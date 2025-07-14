Регистрация скандальных товарных знаков: между правом и этикой

Введение
Товарный знак — это не просто элемент корпоративного имиджа, но и мощный инструмент маркетинга, способный сформировать у потребителя определённое восприятие бренда. Однако в последнее время всё чаще возникают ситуации, когда правообладатели подают заявки на регистрацию товарных знаков, вызывающих общественный резонанс, негативную реакцию целевых аудиторий или даже нарушающих нормы морали и публичного порядка. Такие случаи получили название "скандальные товарные знаки".
Что такое скандальный товарный знак?
Под скандальным товарным знаком принято понимать обозначение (слово, изображение, комбинация слов и графических элементов), которое:
содержит оскорбительные, дискриминационные, шокирующие или непристойные элементы;
затрагивает чувства верующих, этнические, национальные или культурные особенности;
использует символику или термины, имеющие двусмысленное или провокационное значение;
может быть признано недопустимым к использованию в силу закона.
Примеры таких знаков могут варьироваться от выражений, содержащих ненормативную лексику, до использования религиозных символов в контексте, который может быть воспринят как кощунственный.
Правовые основания отказа в регистрации
В большинстве стран, включая Россию, существуют чётко прописанные нормы, которые позволяют регистрирующим органам отказать в регистрации товарных знаков, противоречащих общественным интересам или морали.
Как закон ограничивает регистрацию скандальных знаков?
Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат регистрации товарные знаки, которые:
"…противоречит публичным интересам, принципам гуманности и морали".
Также запрещена регистрация знаков, которые:
содержат государственную символику;
представляют собой изображения или наименования, оскорбляющие общепринятые моральные и этические нормы;
используются в целях дискриминации по расовым, национальным, религиозным или другим признакам.
Оценка заявок на соотвествие этическим нормам находится в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), который руководствуется как буквой закона, так и сложившейся судебной практикой.
Причины регистрации скандальных знаков
Почему некоторые компании и частные лица стремятся зарегистрировать именно такие товарные знаки? Можно выделить несколько основных причин:
Маркетинговый ход: Шокирующий эффект может привлечь внимание СМИ и целевой аудитории без больших рекламных затрат.
Выражение протеста: Некоторые авторы используют бренд как форму самовыражения или политической акции.
Правовой вызов: Регистрация таких знаков может быть направлена на проверку границ допустимого в праве и защиты свободы слова.
Защита от использования третьими лицами: Иногда правообладатель регистрирует потенциально скандальное обозначение, чтобы предотвратить его использование другими лицами в негативном ключе.
Примеры скандальных товарных знаков в российской практике
Практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам демонстрирует, что при оценке допустимости регистрации товарного знака ключевым фактором является его восприятие средним потребителем. Особенно острые споры возникают в случаях, когда обозначение содержит элементы, связанные с бранью, сленгом или провокационными ассоциациями. Ниже представлены два основных типа таких случаев.
Группа 1: Обозначения, не тождественные нецензурным словам, но воспринимаемые потребителем как образованные от них
Эта группа включает товарные знаки, которые формально не совпадают со словами ненормативной лексики, однако могут быть интерпретированы потребителями как производные от них. Такие обозначения часто становятся предметом отказа в регистрации по причине противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Знак "WBнутый Вэбэнутый"
В деле Решение ППС от 29.01.2025 был аннулирован товарный знак "WBнутый Вэбэнутый" (свидетельство №949497). Роспатент установил, что слово "Вэбэнутый" может восприниматься как производное от нецензурного слова и используется в ненормативной лексике.
Суд поддержал эту позицию, сославшись на Обзор судебной практики, согласно которому государственная регистрация в качестве товарного знака обозначения, воспринимаемого потребителем как образованное от нецензурного слова, также не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Знак "cicipici"
В деле СИП-152/2025 Роспатент отказал в регистрации знака "cicipici", указав, что он может быть воспринят как "сисиписи", то есть ассоциироваться с определёнными частями тела. Особое внимание эксперты уделили графическому оформлению знака, которое усиливало эти ассоциации.
Знак "DAISUKISUSHI"
В деле Решение ППС от 11.03.2025 отказано в регистрации знака "DAISUKISUSHI" для товаров и услуг в классах 29, 30, 35, 39 и 43. Экспертиза установила, что слово образуется сложением слов DAI – «дай», SUKI – «суки», SUSHI – «суши». Особенно критичным был признан элемент SUKI, который в русскоязычной среде часто используется в ненормативной лексике.
