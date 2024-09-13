🔥Ошибка, которая может стоить жизни или штрафа до 130 тыс. рублей: как не допустить провала в охране труда!

🔍 Как это проявляется:
🔹 Инструктажи по охране труда становятся простой «подписью в журнале».
🔹 Работники допускаются к работам без необходимых инструктажей.
🔹 Нарушаются сроки повторных инструктажей, которые должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.
🔹 Инструктаж проводят сотрудники, не обученные охране труда, что нарушает законодательство.
🚨 Возможные последствия:
Несчастный случай на производстве.
Привлечение к административной ответственности по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Штраф на организацию — от 110 до 130 тыс. руб., на должностное лицо — от 15 до 25 тыс. руб.
Как показывает практика, чаще всего проблемы связаны с отсутствием повторных инструктажей.
💼 Судебная практика:
1️⃣ В одном из случаев компания была оштрафована на 110 тыс. руб., поскольку не провела повторный инструктаж по охране труда (постановление Первого кассационного суда от 26.05.2023 № 16-2754/2023). Проверяющие установили, что работодатель не соблюдал требования закона, что привело к штрафу.
2️⃣ Другой пример — штраф в 120 тыс. руб. за проведение инструктажа сотрудниками, не прошедшими обучение по охране труда. Суд не признал малозначительность правонарушения, даже при отсутствии негативных последствий, но снизил штраф до 55 тыс. руб. (решение Саратовского облсуда от 02.09.2019 по делу № 21-352/2019).
📋 Как избежать штрафов:
🔹 Ведите график прохождения инструктажей. Следите за тем, чтобы повторный инструктаж был проведен не позднее 6 месяцев после первичного.
🔹 Назначьте ответственное лицо за контроль обучения и инструктажей. Это может быть специалист по охране труда, юрист или руководитель подразделения.
🔹 Проверяйте сроки действия инструктажей. Это важно особенно для сотрудников, находящихся в группе риска.
🔹 Освободите от инструктажей офисных сотрудников, если они работают с компьютерами и офисной техникой и не участвуют в технологическом процессе.
❓ Есть вопросы по охране труда или как избежать штрафов? Задайте их нашем канале!
Начать дискуссию