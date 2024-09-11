Что с кассами в 2025 году. Проверки по новым правилам?

В 2025 году вступают в силу новые правила, которые изменят порядок проведения проверок касс и применения мер ответственности за нарушения. Эти изменения направлены на повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) и защиту прав потребителей.

Инспекторы получат право снимать кассу с учета в одностороннем порядке, если при проверке владелец кассы отказался предоставлять к ней доступ, что позволит пресекать недобросовестную деятельность и обеспечивать соблюдение законодательства. Проверяющие органам предоставляются дополнительные полномочия, которые позволят им более эффективно проводить проверки. Например, они смогут опечатывать кассы и изымать их для экспертизы. Также увеличиваются штрафы за нарушения, связанные с применением ККТ. Более точную

Предпринимателям рекомендуется предпринять следующие шаги для подготовки к новым правилам:

Ознакомиться с новыми правилами и проконсультироваться с экспертами в области применения ККТ.

Обеспечить, чтобы все кассы были зарегистрированы и соответствовали требованиям законодательства.

Подготовить персонал к взаимодействию с инспекторами и предоставлению им доступа к кассам.

Регулярно проверять работоспособность касс и своевременно устранять неисправности.

Предупрежден – значит вооружен! Предпринимателям, которые заранее ознакомятся с новыми правилами и подготовятся к их вступлению в силу, будет легче избежать штрафов и других негативных последствий. Соблюдение новых требований позволит бизнесу работать в правовом поле, защитит права потребителей и обеспечит честную конкуренцию на рынке.