Было отмечено, что степень распространённости такого значения в интернет-пространстве высока, а значит, оно будет понятно большому кругу потребителей. Таким образом, знак был признан имеющим негативную семантику, способную вызвать возмущение у значительной части населения.
Знак "УЕБАР / YEBAR"
По делу СИП-798/2024 Роспатент отказал в регистрации обозначения "УЕБАР/YEBAR", считая, что оно может восприниматься как непристойное слово, связанное с искажённой формой речи. На основании анализа открытых источников и интернет-словарей было установлено, что обозначение происходит от корня слова непристойного характера.
Суд подтвердил законность отказа, отметив, что использование таких слов в качестве торговой марки противоречит принципам морали и может нанести вред общественным интересам.
Знак "YADRENA WASH"
Ещё одним известным случаем стало дело СИП-653/2024, где Роспатент отказал в регистрации обозначения "YADRENA WASH", считая, что это транслитерация выражения "ядрена вошь", используемого в русском языке как бранное выражение порицания.
Заявитель пытался доказать, что слово может быть воспринято как "мытьё отличного качества", однако суд указал, что такие доводы не были документально подтверждены. Напротив, эксперты представили ссылки на фразеологические источники, где указано, что выражение имеет сильную негативную окраску и применяется в форме резкой критики.
Группа 2: Сленговые или жаргонные слова, не несущие негативной семантики
Эта группа включает обозначения, которые могут быть связаны с молодёжным сленгом или разговорной лексикой, но не содержат изначально негативной окраски. В этих делах особенно важным становится строгий анализ восприятия таких обозначений средним потребителем, а также доказательственная база, представленная административным органом.
Знак "ИДИ В БАНЮ"
Один из самых показательных примеров — дело СИП-232/2024 (решение от 12.07.2024), в котором Роспатент отказал в регистрации словосочетания "ИДИ В БАНЮ" в отношении широкого перечня товаров и услуг, ссылаясь на то, что выражение является эвфемизмом, заменяющим более грубое выражение и может быть воспринято как негативное или оскорбительное.
Однако Суд по интеллектуальным правам указал, что квалификация словесного обозначения как недопустимого должна основываться не на субъективных предпочтениях экспертов Роспатента или случайно выбранных интернет-словарях, а на системном анализе массива доступных источников с позиции среднего потребителя.
Суд пришёл к выводу, что решение Роспатента не соответствует требованиям объективности и обоснованности, поскольку административный орган не провёл должного анализа и не доказал, какие именно общественные интересы или принципы морали затронуты этим обозначением.
Знак "ЛАВЕШКА"
Ещё один важный прецедент — дело СИП-862/2024, в котором Роспатент отказал в регистрации слова "ЛАВЕШКА", указав, что оно относится к молодёжному сленгу и означает "деньги". При этом административный орган заявил, что такое слово не соответствует принципам гуманности и морали.
Однако суд пришёл к выводу, что само по себе использование сленгового слова ещё не делает его оскорбительным или недопустимым. Также было подчеркнуто, что использование молодёжного сленга не обязательно имеет негативную окраску (например, слово "клёвый" также относится к разговорной лексике, но не считается скандальным).
Суд отметил, что Роспатент не указал конкретные общественные интересы, принципы гуманности или морали, которым наносится вред, и поэтому решение было признано необоснованным.
Уязвимость скандальных товарных знаков
Скандальные товарные знаки, даже успешно прошедшие регистрацию, остаются высокоуязвимыми с юридической точки зрения. Это связано с тем, что их охраноспособность напрямую зависит от общественного восприятия. Такие знаки могут быть оспорены любым заинтересованным лицом на основании нарушения требований морали, публичного порядка и общественных интересов.
Пример: аннулирование знака
Примером такой уязвимости стало дело по свидетельству № 778144 на товарный знак "
" , зарегистрированному для табачных изделий и услуг торговли. Первоначально знак был принят Роспатентом, однако уже спустя некоторое время индивидуальный предприниматель подал возражение против его охраны, указав, что слово вызывает ассоциации с нецензурным выражением русского языка.
