Артем Перехода
Маркетплейсы

Налоговая начала массово проверять селлеров на предмет фиктивного переезда в льготные УСН регионы. На что обратить внимание?

Стартовала декларационная компания по УСН, в рамках которой существенно усилился контроль в тех регионах, в которых установлена пониженная ставка УСН.

Итак, по итогам последних недель, стало очевидно, что пугалки о контроле за налоговой миграцией вовсе не пугалки. Налоговая начала направлять требования, а также повестки на допрос тем, кто подал налоговую декларацию УСН в льготных регионах.

В первую очередь это касается тех, кто купил небольшую долю в квартире, а то и в небольшом домике на окраине села вместе с такими же предпринимателями. Массово такое делают, как показывает практика, селлеры маркетплейсов.

Поэтому этот пост в первую очередь адресован им, но ими же не ограничивается.

Что налоговый орган требует при проверке налоговой декларации по УСН?

Во-первых, просит предоставить доказательства проживания предпринимателя в регионе, где он состоит на учете:

  • Доказательства несения бытовых расходов;

  • Доказательства оплаты за коммунальные услуги;

  • Пояснения по поводу взаимоотношений с долевыми собственниками (соседями): для какой цели вы купили долю и как уживаетесь с ними.

Не забываем, что такие требования могут приходить не только вам, но и вашим соседям по квартире. В данном случае, разные пояснения и позиции могут лишь усугубить ситуацию.

Во-вторых, просит доказать ведение бизнеса в регионе, где стоите на учете. Что именно доказывает ведение бизнеса в регионе постановки на учет?

  • Контрагенты;

  • Кассы;

  • Сотрудники;

  • Аренда офиса;

  • Наличие складов, производства и тд.;

Кроме того, налоговая просит пояснить по какой причине отчетность (налоговая декларация) сдана с другого региона.

Иногда налоговые инспекторы просят доказать только один из перечисленных выше фактов, иногда в совокупности.

Что в первую очередь необходимо предпринять?

Оценить насколько вы будете готовы доказать перечисленные выше факты. Если вы в течение года собирали необходимые доказательства это будет только плюсом.

Печальнее всего тем, кто приобретает долю в квартире (или ветхом домике). Это те, кто первые попадут под раздачу. Однако, если есть шансы доказать ведение бизнеса в регионе, то побороться стоит.

Также стоит грамотно простроить диалог с налоговым инспектором, кто вас проверяет, чтобы избежать наихудшего сценария - доначисления налога, пени и штрафа 40 %.

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Артем Перехода

Артем Перехода

Юрист в Your Right

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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