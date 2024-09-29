Патент все? Кому с 2025 года запретят использовать патентную систему налогообложения?

В третьем чтении принят законопроект № 727330, согласно которому налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения утратят право на ее применение, если в предыдущем году выручка предпринимателя превысит 60 млн. рублей.

Закон вступит в силу с 01 января 2025 года, а это значит, что предприниматели, применяющие ПСН в текущем году, могут утратить право применить такую систему налогообложения в следующем, если их выручка превысит 60 млн. руб. в 2024 году.

Пруфы. Под шумок, пока никто не видит.

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