Транспортный налог в 2024 году: что нужно знать до 1 декабря

В 2024 году для российских автомобилистов вопрос о транспортном налоге снова становится актуальным. Каждый владелец транспортного средства обязан вовремя уплатить транспортный налог, и в этом году срок его уплаты установлен на 1 декабря 2024 года.

Что такое транспортный налог и на что он начисляется?

Транспортный налог в России распространяется на различные виды транспортных средств. К ним относятся не только легковые и грузовые автомобили, но и другие виды техники, такие как:

Автобусы

Самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу

Снегоходы, мотосани

Катера, моторные лодки, яхты

Гидроциклы, самолеты, вертолеты и другие воздушные суда

Все эти транспортные средства облагаются транспортным налогом, который рассчитывается на основании их мощности, возраста и иных параметров. Если вы являетесь владельцем любого из этих средств, то транспортный налог обязателен к уплате, вне зависимости от того, кто фактически пользуется техникой.

Уведомления по транспортному налогу

В этом году многие автомобилисты уже получили уведомления о необходимости уплаты транспортного налога за 2023 год. Если же вы приобрели транспортное средство в этом году, налоговое уведомление придет осенью 2025 года, так как транспортный налог начисляется за предыдущий налоговый период.

Важно отметить, что транспортный налог необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2024 года. Налоговое уведомление отправляется не менее чем за 30 дней до даты уплаты. Обычно уведомление направляется через личный кабинет на Госуслугах, однако, если вы не зарегистрированы, оно приходит по почте. Если уведомление не поступило, это может означать, что начисленная сумма налога менее 300 рублей.

Изменения в транспортном налоге на 2024 год

В этом году введены важные изменения, касающиеся начисления транспортного налога:

Повышенные коэффициенты для дорогостоящих автомобилей. Для машин стоимостью от 10 млн рублей применяются увеличенные налоговые ставки. Список таких автомобилей ежегодно обновляется Минпромторгом России. Разные ставки в регионах. Ставки транспортного налога зависят от региона. Например, в Москве для автомобилей мощностью до 100 л.с. налоговая ставка составляет 12 рублей за 1 л.с., а в Тюменской области — 10 рублей. Уточнить актуальные ставки для вашего региона можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Как оплатить транспортный налог?

Уведомление о начислении транспортного налога содержит несколько вариантов оплаты:

Через QR-код или штрих-код

По УИН (уникальному идентификатору начисления)

По банковским реквизитам

Оплатить транспортный налог нужно не позднее 1 декабря 2024 года, иначе начнут начисляться пени, а в дальнейшем возможны штрафы за несвоевременную уплату.

Что делать, если не пришло уведомление о транспортном налоге?

Если вы не получили уведомление до 1 декабря, необходимо срочно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства. В случае задержки или недоразумения, даже если сумма вашего транспортного налога составляет менее 300 рублей, вы всё равно обязаны оплатить налог.

Ставки транспортного налога в г. Москве

Наименование объекта налогообложения Ставка

на 2024 год Автомобили легковые до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 12 ₽ свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно 25 ₽ свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно 35 ₽ свыше 150 л.с. до 175 л.с. (свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт) включительно 45 ₽ свыше 175 л.с. до 200 л.с. (свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт) включительно 50 ₽ свыше 200 л.с. до 225 л.с. (свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт) включительно 65 ₽ свыше 225 л.с. до 250 л.с. (свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт) включительно 75 ₽ свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 150 ₽ Мотоциклы и мотороллеры до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 7 ₽ свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 15 ₽ свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 50 ₽ Автобусы до 110 л.с. (до 80,9 кВт) включительно 15 ₽ свыше 110 л.с. до 200 л.с. (свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт) включительно 26 ₽ свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 55 ₽ Грузовые автомобили до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 15 ₽ свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 26 ₽ свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 38 ₽ свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 55 ₽ свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 70 ₽ Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 25 ₽ Снегоходы, мотосани до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 25 ₽ свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 50 ₽ Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 100 ₽ свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 ₽ Яхты и другие парусно-моторные суда до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 200 ₽ свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 400 ₽ Гидроциклы до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 250 ₽ свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 500 ₽ Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) 200 ₽ Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 250 ₽ Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) 200 ₽ Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) 2 000 ₽

Транспортный налог — важная часть налоговых обязательств всех автовладельцев. 1 декабря 2024 года — это дата, о которой нельзя забывать. Введение новых правил, особенно в отношении дорогостоящих автомобилей и различий по регионам, требует особого внимания.