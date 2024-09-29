Артем Перехода
Дробление бизнеса

Глава ФНС лично взял под контроль маркетплейсы. Как именно налоговая будет следить за дроблением бизнеса на маркетплейсах?

Руководитель ФНС России Даниил Егоров, зачитывая доклад перед Президентом РФ о реализации налоговой реформы и, в частности амнистии по дроблению бизнеса, сообщил ВАЖНУЮ ДЛЯ ВСЕХ СЕЛЛЕРОВ информацию❗️

Налоговая разрабатывает совместный проект с маркетплейсами для выявления рисков дробления бизнеса. Если сейчас это просто тесная связь ФНС и площадок, то с 2025 года будет готов полноценный программный комплекс для контроля за селлерами.

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ?

В общих словах - это система обмена информацией между торговыми площадками и налоговой службой, по которой последняя будет получать информацию о рисках дробления. Например, когда на маркетплейсе торгуют муж жена и теща (конечно же одним товаром).

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Это значит, что проверки по дроблению бизнеса набирают обороты, и со следующего года, с вероятностью 90 %, налоговая активно начнет проверять селлеров не только за фиктивный переезд в субъект с пониженной ставкой УСН, но и на признаки дробления бизнеса.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Задуматься о рисках для своего бизнеса, уменьшать налоговые риски уже сейчас.

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