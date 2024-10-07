Почему нужно взыскивать дебиторку

Когда ко мне обращаются за помощью в списании долга и просчете рисков субсидиарной ответственности компании — вижу одну и ту же картину:

Дебиторка, которая часто соразмерна с суммой долга!

И она не просужена.

Аргументы руководителей и бухгалтеров такие:

контрагент забросил компанию,

контрагент банкротится,

нет толком подписанных документов,

другие подобные истории.



И тут очень большой риск, что за бездействие весь этот размер дебиторки может повиснуть на директоре, учредителе и все чаще и бухгалтере.

Случай из практики:

ООО “Техстрой“ которой контрагенты были должны в общей сложности 13 млн рублей не принимала меры к взысканию, потому что по большей части задолженность была определена бухгалтером как безнадежная к взысканию. ООО “Метинвест“, которому ООО “Техстрой“ должен был 2 млн рублей инициировал банкротство. В дело подключилась еще и налоговая с требованиями на 4 млн руб. Появились и более мелкие кредиторы. Общий долг по реестру требований составил 18 млн руб.

В ходе проверки деятельности компании арбитражный управляющий выявил дебиторку, которую не взыскивало ООО “Техстрой“. Те самые 13 млн руб. Проведя анализ стало известно, что аналогичную сумму с контрагента взыскала и даже получила другая компания. Что свидетельствовало о не безнадежности долга.

К директору и учредителю был предъявлен иск о привлечении к субсидиарной ответственности на все 18 млн рублей, потому что не принятие мер по взысканию 13 млн рублей стали причиной банкротства ООО “Техстрой“. В качестве ответчика был привлечен и бухгалтер компании, который утверждал о безнадежности долга. В итоге деньги взыскали со всех солидарно.



Чтобы избежать таких ситуаций нужно принимать меры к взысканию долгов - даже тех, которые кажутся безнадежными.

На практике они все же возвращаются (механизм банкротства и отката сделок за три года и возврата в конкурсную массу купленного джипа, который вывели по "топорной схеме" - эффективен и отрезвляет должников).



Например, мы в компании специально разработали для просуживания бесспорной дебиторки пакетные предложений по адекватным ценам.



Работа с дебиторкой в компании должна быть автоматизирована и контролироваться юристом юрдепартамента. Или для судебных споров можно обратиться к внешним консультантам.