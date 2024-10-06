УСН и НДС: освобождение по ст.145 НК

Изначально (первый вариант законопроекта) упрощенцам предлагалось как взрослым самим решать - пользоваться освобождением или нет. Был предусмотрен уведомительный порядок. Хочешь пользоваться освобождением - подай уведомление.

Затем вступил хор профессиональных защитников интересов предпринимателей, которые посчитали, что такой порядок сильно усложнит жизнь малого бизнеса. Поступили коллективные обращения с просьбой давать упрощенцам освобождение автоматом.

Эти просьбы были услышаны.

И в итоговом варианте статья 145 предусматривает, что упрощенцы с доходом до 60 млн освобождаются от уплаты НДС автоматически.

Естественно, возник вопрос: а можно ли нам, даже если у нас доход за 2024 год меньше 60 млн, отказаться от освобождения?

Дальше Минфин и ФНС сформировали свою позицию: упрощенец не может отказаться от использования освобождения. Если доход за 2024 год не превышает 60 млн, то с 01.01.2025 он автоматически освобождается от НДС.

В чем суть позиции Минфина и ФНС?

Что значит, нельзя отказаться от освобождения?

❓Упрощенец-освобожденец может выставлять счета-фактуры с выделением НДС? Конечно, может. Эта возможность прямо предусмотрена п.5 ст.173 НК

❓С какой ставкой он может выставлять счета-фактуры? С какой хочет, с такой и может. Хочет со ставкой 5%, без проблем. Хочет со ставкой 20%, тоже без проблем.

❓А в чем же тогда запрет? Запрет в вычетах. Применение ставки 20% дает право пользоваться вычетами. Если упрощенец-освобожденец будет выставлять счета-фактуры с выделением НДС, то он, по мнению Минфина и ФНС, должен будет всю эту сумму НДС заплатить в бюджет. И никаких вычетов. Даже если в счетах-фактурах будет фигурировать НДС по ставке 20%

По сути, сохраняется сегодняшний порядок.

Сегодня же тоже никто не запрещает упрощенцу выставлять счета-фактуры с выделением НДС. Выставляй, сколько хочешь, сдавай декларацию по НДС и плати всю эту сумму НДС в бюджет.