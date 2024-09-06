Как выжить бизнесу в условиях высоких ставок в 2024?

В сентябре 2024 года финансовая ситуация для предпринимателей стала по-настоящему непростой. Ставки по кредитам выросли до рекордных уровней: ипотеку теперь можно оформить под 21%, а кредит для бизнеса в среднем предлагают под 30%

В таких условиях многие предприниматели задумываются о том, как пережить этот период и сохранить бизнес, а кто-то и вовсе понимает, что такие ежемесячные платежи ему не по силам, и закрывает компанию

Как в таких условиях сохранить свой бизнес? Разберемся в этой статье.

Повышенные ставки буквально съедают всю прибыль, а ежемесячные платежи становятся неподъемными. Но даже под такие большие проценты получить кредит зачастую невозможно — банки отказывают без объяснения или придумывают несуществующие причины. В таких обстоятельствах возникает главный вопрос: как сохранить свой бизнес? Ответ достаточно прост — нужно выбирать финансовые инструменты с минимальной процентной ставкой и минимальным ежемесячным платежом

Почему бизнесмены часто получают отказы в банках?

Непрозрачность доходов. В условиях нынешней экономики, особенно в некоторых отраслях, часто встречаются «серые» доходы. Однако банки не учитывают такие доходы при оценке заемщика, что снижает вероятность одобрения заявки Отказы из-за отказов. Часто предприниматели самостоятельно подают заявки в несколько банков сразу и получают отказы. Получить 2-3 отказа — большая ошибка, так как остальные банки увидят это и начнут отказывать, усомнившись в платежеспособности заемщика. Поэтому перед подачей заявки важно тщательно продумать каждый шаг 115-ФЗ и «черные списки» ЦБ. В эти списки можно попасть как обоснованно, так и «случайно» — из-за подозрительных операций, которые фиксирует программа-робот. В таких случаях необходимо индивидуальное рассмотрение заявки Безразличие менеджеров банков. Менеджер не получает дополнительных премий за работу с вашей заявкой, поэтому часто просто заводит заявку в систему, не вникая в детали. Если заявка отклонена, это снижает ваш кредитный рейтинг. Бюрократия и безразличие банковских менеджеров часто являются причиной отказа

Как правильно подать заявку на кредит в банк?

Проверить кредитный рейтинг. Используйте три базы данных: ОКБ, НБКИ, скоринг-бюро. Важно проверить рейтинг по каждой базе, чтобы убедиться в отсутствии ошибочных просрочек Подтвердить доходы. Банки обычно предоставляют беззалоговый кредит в размере 2-3 ежемесячных выручек. Подтвердите свои доходы максимально четко Предоставить залоговое имущество. Сейчас никто не хочет отдавать имущество в залог, но стоит рассмотреть это как возможный вариант

Как получить крупную сумму кредита для бизнеса?

Рассмотрим три варианта на примере получения 10 миллионов рублей

Экспресс-кредит на бизнес. Это скоринговый кредит, который банк одобряет на основе вашей кредитной истории, истории вашей компании и учредителя

Плюсы:

Быстрое рассмотрение заявки: несколько минут или максимум один день

Нет необходимости в залоге или поручителе

Минусы:

Короткий срок выплаты — 3 года

Высокая ставка — от 29% до 40%

Ежемесячный платеж при 10 млн — 420 тысяч рублей

Страховка. Важно всегда уточнять у менеджера по потребительскому кредитованию, какой размер страховки вы заплатите. От нее можно отказаться или уменьшить сумму

2. Потребительский кредит. Подходит для любых целей и имеет длительный срок

Плюсы:

Выдается наличными

Срок кредита — 5-7 лет, что уменьшает ежемесячный платеж

Ежемесячный платеж — 320 тысяч рублей

Минусы:

Получить крупную сумму сложно. Чаще всего потребительский кредит выдается на 1,5-2 млн, поэтому для большой суммы потребуется несколько кредитов

Страховка. Аналогично экспресс-кредитованию

3. Кредит под залог недвижимости. Если у вас есть квартира или машина, вы можете получить кредит под залог. Есть 2 способа:

Заложить имущество в банке и получить кредит на сумму до 60% от стоимости недвижимости. Ставка — от 21%, а ежемесячный платеж — 175 тысяч рублей

Продать имущество своим родственникам. В этому случае они будут выступать заемщиками, а сумма кредита будет составлять до 80-85% от стоимости квартиры. Эти кредиты оформляются гораздо лучше, а ставка по ним может быть чуть ниже

У многих людей есть страх — остаться без имущества. В этом случае есть одно правило: если бизнес не идет, это не должно разрушить вашу жизнь

Каждый предприниматель должен взвесить свои возможности и риски. Кредит под залог недвижимости — самый выгодный вариант для получения крупной суммы на длительный срок с минимальным ежемесячным платежом. Но он требует уверенности в своем бизнесе

Друзья, я рассказал о 3-х основных способах получения кредита для бизнеса. Какой способ вы бы выбрали для себя?

Всеми самыми актуальными новостями по ипотеке и кредитам делюсь в своем телеграм-канале: