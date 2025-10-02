Обзор основных налоговых изменений с 2026 года
Законопроект № 1026190-8, который внесли в Госдуму, преподнес бизнесу не мало сюрпризов.
Зафиксируем, какие изменения в налоговом законодательстве произойдут со следующего года:
увеличение общей ставки НДС до 22 %;
снижение лимита по выручке для налогоплательщиков УСН, с которой нужно будет платить НДС до 10 млн. руб.;
отмена патентной системы налогообложения для розницы и перевозок, для остальных - снижения лимита по выручке для применения патента до 10 млн. руб. (оставят только нанобизнесу);
отмена льготы по НДС от реализации ПО, внесенного в реестр российского ПО (урезают льготы айтишникам);
повышают страховые взносы малому и среднему бизнесу (отмена льготной ставки);
отмена льготы по НДС для эквайринга и обслуживания банковских карт (банковские комиссии за эквайринг повысятся);
отмена льготы по НДФЛ для учредителей ООО-активодержателей при выходе и продаже долей (теперь вывести дешево недвижимость из компании не получится и в случае ее стоимости ниже 50 млн. руб.);
вводится обязанность платить страховые взносы в размере МРОТ для руководителей, если их вознаграждение ниже МРОТ;
налоговая миграция ужесточается, теперь льготные налоговые ставки по УСН будут определяться Правительством РФ в отношении конкретных видов деятельности и определенной категории лиц;
введение госпошлины за маркировку товаров;
введение налога на игорный бизнес.
И это еще не все налоговые изменения. А дальше - ужесточение работы с самозанятыми, введение налога селлерам при приобретении импортных товаров и много чего интересного.
Важно одно - налоговая нагрузка всего бизнеса со следующего года существенно увеличится.
👇 Еще больше интересного о налогах, а также о том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию