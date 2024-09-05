Какие показатели продаж анализировать на Wildberries

Как проводить внутреннюю аналитику на Wildberries и какие именно показатели учитывать.

Wildberries — одна из крупнейших маркетплейс-платформ в России и СНГ. Для продавцов на этой платформе аналитика — ключевой фактор успеха. Она позволяет понять, какие товары продаются лучше, какие стратегии работают, какова динамика продаж и какие аспекты бизнеса нуждаются в улучшении.

Многие говорят, что нужно постоянно анализировать продажи вашего товара, но мало кто говорит что именно стоит анализировать, чтобы это было полезно и влияло на эффективность. В этой статье подробно разберу, как проводить внутреннюю аналитику на Wildberries, какие именно показатели учитывать. Статья специально написана для помощи начинающим селлерам для описания им базовых принципов ведения бизнеса на маркетплейсах и не только.

Основные метрики для анализа

Перед началом аналитики важно определить ключевые показатели, которые помогут вам объективно оценить эффективность вашей торговли на маркетплейсе. Рассмотрим основные из них:

Оценка позиции в выдаче маркетплейса

Позиция в выдаче маркетплейса — это ключевая метрика, определяющая видимость вашего товара для потенциальных покупателей. Чем выше товар находится в списке, тем выше вероятность его покупки. Анализ позиции помогает выявить, какие факторы влияют на размещение товара, а также понять, как оптимизировать страницу для повышения видимости.

Пример:

Товар 1: занимает 6-ое место в выдаче со ставкой 700р за рекламу, органическая выдача: 20-ое место.

Товар 2: занимает 8-е место в тот же период по органической выдаче без рекламы.

Здесь можно сделать вывод, что Товар 1 лучше виден покупателям, но важно проанализировать, почему Товар 2 находится на более низкой позиции – не потому что, товар менее SEO-оптимизирован или менее востребован, а потому что реклама на товар не включена, и при сравнении в равных условиях Товар 2 и вовсе окажется выше по позиции в выдаче. Почему Товар 1 ниже органически? Может быть недостаточная оптимизация описания, низкие отзывы или неответы на отзывы продавцом, неправильное использование ключевых слов, малый объем продаж и т.д. Чтобы повысить товар в выдаче органически, нужно как минимум ответственно подходить к SEO-оптимизации карточки, можно вручную вписывать подходящие ключевые слова и фразы, дизайнить фото и т.д., а можно воспользоваться сторонними сервисами с нейросетями внутри, например, mpsell AI, и автоматизировать оптимизацию SEO в карточке товара.

Объем продаж

Объем продаж — это базовая метрика, с которой начинается любой анализ. Она показывает, сколько товаров было продано за определенный период. Анализ объема продаж помогает понять, какие товары продаются лучше всего и как меняется спрос на ваш ассортимент.

Пример:

Товар 1 : продано 100 единиц за неделю.

Товар 2: продано 20 единиц за тот же период.

Здесь можно сделать вывод, что Товар 1 более популярен, но важно проанализировать, почему Товар 2 продается хуже (может быть выше цена, меньше рекламной поддержки, неактуальный сезон, низкие отзывы или неответы на отзывы продавцом и т.д.).

Рентабельность (маржинальность)

Объем продаж важен, но гораздо важнее понимать, сколько прибыли приносит каждый товар. Рентабельность показывает, сколько денег остается после всех затрат (включая стоимость товара, маркетинг, логистику и комиссии Wildberries).

Пример:

Товар 1 : продано 100 единиц, выручка — 100 000 руб., затраты — 80 000 руб., прибыль — 20 000 руб.

Товар 2: продано 20 единиц, выручка — 60 000 руб., затраты — 30 000 руб., прибыль — 30 000 руб.

В данном примере, несмотря на меньший объем продаж, Товар 2 приносит больше прибыли благодаря более высокой маржинальности.

Оборот и его динамика

Оборот — это общая сумма выручки от продаж. Важно отслеживать динамику изменения оборота: растет он или падает, и как влияют на это сезонные колебания, акции, новые запуски товаров и другие факторы.

Пример:

Оборот за июль: 500 000 руб.

Оборот за август: 700 000 руб.

Рост оборота может свидетельствовать о повышении спроса или успешных маркетинговых акциях.

Оборачиваемость товара

Оборачиваемость товара показывает, как быстро товар продается и как долго он «зависает» на складе. Это важно для управления складскими остатками и эффективного планирования закупок.

Пример:

Товар А : среднее время на складе — 3 дня.

Товар Б: среднее время на складе — 30 дней.

Если оборачиваемость товара низкая (например, товар находится на складе больше 30 дней), стоит пересмотреть стратегию по этому товару: снизить цену, запустить акцию или улучшить карточку товара.

Конверсия карточек товара

Конверсия — это процент покупателей, которые, посмотрев карточку товара, совершают покупку. Высокая конверсия свидетельствует о том, что карточка товара хорошо оформлена и привлекает покупателя. Если конверсия низкая, необходимо анализировать возможные проблемы: плохие фото, мало отзывов, завышенная цена, недостаточно информации.

Пример:

Товар 1 : конверсия 10% (из 1000 просмотров 100 покупок).

Товар 2: конверсия 2% (из 1000 просмотров 20 покупок).

Низкая конверсия — сигнал к доработке контента карточки или пересмотру ценовой политики.

Анализ возвратов

Возвраты — это важный показатель, который влияет на общую прибыль. Возвраты могут свидетельствовать о проблемах с качеством товара, несоответствии ожиданиям покупателей или неправильной информацией в карточке товара.

Пример:

Товар А : возвратов 5%.

Товар Б: возвратов 20%.

Высокий процент возвратов требует немедленного внимания: возможно, товар не соответствует заявленным характеристикам или покупатели недовольны качеством.

Внутренняя аналитика на Wildberries — это комплексный процесс, который требует внимания к деталям и постоянного анализа ключевых метрик. Важно не просто следить за объемом продаж, но и учитывать рентабельность, оборачиваемость товаров, динамику цен и другие факторы.