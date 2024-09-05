Как оформить карточку товара на Wildberries: Топ 10 сервисов с генерацией дизайна товара

В этой статье рассмотрим 10 популярных сервисов с нейросетями, которые помогут вам оформить карточку товара на Wildberries.

Оформление карточки товара на маркетплейсах, таких как Wildberries, — ключевой элемент успеха продаж. Визуальное восприятие покупателя играет важнейшую роль: качественные фото и привлекательный дизайн могут значительно повысить конверсию. Технологии нейросетей помогают продавцам создавать профессиональные изображения быстро и с минимальными затратами. Топ 10 сервисов с генерацией дизайна товара:

WeShop AI — это один из самых удобных сервисов для создания визуального контента с использованием нейросетей. Его главная функция — автоматическая генерация изображений на основе текстовых описаний, а также оптимизация фотографий для маркетплейсов.

Преимущества:

Интуитивно понятный интерфейс.

Возможность создать фото по шаблону с учетом требований Wildberries.

Коррекция фона и удаление лишних объектов.

Быстрая адаптация под различные размеры и форматы изображений.

Пример использования: Вы загружаете фото товара с любым фоном, а нейросеть автоматически заменяет фон на нейтральный или фирменный, подходящий под стиль вашего магазина на Wildberries.

PixelCut — популярное решение для тех, кто хочет быстро и без навыков дизайна получить качественные изображения. Сервис отлично подходит для редактирования и создания рекламных фото для карточек товара.

Преимущества:

Быстрое удаление фона и автоматическая его замена.

Инструменты для автоматического создания теней, чтобы изображения выглядели более реалистично.

Предустановленные шаблоны для создания промо-фото.

Пример использования: Загрузив фото, вы можете мгновенно удалить фон и добавить профессиональный тень-эффект, создавая более объемное изображение товара.

Несколько нейросетей в одном Telegram-боте. Этот сервис разрабатывался специально для продавцов маркетплейсов. Он использует нейросети для автоматизации создания контента, включая фотографии, описание и даже генерацию видео.

Преимущества:

Генерация качественных фото на основе имеющихся изображений товара.

Функция автоматической подгонки фотографий под требования Wildberries (разрешение, формат).

Создание привлекательных видео и фото для карточки товара.

Пример использования: С помощью правильного промпта вы можете создать изображение или видео для вашего товара, либо заменить человека на уже имеющемся у вас фото или видео.

Remove.bg — это сервис, который идеально подходит для удаления фона с изображений. Этот инструмент широко используется продавцами для создания изображений товаров с чистым фоном, что является обязательным требованием на Wildberries.

Преимущества:

Мгновенное удаление фона за несколько секунд.

Высокое качество обработки.

Возможность доработки изображения вручную.

Пример использования: Загрузив фото товара, вы за несколько секунд получаете изображение с полностью удаленным фоном, что значительно упрощает процесс оформления карточки товара.

Designify — это онлайн-сервис с искусственным интеллектом, который предлагает инструменты для редактирования фото товаров, включая улучшение качества изображения, изменение фона и добавление визуальных эффектов.

Преимущества:

Автоматическое улучшение качества изображения.

Инструменты для создания «рекламных» фото.

Поддержка редактирования нескольких изображений одновременно.

Пример использования: Загружаете фото товара, и нейросеть улучшает резкость, насыщенность цветов, делает изображение более привлекательным для покупателя.

Fotor — это мощный онлайн-редактор, который использует нейросети для создания и редактирования изображений. Он подходит для создания качественного контента для карточек товаров на маркетплейсах.

Преимущества:

Простота использования.

Инструменты для быстрой коррекции цвета и света.

Автоматическое улучшение изображений и удаление дефектов.

Пример использования: Если фото вашего товара получилось недостаточно ярким, Fotor автоматически улучшит насыщенность цветов, корректирует освещение и делает картинку привлекательной для потенциальных покупателей.

Canva — это не только популярный инструмент для создания графики, но и сервис, который активно использует нейросети для улучшения качества изображений. Он предоставляет множество шаблонов и инструментов для создания фото и макетов для маркетплейсов.

Преимущества:

Большое количество шаблонов.

Легкость работы с фотографиями.

Инструменты для редактирования и улучшения качества изображений.

Пример использования: Создание промо-изображения для вашего товара с добавлением надписей, логотипов и эффектов в пару кликов.

Lunacy — это бесплатный редактор, который использует нейросети для создания и редактирования изображений. Он особенно полезен для тех, кто хочет более детально настроить изображения товаров.

Преимущества:

Поддержка работы с векторной графикой.

Интеграция с различными сервисами для редактирования изображений.

Возможности нейросетевого улучшения фото.

Пример использования: Вы можете создать собственный дизайн упаковки или лейбла для товара, а затем применить это изображение для оформления карточки товара.

PhotoRoom — это сервис, который позволяет редактировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Его основной функцией является автоматическое удаление фона и создание рекламных фото.

Преимущества:

Удобный мобильный интерфейс.

Мгновенное удаление фона.

Поддержка автоматической оптимизации изображений для маркетплейсов.

Пример использования: Создайте профессиональное фото товара, удалив лишние элементы и добавив привлекательный фон в несколько кликов.

DeepArtEffects — это сервис, который использует технологии искусственного интеллекта для создания художественных фото и редактирования изображений. Его можно использовать для создания уникальных, креативных изображений для ваших товаров.

Преимущества:

Большое количество фильтров и эффектов.

Применение стилей известных художников к вашим фотографиям.

Высокое качество рендеринга.

Пример использования: Вы можете придать своему товару художественный стиль, что сделает карточку более привлекательной для творческой аудитории на Wildberries.

Как выбрать подходящий сервис?

При выборе подходящего сервиса для создания фото товара на Wildberries стоит учитывать несколько факторов:

Качество изображения. Чем выше качество, тем больше вероятность, что товар привлечет внимание покупателей.

Функционал. Некоторые сервисы предлагают простое удаление фона, тогда как другие способны автоматически улучшить изображение и адаптировать его для маркетплейса.

Интерфейс. Важно, чтобы работа с сервисом была быстрой и удобной.

Стоимость. Многие сервисы предоставляют бесплатные функции, но для более сложных задач могут потребоваться платные тарифы.

Нейросети становятся незаменимыми помощниками для продавцов на Wildberries, экономя время и улучшая качество визуального контента. Выбирая подходящий сервис, вы значительно упростите процесс оформления карточки товара, а также повысите шансы на успешные продажи.