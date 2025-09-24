Новые налоговые изменения с 2026 года

С 2026 года ставка НДС поднимается до 22 %, доходы по УСН, с которых нужно будет платить НДС, снижаются до 10 млн. руб.

Минфин РФ внес законопроект, которым предлагается:

увеличить НДС с 20 % до 22 %;

снизить лимиты по выручке УСНщиков, с которых они начнут платить НДС - с 60 млн. руб. до 10 млн. руб.;

ввести налог на игорный бизнес в размере;

отменить льготные тарифы страховых взносов для МСП.

Все поправки нацелены не только на потребителей (повышение НДС=повышение цены на все товары), но и сильно ударит по малому бизнесу (льготы по страховым взносам для МСП также существенно снижали налоговую нагрузку малому бизнесу).

А дальше - повышение налогов для самозанятых (эту идею также обсуждают на официальном уровне).

Что это значит для малого и среднего бизнеса, думаем, каждый ответит себе сам.

О том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале.