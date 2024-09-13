Хищение без признаков: как статья 165 УК РФ меняет представление о преступлениях

В Уголовном Кодексе России существует интересная статья 165, которая касается причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, но без признаков хищения. Это положение вызывает множество вопросов, особенно у тех, кто не разбирается в тонкостях правовых классификаций.

Суть статьи заключается в том, что она позволяет квалифицировать действия преступника как «причинение ущерба» без прямого изъятия имущества у потерпевшего. В отличие от классического хищения, в данном случае предмет преступления не покидает владения собственника, но причиняется ущерб.