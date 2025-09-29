Как предпринимателю использовать криптовалюту в бизнесе

Криптовалюты уже давно перестали быть просто спекулятивным активом. Все больше предпринимателей по всему миру ищут способы внедрения цифровых валют в бизнес. Но если вы работаете в России, важно учитывать правовые ограничения.

💡 Что можно и что нельзя делать с криптовалютой в РФ?

❌ Что запрещено:

🔒 Криптовалюта не признаётся законным средством платежа.

Согласно ст. 14 закона №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах», оплата товаров, работ и услуг в криптовалюте на территории РФ запрещена. Все расчёты должны производиться в рублях.

⚖️ Запрет на рекламу криптовалют как платежного средства.

Нельзя открыто продвигать крипту как способ оплаты или эквивалент денег (п. 7 ст. 14 закона № 259-ФЗ).

Важно понимать, что криптовалюта согласно российскому законодательству признается имуществом (ст. 128 ГК РФ).

💼 Тем не менее, как можно легально использовать криптовалюту в бизнесе?

✅ Инвестиции и хранение активов.

Криптовалюту можно легально покупать, хранить и продавать на зарегистрированных биржах. Это может стать частью диверсификации активов компании.

✅ Работа с зарубежными партнёрами.

Если вы ведёте деятельность за пределами РФ, расчёты в криптовалюте могут быть удобным инструментом. Главное — не нарушать валютное законодательство и правильно оформлять сделки.

✅ Использование крипты через иностранных юрлиц.

Некоторые компании регистрируют юрлицо в юрисдикциях, где криптовалюта признана как средство платежа, и ведут расчёты через них — при строгом соблюдении налогового и валютного регулирования.

✅ Упрощение трансграничных операций.

В связи с санкциями и трудностями по расчетам с зарубежными партнерами, продажа криптовалюты, как имущества такому зарубежному контрагенту, может помочь обойти санкционные ограничения, связанные с действиями недружественных государств.

📌 Важно: перед любыми действиями с криптовалютой — проконсультируйтесь с юристом и бухгалтером. Иначе рискуете попасть под штрафы или блокировку счетов.

🔍 Вывод: даже при ограничениях при расчетах криптовалютой в пределах территории РФ, такой инструмент может быть полезен для управления активами, международных расчётов и финансового планирования — главное, действовать в рамках закона.

