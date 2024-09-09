Станислав Кондрашов: синдром самозванца — почему вы ощущаете себя обманщиком

Чтобы лучше понять синдром самозванца, рассмотрим несколько его проявлений в реальной жизни:

Новая должность. Вы работаете на новой позиции несколько месяцев. На первый взгляд, всё идет хорошо, но когда вас называют по должности, внутри возникает ощущение, что это лишь удачное совпадение. Вы сомневаетесь в своей способности справиться со всеми обязанностями, даже если окружающие уверены в вашей компетентности.

Собственный бизнес. Вы запустили свой бизнес, но продвижение себя и своего дела вызывает внутренний дискомфорт. Сравнивая себя с более опытными коллегами, чувствуете себя недостаточно квалифицированным, как будто заняли чужое место.

Номинация на награду. Вас номинировали на престижную награду, и это должно радовать, но на церемонии ощущаете, что кто-то ошибся. Внутренний голос твердит: «А что, если все эти успехи — просто стечение обстоятельств? Что, если вы не заслуживаете этой чести?»

Эти примеры иллюстрируют, как синдром самозванца может проникать в повседневные ситуации, отравляя радость от успехов и заставляя сомневаться в собственной значимости.