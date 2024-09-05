Избегай эти стандартные ошибки при торговле на Wildberries

Торговля на маркетплейсах, таких как Wildberries, становится популярным направлением для предпринимателей, желающих выйти на онлайн-рынок с минимальными затратами. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс таит в себе множество подводных камней. Многие новички сталкиваются с проблемами, которые можно было бы избежать, зная о типичных ошибках заранее.
1. Недостаточное исследование рынка и конкурентов
Одна из самых распространённых ошибок продавцов — выход на рынок без должного анализа. Некоторые предприниматели считают, что маркетплейс сам по себе обеспечит продажи, но реальность такова, что конкуренция на Wildberries очень высока.
Пример ошибки:
Продавец решает начать продажи футболок на Wildberries, не проанализировав предложения конкурентов. Оказывается, рынок уже перенасыщен аналогичными товарами, причем некоторые из них предлагаются по значительно более низкой цене. В результате продавец не получает ожидаемого объема продаж.
Как избежать:
Перед началом торговли проведите исследование ниши. Используйте аналитические инструменты, различные сервисы аналитики, чтобы изучить спрос, предложения конкурентов, цены, рейтинг товаров. Выясните, насколько рынок насыщен и какие ценовые рамки действуют. Это поможет понять, есть ли у вас конкурентные преимущества.
2. Неправильное ценообразование
Ценообразование — один из ключевых факторов успеха на маркетплейсах. Новички часто совершают ошибку, завышая или занижая цену, что приводит к снижению прибыли или отсутствию продаж.
Пример ошибки:
Продавец завышает цену, рассчитывая на высокую маржу, но не учитывает, что конкуренты предлагают аналогичные товары по более низкой цене. В результате товар не покупают либо покупают в малом объеме, что не покрывает расходы на рекламу. Либо, напротив, занижает цену, надеясь на массовые продажи, но из-за низкой маржи не покрывает расходы на логистику, хранение и рекламу.
Как избежать:
Прежде чем устанавливать цену, изучите рынок и учтите все расходы: на логистику, хранение, упаковку, комиссию Wildberries. Рассчитайте минимальную цену, ниже которой вы не можете продавать, чтобы не уйти в минус. Не забывайте регулярно анализировать рынок и корректировать цену в зависимости от сезонности или действий конкурентов.
Не забывайте зарабатывать, а не просто работать.
3. Неправильное оформление карточки товара
Оформление карточки товара на Wildberries играет ключевую роль в успехе продаж. Ошибки в описании, недостаток фотографий, некачественные изображения — все это может отпугнуть покупателя.
Пример ошибки:
Продавец выкладывает товар с минимальным описанием и всего одной фотографией. Покупатели не понимают всех преимуществ товара, возникают вопросы по размерам, материалам и качеству. В результате товар не получает должного внимания.
Как избежать:
Внимательно отнеситесь к созданию карточки товара. Она должна включать подробное описание с указанием всех характеристик: материалы, размеры, особенности использования. Используйте качественные фотографии с разных ракурсов, желательно с увеличенными деталями. Видеообзор товара также будет преимуществом, если не можете сделать видео сами, воспользуйтесь сервисами с генерацией видео и фото для маркетплейса, например mpsell AI.
4. Игнорирование отзывов и обратной связи
Многие продавцы недооценивают важность отзывов и рейтингов на маркетплейсе. Однако положительные отзывы напрямую влияют на позиции товара в поисковой выдаче и доверие покупателей.
Пример ошибки:
Продавец получает негативные отзывы на свою продукцию, но не реагирует на них, считая их неважными. Со временем рейтинг товара падает, и он теряет позиции в выдаче, что снижает продажи.
Как избежать:
Всегда следите за отзывами о своем товаре. Если покупатель оставил негативный отзыв — постарайтесь исправить ситуацию: предложите возврат или замену товара, извинитесь за неудобства. Отвечайте на вопросы покупателей в комментариях, это покажет вашу заботу о клиенте и улучшит имидж бренда, отвечайте даже на отзывы без текста и обязательно уникально, без шаблонов. Если хотите автоматизировать процесс, используйте сервисы с автоответами на отзывы и вопросы, например mpsell Answer, там можно настроить и авторекомендацию своих других товаров.
5. Ошибки в логистике и управлении запасами
Неправильное управление запасами может привести к перебоям в продажах, штрафам или негативным отзывам со стороны покупателей. Wildberries предъявляет строгие требования к срокам поставок и наличию товара на складе.
Пример ошибки:
Продавец не рассчитал объемы продаж и в пиковый сезон (например, перед праздниками) его товар оказался полностью распродан, но пополнение склада задержалось. Из-за этого карточка товара оказалась недоступной для заказа, и продавец потерял потенциальные продажи.
Как избежать:
Всегда планируйте запасы товара заранее, особенно перед пиковыми сезонами. Используйте аналитические инструменты, чтобы прогнозировать спрос. Не забывайте следить за складскими остатками на платформе и своевременно пополняйте товар. Также можно рассмотреть варианты использования услуг FBO (Fullfilment by Operator), когда Wildberries берет на себя хранение и логистику – если до этого использовали FBS.
6. Недооценка маркетинговых инструментов
Многие продавцы считают, что достаточно просто разместить товар на платформе, и маркетплейс сам обеспечит поток клиентов. Однако без дополнительных мер продвижения ваш товар может затеряться среди тысяч аналогичных предложений. Сейчас на WB реклама просто обязательна.
Пример ошибки:
Продавец запускает товар на маркетплейсе, но не использует рекламные возможности площадки (продвижение в поиске, акции, купоны на Ozon и т.д.). В результате его товар остается на последних страницах каталога и не получает видимости.
Как избежать:
Используйте все маркетинговые инструменты, которые предлагает платформа. Это может быть участие в акциях, скидки, купоны, контекстная реклама внутри маркетплейса. Кроме того, можно продвигать свои товары через социальные сети и внешнюю рекламу. Чем больше каналов продвижения вы используете, тем выше шансы на успех. Даже бартерная система с блоггерами все еще эффективна.
7. Нарушение правил площадки
Wildberries, как и другие маркетплейсы, имеет свои правила и требования к продавцам. Игнорирование этих правил может привести к блокировке аккаунта или штрафам.
Пример ошибки:
Продавец не изучил условия работы с Wildberries и допустил нарушение (например, неправильная маркировка товара, некачественная упаковка). В результате товар заблокировали, а продавец понес финансовые убытки из-за штрафов.
Как избежать:
Перед началом торговли внимательно изучите правила площадки. Следуйте требованиям по маркировке, упаковке, логистике и работе с отзывами. Регулярно проверяйте обновления правил, чтобы быть в курсе всех изменений. Не используйте самовыкупы, особенно если вы новичек, поверьте, можно обойтись и без них.
Что в итоге?
Торговля на Wildberries — это эффективный инструмент для выхода на онлайн-рынок, но он требует внимательного подхода и грамотного планирования. Избегайте вышеописанных ошибок, чтобы не потерять время и деньги, и помните, что успех на маркетплейсе приходит к тем, кто готов постоянно учиться, адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и работать над улучшением своего продукта.
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