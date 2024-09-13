Верховный суд РФ защищает право на жилье: как незарегистрированные постройки могут стать единственным жильем должника

Верховный суд России вынес решение, которое может изменить подход к защите прав должников в делах о банкротстве. Незарегистрированное строение, пригодное для круглогодичного проживания, признано единственным жильем и исключено из конкурсной массы, несмотря на формальные юридические препятствия.

Недавнее решение Верховного суда РФ может стать поворотным моментом для тысяч граждан, оказавшихся в сложной ситуации в ходе процедуры банкротства. В деле, которое привлекло внимание общественности, житель Калужской области боролся за право сохранить свою единственную жилую постройку, несмотря на то, что она не была зарегистрирована как жилое здание. Арбитражный управляющий и суды низших инстанций настаивали на том, что, поскольку дом юридически не признан жилым, он не может быть исключен из конкурсной массы. Однако Верховный суд занял противоположную позицию, защитив право должника на жилье.

Ключевым аргументом стало Конституционное право каждого гражданина на жилище, закрепленное в статье 40 Конституции РФ. Важным аспектом стало то, что спорная постройка, несмотря на отсутствие регистрации в качестве жилого дома, была признана пригодной для постоянного проживания по результатам экспертизы. В доме были все необходимые коммуникации, и он действительно использовался должником и его семьей как единственное место проживания.

Как отмечает Константин Ткаченко, Конституция РФ четко защищает право гражданина на жилище, особенно в случае, когда оно является единственным пригодным для проживания. В таких случаях действует так называемый "исполнительский иммунитет" — законодательная норма, которая защищает единственное жилье должника от обращения взыскания.

Этот случай поднимает вопрос о том, что далеко не всегда граждане могут легализовать свои жилые постройки, хотя они и соответствуют всем требованиям для постоянного проживания. "В реальной жизни граждане иногда вынуждены жить в помещениях, которые формально не признаны жилыми, хотя отвечают всем требованиям к жилым помещениям," — поясняет юрист. Например, на юге России многие люди годами живут в реконструированных гаражах, а в крупных городах широко распространены апартаменты, которые не имеют статуса жилого помещения, но используются для проживания.

Данный случай показывает, что формальная регистрация постройки не всегда определяет её реальную функцию и значение для человека. Верховный суд обратил внимание на то, что право на жилье должно быть защищено независимо от наличия или отсутствия формальной легализации.

Решение Верховного суда было основано на принципе справедливости: суды низших инстанций не учли реального положения вещей, когда отказались признавать дом единственным жильем из-за отсутствия его регистрации в качестве жилого. Верховный суд подчеркнул, что формальное отсутствие статуса жилого помещения не может преодолеть Конституционное право на жилище, если здание фактически выполняет эту функцию и является единственным местом для проживания должника и его семьи.

Правовые последствия:

Это решение имеет важное значение для судебной практики по делам о банкротстве граждан. Теперь должники, проживающие в незарегистрированных постройках, имеют больше шансов на защиту своих прав в суде. Более того, данное постановление может стать прецедентом, который позволит пересматривать аналогичные дела в пользу граждан, фактически проживающих в нежилых или незарегистрированных зданиях.

Эксперты считают, что это решение подтверждает важность защиты конституционных прав граждан на достойное жилище. В условиях растущей социальной напряженности и экономических трудностей для многих граждан это решение является сигналом того, что государство готово защищать их права, даже если формальные юридические процедуры не были соблюдены.

В дальнейшем, это может привести к усилению требований к признанию зданий жилыми и к упрощению процедур легализации уже существующих построек, используемых в качестве жилья.