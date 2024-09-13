Пенсии под угрозой: могут ли с пенсионера взыскать переплату? Узнайте правду!

Вы когда-нибудь задумывались, что делать, если с вас требуют вернуть необоснованно выплаченную пенсию?

🤔 Например, если ваша пенсия была переплачена из-за ошибок в документах, предоставленных в Социальный фонд России (СФР).

🎯 Часто именно СФР стремится взыскать переплату с пенсионера, но… это не так просто!

🤨 Что говорит закон?

Конституционный суд РФ указал, что пенсионер не несет ответственности за ошибки, допущенные третьими лицами, например, работодателями или медицинскими учреждениями (постановление от 26.02.2018 № 10-П).

🛑 В каких случаях возможна переплата?

СФР может взыскать переплату только в двух случаях:

🔹 Если произошла счетная ошибка (неправильные арифметические действия при начислении пенсии).

🔹 Если переплата возникла из-за недобросовестных действий пенсионера (доказать это должен именно СФР).

💡 Что делать?

Если вы столкнулись с требованием о возврате переплаты, знайте: это решение можно обжаловать в суде! 🏛

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