Несмотря на попытки правообладателя доказать, что это комбинация, состоящее из слова "PIUK" и графического элемента "", палата признала эти доводы недостаточно убедительными. Было установлено, что средний потребитель всё же воспринимает слово как производное от бранного.
В результате охрана знака была признана недействительной полностью, поскольку его использование противоречит нормам морали и общественным интересам.
Противоречивость подходов Роспатента в оценке скандальности обозначений
Одной из важных проблем в практике регистрации "скандальных" товарных знаков является непоследовательность и противоречивость позиции Роспатента при оценке того, какие именно обозначения противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. Это порождает неопределённость у правообладателей и может восприниматься как субъективный подход к рассмотрению заявок.
Случай с обозначением "NEFIGASE"
Примером такой несогласованности стало решение ППС от 12.07.2024, вынесенное по заявке № 2023745689 на регистрацию знака "NEFIGASE" для товаров 32 класса (пиво).
Роспатент отказал в регистрации, указав, что слово "НИФИГАСЕ", являясь сокращённой формой выражения "ни фига себе", представляет собой сленговое слово с негативной эмоциональной окраской и, следовательно, противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.
Однако ранее были зарегистрированы два других товарных знака с тем же самым обозначением — "NEFIGASE" — но для алкогольных напитков, то есть для однородных товаров.
Заявитель предоставил письмо-согласие от правообладателя этих знаков, однако Роспатент отказался принять его во внимание, сославшись на то, что согласие третьих лиц не влияет на соответствие обозначения нормам общественных интересов и морали.
Такое объяснение вызывает вопросы: если одно и то же слово уже используется в коммерческом обороте в отношении схожих товаров, и никаких массовых жалоб или негативной реакции со стороны потребителей не зафиксировано, то почему оно внезапно становится "скандальным" в новом случае?
Сравнение "КАКА" и "ПИПИКАКА"
Ещё более яркий пример внутреннего противоречия — ситуация с отказом в регистрации знака "КАКА" для товаров 18 класса (решение ППС от 15.05.2025), в то время как знак "ПИПИКАКА" был успешно зарегистрирован.
Роспатент признал слово "КАКА" недопустимым к регистрации, поскольку оно ассоциируется с непристойным выражением и имеет негативную семантику.
Однако знак "ПИПИКАКА", содержащий те же самые элементы, был зарегистрирован без особых возражений. Такая разница в подходах порождает закономерные вопросы: если комбинация слов "пи-пи-ка-ка" допустима, то почему отдельное слово "кака" считается неприемлимым?
Этот случай подчёркивает, что критерии оценки скандальности не всегда последовательны, и могут зависеть от индивидуального восприятия экспертов Роспатента, а не от чётко определённой методологии.
В заключение
Регистрация скандальных товарных знаков остаётся одной из самых дискуссионных тем в сфере права интеллектуальной собственности. Она требует баланса между защитой свободы выражения, соблюдением моральных норм и интересов общества в целом.
Как показывает практика, решающим фактором становится восприятие знака потребителем, а не формальный анализ его составляющих. Поэтому административным органам необходимо более строго следовать методологии исследования, включая анализ массива источников и социологических данных, а не полагаться на интуитивные или субъективные выводы.
Юристам и владельцам брендов важно помнить, что формальная возможность регистрации не всегда оправдывает её практическое применение. Ответственность за выбор товарного знака должна учитывать не только правовые, но и социальные и культурные нормы.
Оценка того, попадает ли заявляемое обозначение под категорию несоответствующих принципам гуманности и морали, представляет собой сложный и многогранный процесс, требующий не только юридической, но и лингвистической, культурологической и даже социологической экспертизы. Множество факторов — от восприятия средним потребителем до особенностей языковой среды и общественного контекста — делают самостоятельное принятие решения по таким случаям чрезвычайно рискованным.
Практика Роспатента и Суда по интеллектуальным правам показывает, что даже опытные эксперты сталкиваются с противоречиями и неоднозначной трактовкой норм. Это подчеркивает важность привлечения квалифицированных специалистов в сфере интеллектуальной собственности, способных учесть все правовые аспекты, проанализировать судебную практику и минимизировать риск отказа на ранних этапах.
Таким образом, самостоятельная оценка допустимости товарного знака возможна лишь в самых простых случаях. Во всех остальных ситуациях, особенно если речь идет о спорных или провокационных обозначениях, обращение к юристу или патентному поверенному становится не просто рекомендацией, а необходимостью.
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