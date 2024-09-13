Проблемы с озеленением придомовой территории: как добиться справедливости через суд

Житель столицы подал в суд на свою управляющую компанию (УК) из-за чрезмерного затенения квартиры деревьями, высаженными на придомовой территории.

По его словам, взрослые деревья, посаженные еще в 1990-е годы, полностью закрывают доступ света в квартиру, а недавно высаженные туи вскоре вырастут и усугубят ситуацию. Мужчина требовал пересадить деревья, заменив их на кустарники, и взыскать с УК 100 000 рублей компенсации за моральный вред, так как из-за недостатка света у него начались проблемы со зрением.

УК, в свою очередь, утверждала, что высаженные туи не могут быть причиной затенения, так как их максимальная высота не превышает 1,5 метра. Компания уверяла, что ведет контроль за ростом насаждений, и полагала, что проблема затенения не связана с зелеными насаждениями.

Суды первой инстанции отклонили иск, однако дело было пересмотрено в кассационной инстанции (Второй КСОЮ, 88 – 15615/2024). Суд постановил назначить экспертизу, чтобы определить, действительно ли деревья стали причиной затемнения квартиры. Теперь есть вероятность, что зелёные насаждения придется пересаживать.

Что делать в таких ситуациях?

Случаи конфликтов с управляющими компаниями не редкость. Важно помнить, что каждый житель имеет право на комфортное проживание, включая оптимальные условия освещенности. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вам могут помочь следующие шаги:

Обратитесь к УК. Претензии следует начинать с письменного обращения к управляющей компании, подробно изложив проблему и требуя устранения нарушений. УК обязана ответить в течение 30 дней. Фиксируйте ситуацию. Если вы не получили удовлетворительного ответа или действия не были предприняты, соберите доказательства (фотографии затенения, медицинские справки, подтверждающие ухудшение здоровья). Назначьте независимую экспертизу. Если дело дойдет до суда, как в нашем случае, экспертиза будет иметь ключевое значение. Суд может назначить экспертов для оценки ситуации и определения, действительно ли деревья затеняют квартиру. Обратитесь за юридической помощью. Судебные процессы с УК могут затянуться, и помощь профессиональных юристов позволит правильно подготовить иск и выбрать стратегию для защиты ваших прав. «Верховная Лига» предлагает квалифицированную поддержку в подобных спорах, обеспечивая полное сопровождение дела от подачи искового заявления до получения компенсации.

Правовая поддержка может сыграть решающую роль в подобных ситуациях, помогая добиться справедливости и восстановить комфортные условия проживания.