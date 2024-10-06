Основные правила работы с самозанятыми

ПРАВИЛО 1. Бизнес-модель должна подходить для работы с самозанятыми
Самозанятый это специалист, который выполняет определённые задачи в рамках конкретного проекта. Он получает оплату за выполнение определённого объёма работ или услуг.
Наниматель контролирует результат, но не вмешивается в процесс.
Если вы хотите проверить, подходит ли ваша бизнес-модель для привлечения самозанятых, задайте себе вопрос: можно ли нанять подрядчика-юридическое лицо для выполнения данных работ или услуг?
Если ответ положительный, то, скорее всего, ваша бизнес-модель предполагает привлечение самозанятых.
Если вам важно контролировать процесс и нужен человек на постоянный функционал — нанимайте в штат.
ПРАВИЛО 2. Корректно составленный договор
Договор с самозанятым можно сравнить с договором с подрядчиком. Вы как будто приобретаете услуги или работы у другой компании.
В договоре с самозанятым не должно быть никаких отсылок к трудовому договору: нет отпусков, больничных, штатного расписания или выполнения трудовых функций.
Предмет договора должен быть четко определен, и в нем должен быть указан конкретный перечень работ или услуг, которые предоставляет самозанятый.
Кроме того, в договоре необходимо предусмотреть тарифную сетку, которая зависит от объема оказанных услуг или выполненных работ. Это означает, что в договоре должна быть указана стоимость за единицу работы.
Например, стоимость сборки одного стула, написание одной статьи или реализация одного этапа программы.
ПРАВИЛО 3. Правильно оформленные документы
С самозанятым составляется подробный акт выполненных работ или оказанных услуг, в котором фиксируются результаты и их стоимость.
Акт подписывается обеими сторонами — самозанятым и компанией.
Вознаграждение самозанятому выплачивается в соответствии с условиями, указанными в договоре. Если оплата осуществляется по принципу 50/50, то и перечисления денежных средств, должны происходить в равных долях.
В случае постоплаты, оплата производится после выполнения работ.
После получения оплаты обязательно требуется оформить чек.
ПРАВИЛО 4. Проверка статуса самозанятости у самозанятого
На момент заключения договора статус самозанятого подтверждается через сервис ФНС (https://npd.nalog.ru/check-status/).
Важный момент!
В договоре рекомендую закрепляется пункт, согласно которому в случае потери самозанятым своего статуса или превышения лимита доходов, он обязан уведомить об этом компанию-заказчика и самостоятельно уплатить потенциальные налоги.
Ещё один важный аспект, который необходимо проверить — за последние два года самозанятый не должен был работать в штате у компании-нанимателя. Это противоречит законодательству.
Какой, на ваш взгляд, из этих пунктов является самым значимым?
Я, как классический налоговый юрист отвечу, что все они имеют свою ценность. Однако, как вы, вероятно, догадываетесь, один из них имеет наибольший вес при защите позиции компании в суде и при проверке ФНС — это пункт о том, что самозанятый за последние два года не работал в штате у компании.
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