Амнистия по дроблению бизнеса. Почему она вам не поможет?

Предприниматели от налоговой реформы ждали увеличения лимитов по УСН. Лимиты и правда увеличили, но есть нюанс. Теперь подавляющее большинство малого и среднего бизнеса будут платить помимо УСН еще и НДС.

А что же по поводу дробления бизнеса? Этот вопрос поднят был на самом высоком уровне, что аж сам Президент РФ впервые употребил это слово. Следовательно, разобраться с дроблением бизнеса являлось задачей № 1 при разработке и принятии поправок в налоговый кодекс (так называемая налоговая реформа). В итоге в налоговое законодательство добавили понятие дробление бизнеса. А также процедуру «обеления» в виде амнистии.

Итак, согласно поправкам под дроблением бизнеса понимается «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов с превышением предусмотренных статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации пределов осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налогов» (ст. 6 ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Данное определение будет применяться для целей налоговой амнистии. А что же такое амнистия бизнеса? По сути, это “добровольный” отказ от дробления бизнеса.

А в чем же он, собственно, заключается? Сама процедура амнистии (добровольного отказа) крайне неясна и создает определенный простор для полета фантазии. Действий в виде подачи специальной декларации, например, или явки с повинной не предусмотрено.

Поправки в налоговое законодательство говорят лишь о том, что отказ предполагает исчисление и уплату налогов, лицами участвующими в дроблении бизнеса. Размер таких налогов определяется в результате консолидации доходов по всей группе лиц, участвующих в дроблении.

Кто определяет, какие именно компании входят в группу лиц? Какая компания должна консолидировать на себя доходы и уплатить с них налог? Можете ли вы это сделать самостоятельно до момента принятия решения о проведении в отношении вас проверки по дроблению бизнеса? Пока больше вопросов чем ответов.

Как предполагается законодателем, налоговая амнистия будет работать следующим образом.

Если в отношении вас будет проведена выездная налоговая проверка за период 2022-2024 года, по которой будет выявлено дробление бизнеса, решение о доначислении налогов «заморозят». А дальше будут смотреть на ваше поведение в 2025 и 2026 годах.

Предусмотрено несколько вариантов событий:

• Если в отношении вас будет проведена выездная налоговая проверка за период 2025-2026 года и дробления бизнеса не обнаружат, то доначисления за 2022-2024 года вам простят и решение аннулируют.

• Если дробление в 2025-2026 годах будет выявлено – придется заплатить налоги, доначисленные за 5 лет!!!

• А если про вас забудут и не будут проводить проверку, освободиться от дамоклова меча в виде решения по проверке за 2022-2024 года, возможно будет только в 2030 году. Именно в этом году решение по проверке «сгорит».

Предполагается, что такой механизм будет работать в отношении любых проверок, в которых будет выявлено дробление бизнеса. Именно поэтому налоговые инспекторы должны будут определять отдельно суммы доначислений по дроблению, а отдельно иные налоговые нарушения, по которым амнистии никакой нет и уплатить доначисленные налоги нужно будет в обычном порядке.

Стоит ли надеяться на то, что если при проведении проверки у вас обнаружат дробление бизнеса, то вам все простят?

Мой опыт налогового инспектора и налогового юриста подсказывает, что надежд на это мало и вот почему:

1) Во-первых, неясно, что значит «обелиться». Это работать только от одной компании? Любая ли группа компаний, в которой есть субъекты на УСН, налоговым органом будет сочтена, как дробление? А если это разные виды деятельности, или франшиза?

Законодательный термин дробления нам говорит о преимущественно налоговой цели для разделения. Насколько она должна быть преимущественной, по сравнению с другими целями тоже непонятно. Это решит налоговый орган.

2) Скорее всего амнистия по дроблению бизнеса не будет распространяться на субъектов, применяющих налоговые льготы. Ведь осуществление деятельности группой компаний с использованием налоговой льготы тоже может быть дроблением бизнеса. Но в законодательстве об этом не упоминается, а значит, это будет дробление без права на амнистию.

3) Даже если вы имеете группу компаний и используете специальные налоговые режимы и формально подпадаете под термин дробление бизнеса для целей амнистии, не спешите радоваться. Налоговый орган может это обойти просто – не квалифицировав это как дробление бизнеса, а, используя всем известную «резиновую» норму ст. 54.1 НК РФ о необоснованной налоговой выгоде. Такая практика уже встречается.

Если налоговый орган не напишет в решении, что это дробление бизнеса, амнистии, с большой долей вероятности, можно не ждать. Такие действия, конечно же, можно будет обжаловать в судебном порядке. Однако, насколько это будет успешно, узнаем через некоторое время.

4) Но предположим, что проверка будет проведена и вас обвинят именно в дроблении бизнеса с использованием компаний на УСН, и вам «заморозят» решение о проверке. Вправе ли налоговый орган в данном случае приостановить операции по счетам в качестве обеспечительной меры взыскания налогов в будущем? Закон запрета не содержит. А если запрета нет, налоговый орган может это сделать. А это значит, что компании могут заблокировать счета до 2030 года, что вынудит ее заплатить все начисленные налоги, чтобы продолжать вести деятельность.

Как можно видеть, процедура амнистии дробления бизнеса не гарантирует вам освобождение от уплаты налогов по итогам проверки.

Вопросов по ее применению больше, чем ответов. Тем не менее, количество налоговых проверок по дроблению бизнеса кратно возрастает.

Вызывают также и на комиссии с целью понуждения уточнить налоговые обязательства без проведения проверки. Такие случаи есть и в моей практике сейчас, злые языки шепчут о том, что в ближайшее время количество данных комиссий будет расти (о том как вести себя на комиссии/ на допросах, можете узнать у меня в ТГ-канал).