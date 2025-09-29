Как предпринимателю использовать криптовалюту в бизнесе
💡 Что можно и что нельзя делать с криптовалютой в РФ?
❌ Что запрещено:
🔒 Криптовалюта не признаётся законным средством платежа.
Согласно ст. 14 закона №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», оплата товаров, работ и услуг в криптовалюте на территории РФ запрещена. Все расчёты должны производиться в рублях.
⚖️ Запрет на рекламу криптовалют как платежного средства.
Нельзя открыто продвигать крипту как способ оплаты или эквивалент денег (п. 7 ст. 14 закона № 259-ФЗ).
Важно понимать, что криптовалюта согласно российскому законодательству признается имуществом (ст. 128 ГК РФ).
💼 Тем не менее, как можно легально использовать криптовалюту в бизнесе?
✅ Инвестиции и хранение активов.
Криптовалюту можно легально покупать, хранить и продавать на зарегистрированных биржах. Это может стать частью диверсификации активов компании.
✅ Работа с зарубежными партнёрами.
Если вы ведёте деятельность за пределами РФ, расчёты в криптовалюте могут быть удобным инструментом. Главное — не нарушать валютное законодательство и правильно оформлять сделки.
✅ Использование крипты через иностранных юрлиц.
Некоторые компании регистрируют юрлицо в юрисдикциях, где криптовалюта признана как средство платежа, и ведут расчёты через них — при строгом соблюдении налогового и валютного регулирования.
✅ Упрощение трансграничных операций.
В связи с санкциями и трудностями по расчетам с зарубежными партнерами, продажа криптовалюты, как имущества такому зарубежному контрагенту, может помочь обойти санкционные ограничения, связанные с действиями недружественных государств.
📌 Важно: перед любыми действиями с криптовалютой — проконсультируйтесь с юристом и бухгалтером. Иначе рискуете попасть под штрафы или блокировку счетов.
🔍 Вывод: даже при ограничениях при расчетах криптовалютой в пределах территории РФ, такой инструмент может быть полезен для управления активами, международных расчётов и финансового планирования — главное, действовать в рамках закона.
