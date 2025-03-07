Налоговая начала массово проверять селлеров на предмет фиктивного переезда в льготные УСН регионы. На что обратить внимание?

Итак, по итогам последних недель, стало очевидно, что пугалки о контроле за налоговой миграцией вовсе не пугалки. Налоговая начала направлять требования, а также повестки на допрос тем, кто подал налоговую декларацию УСН в льготных регионах.
В первую очередь это касается тех, кто купил небольшую долю в квартире, а то и в небольшом домике на окраине села вместе с такими же предпринимателями. Массово такое делают, как показывает практика, селлеры маркетплейсов.
Поэтому этот пост в первую очередь адресован им, но ими же не ограничивается.
Что налоговый орган требует при проверке налоговой декларации по УСН?
Во-первых, просит предоставить доказательства проживания предпринимателя в регионе, где он состоит на учете:
Доказательства несения бытовых расходов;
Доказательства оплаты за коммунальные услуги;
Пояснения по поводу взаимоотношений с долевыми собственниками (соседями): для какой цели вы купили долю и как уживаетесь с ними.
Не забываем, что такие требования могут приходить не только вам, но и вашим соседям по квартире. В данном случае, разные пояснения и позиции могут лишь усугубить ситуацию.
Во-вторых, просит доказать ведение бизнеса в регионе, где стоите на учете. Что именно доказывает ведение бизнеса в регионе постановки на учет?
Контрагенты;
Кассы;
Сотрудники;
Аренда офиса;
Наличие складов, производства и тд.;
Кроме того, налоговая просит пояснить по какой причине отчетность (налоговая декларация) сдана с другого региона.
Иногда налоговые инспекторы просят доказать только один из перечисленных выше фактов, иногда в совокупности.
Что в первую очередь необходимо предпринять?
Оценить насколько вы будете готовы доказать перечисленные выше факты. Если вы в течение года собирали необходимые доказательства это будет только плюсом.
Печальнее всего тем, кто приобретает долю в квартире (или ветхом домике). Это те, кто первые попадут под раздачу. Однако, если есть шансы доказать ведение бизнеса в регионе, то побороться стоит.
Также стоит грамотно простроить диалог с налоговым инспектором, кто вас проверяет, чтобы избежать наихудшего сценария - доначисления налога, пени и штрафа 40 %.
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