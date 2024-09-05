Избегай эти стандартные ошибки при торговле на Wildberries

Наиболее распространённые ошибки при работе на Wildberries и советы, как их избежать.

Торговля на маркетплейсах, таких как Wildberries, становится популярным направлением для предпринимателей, желающих выйти на онлайн-рынок с минимальными затратами. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс таит в себе множество подводных камней. Многие новички сталкиваются с проблемами, которые можно было бы избежать, зная о типичных ошибках заранее.

1. Недостаточное исследование рынка и конкурентов

Одна из самых распространённых ошибок продавцов — выход на рынок без должного анализа. Некоторые предприниматели считают, что маркетплейс сам по себе обеспечит продажи, но реальность такова, что конкуренция на Wildberries очень высока.

Пример ошибки:

Продавец решает начать продажи футболок на Wildberries, не проанализировав предложения конкурентов. Оказывается, рынок уже перенасыщен аналогичными товарами, причем некоторые из них предлагаются по значительно более низкой цене. В результате продавец не получает ожидаемого объема продаж.

Как избежать:

Перед началом торговли проведите исследование ниши. Используйте аналитические инструменты, различные сервисы аналитики, чтобы изучить спрос, предложения конкурентов, цены, рейтинг товаров. Выясните, насколько рынок насыщен и какие ценовые рамки действуют. Это поможет понять, есть ли у вас конкурентные преимущества.

2. Неправильное ценообразование

Ценообразование — один из ключевых факторов успеха на маркетплейсах. Новички часто совершают ошибку, завышая или занижая цену, что приводит к снижению прибыли или отсутствию продаж.

Пример ошибки:

Продавец завышает цену, рассчитывая на высокую маржу, но не учитывает, что конкуренты предлагают аналогичные товары по более низкой цене. В результате товар не покупают либо покупают в малом объеме, что не покрывает расходы на рекламу. Либо, напротив, занижает цену, надеясь на массовые продажи, но из-за низкой маржи не покрывает расходы на логистику, хранение и рекламу.

Как избежать:

Прежде чем устанавливать цену, изучите рынок и учтите все расходы: на логистику, хранение, упаковку, комиссию Wildberries. Рассчитайте минимальную цену, ниже которой вы не можете продавать, чтобы не уйти в минус. Не забывайте регулярно анализировать рынок и корректировать цену в зависимости от сезонности или действий конкурентов.

Не забывайте зарабатывать, а не просто работать.

3. Неправильное оформление карточки товара

Оформление карточки товара на Wildberries играет ключевую роль в успехе продаж. Ошибки в описании, недостаток фотографий, некачественные изображения — все это может отпугнуть покупателя.

Пример ошибки:

Продавец выкладывает товар с минимальным описанием и всего одной фотографией. Покупатели не понимают всех преимуществ товара, возникают вопросы по размерам, материалам и качеству. В результате товар не получает должного внимания.

Как избежать:

Внимательно отнеситесь к созданию карточки товара. Она должна включать подробное описание с указанием всех характеристик: материалы, размеры, особенности использования. Используйте качественные фотографии с разных ракурсов, желательно с увеличенными деталями. Видеообзор товара также будет преимуществом, если не можете сделать видео сами, воспользуйтесь сервисами с генерацией видео и фото для маркетплейса, например mpsell AI.

4. Игнорирование отзывов и обратной связи

Многие продавцы недооценивают важность отзывов и рейтингов на маркетплейсе. Однако положительные отзывы напрямую влияют на позиции товара в поисковой выдаче и доверие покупателей.

Пример ошибки:

Продавец получает негативные отзывы на свою продукцию, но не реагирует на них, считая их неважными. Со временем рейтинг товара падает, и он теряет позиции в выдаче, что снижает продажи.

Как избежать:

Всегда следите за отзывами о своем товаре. Если покупатель оставил негативный отзыв — постарайтесь исправить ситуацию: предложите возврат или замену товара, извинитесь за неудобства. Отвечайте на вопросы покупателей в комментариях, это покажет вашу заботу о клиенте и улучшит имидж бренда, отвечайте даже на отзывы без текста и обязательно уникально, без шаблонов. Если хотите автоматизировать процесс, используйте сервисы с автоответами на отзывы и вопросы, например mpsell Answer, там можно настроить и авторекомендацию своих других товаров.

5. Ошибки в логистике и управлении запасами

Неправильное управление запасами может привести к перебоям в продажах, штрафам или негативным отзывам со стороны покупателей. Wildberries предъявляет строгие требования к срокам поставок и наличию товара на складе.

Пример ошибки:

Продавец не рассчитал объемы продаж и в пиковый сезон (например, перед праздниками) его товар оказался полностью распродан, но пополнение склада задержалось. Из-за этого карточка товара оказалась недоступной для заказа, и продавец потерял потенциальные продажи.

Как избежать:

Всегда планируйте запасы товара заранее, особенно перед пиковыми сезонами. Используйте аналитические инструменты, чтобы прогнозировать спрос. Не забывайте следить за складскими остатками на платформе и своевременно пополняйте товар. Также можно рассмотреть варианты использования услуг FBO (Fullfilment by Operator), когда Wildberries берет на себя хранение и логистику – если до этого использовали FBS.

6. Недооценка маркетинговых инструментов

Многие продавцы считают, что достаточно просто разместить товар на платформе, и маркетплейс сам обеспечит поток клиентов. Однако без дополнительных мер продвижения ваш товар может затеряться среди тысяч аналогичных предложений. Сейчас на WB реклама просто обязательна.

Пример ошибки:

Продавец запускает товар на маркетплейсе, но не использует рекламные возможности площадки (продвижение в поиске, акции, купоны на Ozon и т.д.). В результате его товар остается на последних страницах каталога и не получает видимости.

Как избежать:

Используйте все маркетинговые инструменты, которые предлагает платформа. Это может быть участие в акциях, скидки, купоны, контекстная реклама внутри маркетплейса. Кроме того, можно продвигать свои товары через социальные сети и внешнюю рекламу. Чем больше каналов продвижения вы используете, тем выше шансы на успех. Даже бартерная система с блоггерами все еще эффективна.

7. Нарушение правил площадки

Wildberries, как и другие маркетплейсы, имеет свои правила и требования к продавцам. Игнорирование этих правил может привести к блокировке аккаунта или штрафам.

Пример ошибки:

Продавец не изучил условия работы с Wildberries и допустил нарушение (например, неправильная маркировка товара, некачественная упаковка). В результате товар заблокировали, а продавец понес финансовые убытки из-за штрафов.

Как избежать:

Перед началом торговли внимательно изучите правила площадки. Следуйте требованиям по маркировке, упаковке, логистике и работе с отзывами. Регулярно проверяйте обновления правил, чтобы быть в курсе всех изменений. Не используйте самовыкупы, особенно если вы новичек, поверьте, можно обойтись и без них.

Что в итоге?

Торговля на Wildberries — это эффективный инструмент для выхода на онлайн-рынок, но он требует внимательного подхода и грамотного планирования. Избегайте вышеописанных ошибок, чтобы не потерять время и деньги, и помните, что успех на маркетплейсе приходит к тем, кто готов постоянно учиться, адаптироваться к изменяющимся условиям рынка и работать над улучшением своего продукта.