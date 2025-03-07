Налоговая начала массово проверять селлеров на предмет фиктивного переезда в льготные УСН регионы. На что обратить внимание?

Итак, по итогам последних недель, стало очевидно, что пугалки о контроле за налоговой миграцией вовсе не пугалки. Налоговая начала направлять требования, а также повестки на допрос тем, кто подал налоговую декларацию УСН в льготных регионах. В первую очередь это касается тех, кто купил небольшую долю в квартире, а то и в небольшом домике на окраине села вместе с такими же предпринимателями. Массово такое делают, как показывает практика, селлеры маркетплейсов. Поэтому этот пост в первую очередь адресован им, но ими же не ограничивается.

Что налоговый орган требует при проверке налоговой декларации по УСН?

Во-первых, просит предоставить доказательства проживания предпринимателя в регионе, где он состоит на учете: Доказательства несения бытовых расходов;

Доказательства оплаты за коммунальные услуги;

Пояснения по поводу взаимоотношений с долевыми собственниками (соседями): для какой цели вы купили долю и как уживаетесь с ними. Не забываем, что такие требования могут приходить не только вам, но и вашим соседям по квартире. В данном случае, разные пояснения и позиции могут лишь усугубить ситуацию. Во-вторых, просит доказать ведение бизнеса в регионе, где стоите на учете. Что именно доказывает ведение бизнеса в регионе постановки на учет? Контрагенты;

Кассы;

Сотрудники;

Аренда офиса;

Наличие складов, производства и тд.; Кроме того, налоговая просит пояснить по какой причине отчетность (налоговая декларация) сдана с другого региона. Иногда налоговые инспекторы просят доказать только один из перечисленных выше фактов, иногда в совокупности.

Что в первую очередь необходимо предпринять?