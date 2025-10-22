ДР КЛЕРК24 7857v1 - 21.10 мобильный на лендос
Маркетплейсы возьмут на себя функции налоговой?

Уже как год мы говорим, что маркетплейсы будут помогать налоговой искать налоговые риски у селлеров, в особенности риски дробления бизнеса. И вот, ФНС вносит в Госдуму поправки в НК РФ, которые обяжут маркетплейсы передавать налоговой информацию о налоговых рисках селлеров под угрозой штрафов.

🔺Маркетплейсы должны выявлять риски неправильного исчисления или удержания налога селлерами, иначе маркетплейсу прилетит штраф до 100 000 руб.;

🔺Информацию о выявленных нарушениях маркетплейс должен разместить в личном кабинете селлера;

🔺Затем селлер должен дать пояснения маркетплейсу, которые он передаст ФНС. 

🔺И, ВНИМАНИЕ, если не будут устранены риски, налоговая праве требовать от маркетплейса блокировки карточек товаров селлеров и устранения их из поисковой выдачи❗️❗️❗️ 

Как вам такое? 

Уверены ли вы, что маркетплейс будет очень избирательно подходить к налоговому контролю в отношении селлеров и выявлять только, например, где есть реальное дробление бизнеса? Хватит ли компетенции у маркетплейса на это? 

Или он сметет всех под одну гребенку, дабы отчитаться перед государством? 

В интересное время живем...

