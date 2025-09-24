Новые налоговые изменения с 2026 года
Минфин РФ внес законопроект, которым предлагается:
увеличить НДС с 20 % до 22 %;
снизить лимиты по выручке УСНщиков, с которых они начнут платить НДС - с 60 млн. руб. до 10 млн. руб.;
ввести налог на игорный бизнес в размере;
отменить льготные тарифы страховых взносов для МСП.
Все поправки нацелены не только на потребителей (повышение НДС=повышение цены на все товары), но и сильно ударит по малому бизнесу (льготы по страховым взносам для МСП также существенно снижали налоговую нагрузку малому бизнесу).
А дальше - повышение налогов для самозанятых (эту идею также обсуждают на официальном уровне).
Что это значит для малого и среднего бизнеса, думаем, каждый ответит себе сам.
О том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию