемкость и отсутствие автоматизации.

Вариант 2: Использование специализированного ПО для товароучета

Подходит для: продавцов среднего размера с большими объемами продаж, которым требуется автоматизация процессов.

Инструменты: 1С, МойСклад, Класс365, системы управления товароучетом для маркетплейсов.

Описание: Специализированные программы для товароучета позволяют автоматизировать многие процессы. С помощью интеграций с Wildberries можно автоматически синхронизировать остатки на складе, вести учет продаж и возвратов, формировать отчеты и видеть в реальном времени данные по каждому товару.

Пример функционала в 1С или МойСклад:

Импорт данных о заказах с Wildberries.

Автоматическое обновление остатков на складе.

Ведение базы данных товаров (артикулы, описания, цены).

Аналитика продаж и прибыли.

Преимущества:

Полная автоматизация товароучета.

Минимизация человеческого фактора и ошибок.

Реальная синхронизация с Wildberries.

Возможность формирования отчетности для аналитики и управления.

Недостатки:

Платность ПО.

Необходимость обучения и настройки.

Вариант 3: Интеграции и автоматизация через API

Подходит для: крупных продавцов и компаний с большим оборотом.

Инструменты: собственные разработки, использование API Wildberries, интеграции с CRM и ERP-системами.

Описание: API Wildberries позволяет разработчикам автоматизировать обмен данными между маркетплейсом и внутренними системами продавца. Это может включать автоматическую передачу данных о заказах, остатках на складе, возвратах и другие процессы.

Пример работы через API:

После поступления товара на склад данные автоматически передаются в систему учета.

Заказы автоматически поступают в систему для обработки.

Остатки и данные о продажах синхронизируются в режиме реального времени.

Преимущества:

Полная кастомизация под нужды бизнеса.

Высокая степень автоматизации.

Подходит для масштабных проектов с большими объемами данных.

Недостатки:

Высокие затраты на разработку и поддержку интеграций.

Необходимость наличия команды разработчиков или аутсорсинга.

4. Примеры использования

Пример 1: Магазин одежды

Маленький магазин одежды решил вести товароучет с помощью Excel. Продавец каждую неделю обновляет данные о наличии товаров, фиксирует поступления новых коллекций и списания. Сначала процесс был удобным, но по мере роста продаж стало сложно оперативно учитывать данные о каждом заказе, что привело к проблемам с задержками и неточностями в остатках.

Пример 2: Средний продавец аксессуаров

Продавец аксессуаров на Wildberries решил внедрить МойСклад для управления товароучетом. Программа позволила автоматизировать синхронизацию остатков и облегчить контроль за движением товара. Система также помогла уменьшить вероятность ошибок и сократить время на обработку заказов, что положительно сказалось на бизнесе.

Пример 3: Крупный дистрибьютор электроники

Крупная компания разработала собственную систему учета с интеграцией через API Wildberries. Это позволило вести полную автоматизацию товароучета, включая передачу данных о товарах, их движении и возвратах, а также синхронизацию с внутренней системой управления складом. Автоматизация сократила время на управление логистикой и упростила отчетность.

5. Рекомендации по эффективному товароучету на Wildberries

Автоматизируйте процессы — ручной учет эффективен только для небольших объемов, при масштабировании лучше использовать автоматизированные решения. Регулярно проверяйте остатки — регулярная сверка данных поможет избежать недостач и излишков. Используйте аналитические инструменты — программы для учета часто имеют встроенные функции аналитики, которые помогут понять, какие товары продаются лучше всего, и когда нужно делать новые поставки. Контролируйте возвраты — возвраты могут существенно влиять на прибыль, поэтому важно внимательно следить за их количеством и причинами.

Что в итоге?

Товароучет на Wildberries — это ключевой элемент успешной работы на маркетплейсе. Важно выбрать подходящий способ учета в зависимости от объема продаж и особенностей бизнеса. Небольшие продавцы могут начать с ручного учета, но с ростом объемов продаж целесообразно переходить на автоматизированные решения, такие как специализированные программы или интеграции через API.