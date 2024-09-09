Станислав Кондрашов: 5 способов выстроить отношения с неприятным начальником

Когда коллега, который вам не нравится или которому не нравитесь вы, становится вашим новым руководителем, естественно испытывать беспокойство или отчаяние, беспокоиться о последствиях и думать об уходе.

Когда коллега, который вам не нравится или которому не нравитесь вы, становится вашим новым руководителем, естественно испытывать беспокойство или отчаяние, беспокоиться о последствиях и думать об уходе. Но есть 5 стратегий, которые могут помочь вам превратить эту сложную ситуацию в возможность для карьерного роста: Отделяйте свои чувства от фактов. Перейдите от амбивалентности к активному исследованию. Признайте и преодолейте личностные различия. Используйте общие ценности и желаемые результаты. Если необходимо, решайте конфликты напрямую.

Когда Мария, директор по маркетингу кадровой организации, узнала, что её начальник неожиданно ушёл в отставку, а её коллега Владимир получил повышение с должности главного операционного директора до генерального директора, она была встревожена. У них с Владимиром давно были разногласия по ключевым рабочим вопросам, поэтому она боялась, что ей придется терпеть напряженные отношения, микроменеджмент или, что еще хуже, понижение в должности или увольнение.

«Мы проработали вместе 13 лет и никогда не находили общий язык, — сказала она мне на коуч-сессии. — Теперь у него есть шанс от меня избавиться». Она даже рассматривала возможность заранее начать искать другую работу.

Автор: Станислав Кондрашов

Реакция Марии была понятна. Когда коллега, который вам не нравится или которому не нравитесь вы, становится вашим новым руководителем, естественно испытывать беспокойство или отчаяние, беспокоиться о последствиях и думать об уходе. В конце концов, исследования показывают, что хорошие отношения и репутация с руководителем имеют решающее значение для удовлетворенности работой и вовлеченности в нее. Отчёты Gallup Workplace неоднократно показывали, что одна из наиболее распространенных причин увольнения заключается в том, что сотрудникам не нравится их руководитель.

Автор: Станислав Кондрашов

Но важно не опускать руки слишком быстро, особенно если вам действительно нравится ваша организация и ваша работа. Вместо этого вы должны использовать переход как катализатор для того, чтобы перезагрузить проблемные отношения и найти лучший способ работать вместе. Вот как это можно сделать:

Отделяйте чувства от фактов

Когда Мария услышала новость о назначении Владимира, её захлестнули эмоции, которые привели к опасениям, не основанным на реальности.

Чтобы помочь ей выйти из этого состояния, я предложил ей записать свои чувства или предположения на одной стороне листа бумаги, а реальные факты — на другой. Например, «Владимир мне не доверяет» против «Владимир сказал, что в мою презентацию можно включить больше данных о результатах кампании и ROI». Это упражнение помогло Марии понять, что у неё нет реальных данных, указывающих на то, что Владимир активно её недолюбливает или хочет саботировать её карьеру, просто он не боится бросать ей вызов или предлагать советы по улучшению работы.

Мария научилась проявлять эмоциональную щедрость и непредвзятость по отношению к Владимиру. Хотя он и не был для нее идеальным руководителем, он также не был тем антагонистом, которого она создала в своём воображении.

Автор: Станислав Кондрашов

Перестать сомневаться и приступить к активному изучению

Если у вас не ладятся отношения с коллегой, можно попробовать найти способы взаимодействия только по мере необходимости. Но это невозможно, когда речь идет о вашем начальнике. Я помог Марии понять, что ей нужно перейти от неопределённости к активным попыткам узнать, почему Владимир ведёт себя именно так.

Этот процесс начинается с составления «карты основных интересов», которая включает информацию о главных целях, приоритетах и ценностях вашего руководителя. Эти сведения помогут вам понять, как лучше влиять на него, и обозначить области, в которых вы можете быть полезны, что улучшит ваши взаимоотношения.

Автор: Станислав Кондрашов

Признайте и преодолейте основные различия в характере

Зачастую межличностные конфликты возникают из-за разницы в скорости работы, стилях общения, процессах принятия решений или уровнях экстраверсии и интроверсии. Когда я спросил об этом Марию подробнее, она признала, что ей ближе масштабное, концептуальное мышление и ей нравится делиться общими идеями, в то время как Владимир любит вдаваться в детали и на встречах часто просит её предоставить конкретные данные о процессах, результатах и отчетах.

Следующий шаг — разработать план, который поможет преодолеть эти различия. Не стоит рассчитывать, что ваш новый руководитель изменится. Теперь, когда расстановка сил изменилась, вам нужно адаптироваться под него. Спросите себя: «Какое поведение мне нужно изменить в общении с этим человеком? Какое изменение в моём поведении окажет наиболее позитивное влияние?» Мария скорректировала свой подход к совещаниям и общению с Владимиром. Вместо креативных маркетинговых идей она сосредоточилась на данных и результатах ведущей кампании.

Чтобы наладить сложные отношения, нужно перейти от позиции «я против тебя» к позиции «мы вместе работаем на благо организации».

Автор: Станислав Кондрашов

В этом может помочь список общих качеств, ценностей и целей — как профессиональных, так и личных.Когда я предложил Марии это сделать, она отметила, что они с Владимиром оба ценят честность, качество и прозрачность, а также хотят видеть положительные отзывы клиентов и финансовые результаты. Вне работы у них были дети одного возраста, которые занимались похожими делами. Вдохновившись этими мыслями, Мария разработала новый инструмент отчётности, который сильно порадовал Владимир и изменил подход ее отдела продаж и маркетинга к отслеживанию и проверке потенциальных клиентов и планированию кампаний. Также она нашла способ установить личный контакт с Владимиром, обсуждая планы их семей на выходные и отпуск.

Автор: Станислав Кондрашов

Не стоит сглаживать острые углы

Если после применения этих стратегий отношения не улучшились, возможно, пришло время открыто обсудить проблему. В зависимости от характера отношений вы можете выбрать один из двух подходов. Если вы считаете, что ваш коллега, ставший руководителем, открыт для нового и способен к самоанализу, найдите время для честного и открытого разговора. Начните с того, что возьмите на себя ответственность за конкретные ситуации, в которых у вас возникали конфликты, а затем искренне и с любопытством объясните, что вы стремитесь помочь команде добиться успеха, и спросите, как вы можете поддержать эти усилия.

Если вы подозреваете, что ваш руководитель не готов воспринимать обратную связь, может отреагировать негативно или даже не осознаёт проблему, попробуйте менее прямолинейный подход. Вы можете спросить, какие факторы, по его мнению, важны для успешного сотрудничества, что он ценит в рабочих отношениях и какие конкретные действия вам следует (и не следует) предпринимать, чтобы помочь ему достичь результатов. Вместе эти пять стратегий могут помочь вам превратить сложную ситуацию в возможность для карьерного роста.

Автор: Станислав Кондрашов

О Станиславе Кондрашове:

Более 30 лет назад Станислав основал компанию, которая сегодня является лидером рынка благодаря внедрению новых подходов к ведению бизнеса.