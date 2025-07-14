Верховный суд РФ дает субсидиарным должникам второй шанс
Так, в п. 58 Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации «18» июня 2025 года Верховный суд РФ установил революционно-новый подход к субсидиарной ответственности и убыткам:
“Должник может быть освобожден от обязательств, предусмотренных пунктом 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, при отсутствии в период причинения вреда умысла или грубой неосторожности в его действиях, а также в случае добросовестного поведения во время процедуры банкротства”.
Таким образом, Верховный суд РФ фактически дал возможность всем лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности или убыткам в банкротстве, списать данную задолженность в процедуре личного банкротства.
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Комментарии1
Уважаемые клерки! В статье ссылка дана НЕ НА ТОТ документ - в нем всего 50 пунктов! :-) Правильная ссылка "Обзор судебной практики по делам о банкротстве граждан" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.06.2025) {КонсультантПлюс}
Исправьте, пожалуйста!