Основные правила работы с самозанятыми

Самозанятый это специалист, который выполняет определённые задачи в рамках конкретного проекта. Он получает оплату за выполнение определённого объёма работ или услуг.

Наниматель контролирует результат, но не вмешивается в процесс.

Если вы хотите проверить, подходит ли ваша бизнес-модель для привлечения самозанятых, задайте себе вопрос: можно ли нанять подрядчика-юридическое лицо для выполнения данных работ или услуг?

Если ответ положительный, то, скорее всего, ваша бизнес-модель предполагает привлечение самозанятых.

Если вам важно контролировать процесс и нужен человек на постоянный функционал — нанимайте в штат.