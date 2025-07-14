Регистрация скандальных товарных знаков: между правом и этикой

Примеры скандальных товарных знаков в российской практике

Практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам демонстрирует, что при оценке допустимости регистрации товарного знака ключевым фактором является его восприятие средним потребителем . Особенно острые споры возникают в случаях, когда обозначение содержит элементы, связанные с бранью, сленгом или провокационными ассоциациями. Ниже представлены два основных типа таких случаев.

Группа 1: Обозначения, не тождественные нецензурным словам, но воспринимаемые потребителем как образованные от них

Эта группа включает товарные знаки, которые формально не совпадают со словами ненормативной лексики, однако могут быть интерпретированы потребителями как производные от них. Такие обозначения часто становятся предметом отказа в регистрации по причине противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Знак "WBнутый Вэбэнутый"

В деле Решение ППС от 29.01.2025 был аннулирован товарный знак "WBнутый Вэбэнутый" (свидетельство №949497). Роспатент установил, что слово "Вэбэнутый" может восприниматься как производное от нецензурного слова и используется в ненормативной лексике.

Суд поддержал эту позицию, сославшись на Обзор судебной практики, согласно которому государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, воспринимаемого потребителем как образованное от нецензурного слова, также не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Знак "cicipici"

В деле СИП-152/2025 Роспатент отказал в регистрации знака "cicipici", указав, что он может быть воспринят как "сисиписи", то есть ассоциироваться с определёнными частями тела. Особое внимание эксперты уделили графическому оформлению знака, которое усиливало эти ассоциации.

Знак "DAISUKISUSHI"

В деле Решение ППС от 11.03.2025 отказано в регистрации знака "DAISUKISUSHI" для товаров и услуг в классах 29, 30, 35, 39 и 43. Экспертиза установила, что слово образуется сложением слов DAI – «дай», SUKI – «суки», SUSHI – «суши». Особенно критичным был признан элемент SUKI, который в русскоязычной среде часто используется в ненормативной лексике.

Было отмечено, что степень распространённости такого значения в интернет-пространстве высока, а значит, оно будет понятно большому кругу потребителей. Таким образом, знак был признан имеющим негативную семантику, способную вызвать возмущение у значительной части населения.

Знак "УЕБАР / YEBAR"

По делу СИП-798/2024 Роспатент отказал в регистрации обозначения "УЕБАР/YEBAR", считая, что оно может восприниматься как непристойное слово, связанное с искажённой формой речи. На основании анализа открытых источников и интернет-словарей было установлено, что обозначение происходит от корня слова непристойного характера.

Суд подтвердил законность отказа, отметив, что использование таких слов в качестве торговой марки противоречит принципам морали и может нанести вред общественным интересам.

Знак "YADRENA WASH"

Ещё одним известным случаем стало дело СИП-653/2024, где Роспатент отказал в регистрации обозначения "YADRENA WASH", считая, что это транслитерация выражения "ядрена вошь", используемого в русском языке как бранное выражение порицания.

Заявитель пытался доказать, что слово может быть воспринято как "мытьё отличного качества", однако суд указал, что такие доводы не были документально подтверждены. Напротив, эксперты представили ссылки на фразеологические источники, где указано, что выражение имеет сильную негативную окраску и применяется в форме резкой критики.