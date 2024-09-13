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🔥Ошибка, которая может стоить жизни или штрафа до 130 тыс. рублей: как не допустить провала в охране труда!

Инструктажи по охране труда — не просто формальность, а жизненно важная часть работы на производстве. Но что делать, если инструктаж проводится «для галочки» или его вообще игнорируют? Разберем на конкретных примерах и расскажем о штрафах и судебной практике.