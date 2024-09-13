Переживший супруг и наследство: что нужно знать, чтобы не потерять свою долю

Как не стать жертвой бюрократии: важные шаги для пережившего супруга

В жизни каждого из нас может возникнуть момент, когда нужно позаботиться о праве на наследство. Однако переживший супруг, несмотря на свою юридическую привилегию, часто оказывается в ситуации, когда теряет свою долю в наследуемом имуществе. Причина — ошибки в оформлении документов, которые могут привести к потере всего совместно нажитого. Росреестр недавно разъяснил несколько важных моментов, которые нужно учитывать, чтобы не потерять наследство из-за бюрократических формальностей.

Ошибка №1: Считаете, что недвижимость на ваше имя — это уже ваша собственность?

Многие пережившие супруги уверены, что если недвижимость была зарегистрирована на имя только одного из супругов, то дополнительное оформление наследства не требуется — ведь они уже являются собственниками. Однако это заблуждение может привести к потере половины совместно нажитого имущества.

Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ, даже если недвижимость зарегистрирована только на одном из супругов, она является совместной собственностью, и доля покойного супруга не исчезает. По сути, переживший супруг имеет право на свою долю в этом имуществе. Однако для того чтобы получить это право, необходимо пройти несколько юридических процедур.

Для того чтобы не потерять свою долю, переживший супруг должен обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства, оформить документы и зарегистрировать имущество в Росреестре. Такой шаг поможет избежать лишних проблем и гарантирует сохранение права на долю в недвижимости. Дело в том, что если имущество не будет оформлено в установленный срок, оно может быть признано выморочным — и перейдет в собственность государства.

Важность оформления доли в недвижимости: почему нельзя откладывать

Если недвижимость была оформлена на имя покойного супруга, переживший супруг обязан выделить свою долю в имуществе. Это необходимо для того, чтобы избежать проблем при дальнейших сделках с недвижимостью. Если доля не будет выделена, и супруг решит продать имущество, то он рискует потерять право на часть имущества, поскольку покупатели, не видя данных о доле в ЕГРН, будут считаться добросовестными покупателями.

Необходимо отметить, что Конституционный суд РФ в своем постановлении от 13 июля 2021 г. № 35-П подчеркнул важность своевременного оформления доли. В случае, если супруг не позаботился о выделении своей доли в недвижимости, покупатель может не возместить ущерб, даже если позже выяснится, что супруг действительно имел право на половину недвижимости. Это может привести к неприятным юридическим последствиям, которые сложно будет разрешить без потери средств и времени.

Своевременное оформление доли позволяет предотвратить возможные споры с покупателями в будущем и гарантирует, что переживший супруг сохранит свое право на имущество.

Обязательная доля в наследстве: когда переживший супруг не останется без ничего

Если же имущество после смерти супруга подлежит разделу среди всех наследников, переживший супруг, несмотря на отсутствие завещания, имеет право претендовать на долю в наследстве. Особое внимание стоит уделить ситуации, когда есть завещание, составленное в пользу другого лица.

Закон гарантирует обязательную долю для супруга, если он достиг предпенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) или признан инвалидом на момент открытия наследства. Такая доля может составлять не менее половины того, что он получил бы по закону, если бы завещания не было. Это важное положение, которое не позволяет пережившему супругу остаться без части имущества, даже если умерший составил завещание в пользу других лиц.

Для того чтобы получить свою долю в наследстве, переживший супруг должен подать заявление нотариусу, а также оформить переоформление имущества в Росреестре. И важно помнить, что на основании свидетельства о праве на наследство имущество будет зарегистрировано с совместной на долевую собственность.

Для этого переживший супруг должен будет обратиться в нотариальную контору и подать заявление о принятии наследства. Но если завещание есть, но оно составлено в пользу другого лица, супруг все равно может претендовать на долю в наследстве, если он признан нетрудоспособным или достиг пенсионного возраста. Это правило защищает права тех, кто не может полностью обеспечить себя в случае потери основного кормильца.

Почему важно следить за сроками и документами

Своевременность в юридических вопросах играет важнейшую роль. Право на наследство не является автоматическим, и если переживший супруг не позаботится о своевременном оформлении своих прав, он рискует потерять все. Важно помнить, что на оформление доли в имуществе отводится всего шесть месяцев с момента открытия наследства. Если этот срок пропущен, имущество может стать выморочным, и супруг потеряет возможность претендовать на свою долю.

Кроме того, следует помнить, что если переживший супруг не оформит свою долю в имуществе, в будущем ему будет сложно доказывать свои права, если продажа недвижимости уже состоялась. В таком случае покупатель, не видя в реестре информации о доле супруга, может не признать его права на имущество, что приведет к юридическим конфликтам, которые не всегда можно разрешить в свою пользу.

Советы эксперта

"Оформление супружеской доли в наследстве и правильное оформление всех документов — это не только юридическая обязанность, но и гарантия того, что переживший супруг не останется без имущества. Рекомендуется не откладывать эти вопросы на потом, чтобы избежать потери права на собственность", — утверждает юрист компании "Верховная Лига" Куренкова Е.В.