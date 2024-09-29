Глава ФНС лично взял под контроль маркетплейсы. Как именно налоговая будет следить за дроблением бизнеса на маркетплейсах?

Налоговая разрабатывает совместный проект с маркетплейсами для выявления рисков дробления бизнеса. Если сейчас это просто тесная связь ФНС и площадок, то с 2025 года будет готов полноценный программный комплекс для контроля за селлерами.

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ?

В общих словах - это система обмена информацией между торговыми площадками и налоговой службой, по которой последняя будет получать информацию о рисках дробления. Например, когда на маркетплейсе торгуют муж жена и теща (конечно же одним товаром).

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Это значит, что проверки по дроблению бизнеса набирают обороты, и со следующего года, с вероятностью 90 %, налоговая активно начнет проверять селлеров не только за фиктивный переезд в субъект с пониженной ставкой УСН, но и на признаки дробления бизнеса.

ЧТО ДЕЛАТЬ?