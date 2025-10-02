Обзор основных налоговых изменений с 2026 года

Фиксируем значимые для бизнеса налоговые изменения, которые произойдут с 2026 года. И это не только повышение НДС и отмена патента.

Законопроект № 1026190-8, который внесли в Госдуму, преподнес бизнесу не мало сюрпризов.

Зафиксируем, какие изменения в налоговом законодательстве произойдут со следующего года:

увеличение общей ставки НДС до 22 %;

снижение лимита по выручке для налогоплательщиков УСН, с которой нужно будет платить НДС до 10 млн. руб.;

отмена патентной системы налогообложения для розницы и перевозок, для остальных - снижения лимита по выручке для применения патента до 10 млн. руб. (оставят только нанобизнесу);

отмена льготы по НДС от реализации ПО, внесенного в реестр российского ПО (урезают льготы айтишникам);

повышают страховые взносы малому и среднему бизнесу (отмена льготной ставки);

отмена льготы по НДС для эквайринга и обслуживания банковских карт (банковские комиссии за эквайринг повысятся);

отмена льготы по НДФЛ для учредителей ООО-активодержателей при выходе и продаже долей (теперь вывести дешево недвижимость из компании не получится и в случае ее стоимости ниже 50 млн. руб.);

вводится обязанность платить страховые взносы в размере МРОТ для руководителей, если их вознаграждение ниже МРОТ;

налоговая миграция ужесточается, теперь льготные налоговые ставки по УСН будут определяться Правительством РФ в отношении конкретных видов деятельности и определенной категории лиц;

введение госпошлины за маркировку товаров;

введение налога на игорный бизнес.

И это еще не все налоговые изменения. А дальше - ужесточение работы с самозанятыми, введение налога селлерам при приобретении импортных товаров и много чего интересного.

Важно одно - налоговая нагрузка всего бизнеса со следующего года существенно увеличится.

👇 Еще больше интересного о налогах, а также о том, как законно снижать не только налоговые риски, но и налоговую нагрузку, пишу у себя в тг-канале