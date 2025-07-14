Верховный суд РФ дает субсидиарным должникам второй шанс

Суд в своем Обзоре судебной практики установил новый подход к субсидиарной ответственности: должник может быть освобожден от обязательств по субсидиарке и убыткам при отсутствии в период причинения вреда умысла или грубой неосторожности в его действиях, а также в случае добросовестного поведения во время процедуры банкротства.

Так, в п. 58 Обзора судебной практики по делам о банкротстве граждан, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации «18» июня 2025 года Верховный суд РФ установил революционно-новый подход к субсидиарной ответственности и убыткам:

“Должник может быть освобожден от обязательств, предусмотренных пунктом 6 статьи 213.28 Закона о банкротстве, при отсутствии в период причинения вреда умысла или грубой неосторожности в его действиях, а также в случае добросовестного поведения во время процедуры банкротства”.

Таким образом, Верховный суд РФ фактически дал возможность всем лицам, привлеченным к субсидиарной ответственности или убыткам в банкротстве, списать данную задолженность в процедуре личного банкротства.