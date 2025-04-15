Дробление или франшиза? Дело сети кондитерских «Кузина»

Как налогоплательщик доказал, что у него нет дробления бизнеса?

Налоговый орган обвинил группу компаний «Кузина» в дроблении бизнеса.

Налоговая посчитала дроблением разделение производства (ООО «Ресурсы питания» на ОСНО) и розницы (ООО «Кузина» и «Кузина Рост» на ЕНВД/УСН), с целью налоговой экономии от применения специального налогового режима.

Почему суд встал на сторон налогоплательщика?

1. Разные виды деятельности.

Производство и розница - разные направления деятельности, каждая компания имела стронних контрагентов. Например, «Ресурсы питания» поставляла продукцию не только «Кузине», но и другим покупателям;

2. Самостоятельность компаний.

Юридические лица созданы в разное время, у каждой компании свой штат сотрудников, необоснованные финансовые потоки между компаниями отсутствуют.

3. Общий бренд не значит единая деятельность.

Использование общего бренда объясняется договором коммерческой концессии, по которому была реальная оплата роялти.

Как видите франшиза франшизе рознь. В одном случае это может быть дроблением, в другом - законная группа компаний.

Важно правильно использовать инструменты структурирования, чтобы избежать обвинения в дроблении бизнеса.

Структурируйтесь правильно☝️

P.S. Дело А45-11180/2023.

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