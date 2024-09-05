Тенденции торговли на маркетплейсах: новые горизонты для бизнеса

Про Wildberries, Ozon, AliExpress и другие, глобальные и локальные рынки, изменения потребительских предпочтений и глобальных экономических факторов

В последние годы торговля на маркетплейсах значительно изменила рынок электронной коммерции. Платформы, такие как Amazon, Wildberries, Ozon, AliExpress и другие, предоставляют бизнесу беспрецедентные возможности для выхода на глобальные и локальные рынки. В 2024 году эти тенденции продолжают развиваться, под влиянием новых технологий, изменения потребительских предпочтений и глобальных экономических факторов.

1. Рост роли искусственного интеллекта и автоматизации

Одной из ключевых тенденций, которая будет активно развиваться в 2024 году, является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизации в процессы торговли на маркетплейсах. ИИ помогает продавцам улучшать клиентский опыт, анализировать данные о покупках, автоматизировать процесс управления товарами и ценами.

Примеры внедрения:

Прогнозирование спроса . Используя алгоритмы ИИ, компании могут предсказать, какие товары будут наиболее востребованы в ближайшие месяцы, что позволяет лучше управлять запасами и минимизировать потери.

Чат-боты и виртуальные ассистенты . Они помогают улучшить взаимодействие с клиентами, предоставляя консультации и поддержку 24/7. Например, на Amazon активно используются чат-боты для решения простых вопросов и обработки заказов.

Рекомендательные системы. Системы на основе машинного обучения предлагают покупателям товары, которые могут быть интересны на основе предыдущих покупок или поведения на платформе. Это повышает шансы на успешные продажи.

Даже селлеры вовсю используют ИИ в своей работе, от создания SEO-оптимизированного описания карточки товаров с помощью различных сервисов, например, mpsell AI, до нейроответов на отзывы и вопросы покупателей.

2. Фокус на экологичность и устойчивое развитие

С каждым годом все больше потребителей отдают предпочтение товарам и брендам, которые ориентированы на экологичность и устойчивое развитие. В 2024 году маркетплейсы активно подстраиваются под этот тренд.

Примеры:

Эко-товары . Платформы, такие как Etsy, уже давно популяризируют экологически чистые продукты. Однако в 2024 году и гиганты, такие как Amazon, вводят специальные разделы для эко-товаров, помогая покупателям легче находить устойчивые решения.

Уменьшение углеродного следа. Ведущие маркетплейсы внедряют программы для снижения углеродного следа доставки, сотрудничая с экологичными транспортными компаниями и предлагая опции для "зеленой" доставки.

3. Гиперперсонализация как ключ к успеху

Маркетплейсы стремятся максимально персонализировать предложения для каждого пользователя, что становится возможным благодаря огромным массивам данных и продвинутым аналитическим инструментам. Персонализация уже давно стала стандартом, но в 2024 году она достигает новых высот.

Примеры:

Персонализированные акции и скидки . Некоторые маркетплейсы предоставляют покупателям персонализированные скидки на основе их предпочтений и истории покупок. Например, Wildberries активно использует персонализированные подборки и уведомления для стимулирования повторных покупок.

Индивидуальные рекомендации. Помимо стандартных алгоритмов рекомендаций, маркетплейсы начинают учитывать не только покупки, но и предпочтения пользователей в других сферах — от стиля жизни до медийных интересов. Например, Ozon предлагает товары на основе предпочтений пользователей в фильмах и книгах.

4. Рост конкуренции между брендами и малым бизнесом

В 2024 году мы наблюдаем рост конкуренции между крупными брендами и малым бизнесом на маркетплейсах. С одной стороны, крупные бренды используют свои ресурсы и маркетинговые бюджеты для завоевания рынка, с другой — малые и средние предприятия ищут способы выделиться через уникальные предложения и качественный сервис.

Примеры:

Малый бизнес на маркетплейсах . Платформы, такие как Etsy, поддерживают малых производителей, предлагая специализированные ниши для товаров ручной работы и уникальных изделий. Amazon и другие платформы вводят программы поддержки малого бизнеса, предоставляя льготы по комиссиям и улучшенные инструменты для продвижения.

Борьба за внимание. В условиях высокой конкуренции, бренды вынуждены активно инвестировать в продвижение через рекламные инструменты самих маркетплейсов — контекстную рекламу, рекламу в результатах поиска и рекомендации. К примеру, на Ozon многие бренды создают отдельные страницы с собственными акциями и уникальными предложениями для удержания клиентов.

5. Маркетплейсы как платформа для трансграничной торговли

Глобализация торговли через маркетплейсы продолжает набирать обороты. В 2024 году трансграничная торговля становится доступной для еще большего числа продавцов, а покупатели получают доступ к товарам из разных уголков мира.

Примеры:

AliExpress и трансграничные продажи . Эта платформа уже несколько лет является лидером в трансграничной торговле, предлагая покупателям товары со всего мира по низким ценам. В 2024 году она продолжает улучшать свои логистические процессы, чтобы ускорить доставку и сделать трансграничные покупки более удобными.

Amazon Global Selling. Программа позволяет продавцам из разных стран продавать свои товары на международных рынках, используя инфраструктуру и ресурсы Amazon. Это открывает перед бизнесом новые возможности для экспансии и роста.

6. Социальная коммерция и интеграция с социальными сетями

Еще одной значимой тенденцией становится интеграция маркетплейсов с социальными сетями. Социальная коммерция — это процесс покупки товаров непосредственно через социальные сети или с их использованием в качестве рекламной и торговой площадки.

Примеры:

Интеграция с Instagram и TikTok . Многие маркетплейсы интегрируются с платформами социальных сетей, предоставляя возможность продавать товары через рекламные кампании или прямые ссылки в постах и сторис. Например, TikTok Shop позволяет пользователям покупать товары прямо в приложении, что привлекает молодых покупателей.

Live-commerce. Прямая трансляция с демонстрацией товаров становится популярным методом продвижения на платформах, таких как Taobao и Ozon. Ведущие демонстрируют продукты в реальном времени, а зрители могут сразу же их приобрести.

7. Инновационные методы логистики и доставки

Логистика остается одной из важнейших частей торговли на маркетплейсах. В 2024 году маркетплейсы ищут новые пути оптимизации доставки, чтобы сократить время и расходы, а также улучшить клиентский опыт.

Примеры:

Дроны и роботы для доставки . В некоторых странах маркетплейсы уже начали тестирование доставки с помощью дронов и роботов. Например, Amazon активно развивает свою программу Prime Air, которая позволяет доставлять посылки с помощью дронов.

Склады ближе к покупателю. Маркетплейсы инвестируют в создание распределительных центров по всему миру, чтобы ускорить доставку. В России, например, Ozon и Wildberries активно развивают сеть локальных складов, что позволяет сократить сроки доставки до нескольких часов.

8. Омниканальность и многоканальная торговля

Современные покупатели все чаще используют сразу несколько каналов для совершения покупки. В 2024 году маркетплейсы продолжают развивать омниканальные стратегии, предоставляя клиентам возможность покупать товары онлайн и получать их в офлайн-магазинах, пунктах самовывоза или через другие каналы.

Примеры:

Click and Collect . Эта модель становится все более популярной на маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, где покупатели могут заказать товар онлайн и забрать его в ближайшем пункте выдачи.

Интеграция с офлайн-магазинами. Некоторые маркетплейсы начинают сотрудничать с традиционными ритейлерами для обеспечения удобного выбора и покупки товаров как онлайн, так и офлайн.

Что в итоге?

В 2024 году торговля на маркетплейсах продолжает трансформироваться под влиянием новых технологий, изменения потребительских предпочтений и глобальных трендов. Для успешной работы на этих платформах продавцам важно не только следить за текущими тенденциями, но и активно внедрять инновации, персонализировать подход к клиентам и адаптироваться к новым реалиям рынка.