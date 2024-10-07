Если привлекли к субсидиарной ответственности. Можно ли ее списать?

Сначала про процедуру взыскания. Она классически такая, но могут быть и другие варианты:
1. Выносится решение о признании сделки недействительной с подконтрольной компании
2. Затем решение о взыскании субсидиарки с директора компании по сделке или за неэффективное руководство и большую не взыскиваемую дебиторку
3. Приставы возбуждают исполнительное производство в России, пытаются взыскать месяца 3 или больше. Зависит от активности кредиторов или арбитражного управляющего
4. Потом могут окончить и арбитражный управляющий выставляет на торги этот долг
5. Его кто-то либо покупает, либо выкупает кто-то из аффилированных в должнику (если оценка адекватная) и кладёт в стол. На этом все.
6. Если никто не покупает, предлагают Кредиторам, если и они не берут, то до ликвидации банкрота и окончания дела так и висит.
7. Если кто пошустрее из арбитражников и кредиторов, то ищут активы вне России и взыскивают там.
Самые опасные кредиторы, такие как налоговый орган или Агентство по страхованию вкладов забирают такую ответственность и инициируют банкротство субсидиарных ответчиков. Но не для того чтобы списать долг, а чтобы оспорить сделки и вернуть имущество, которое часто торопятся вывести субсидиарные ответчики.
Вроде бы просто? Но занять может годы. И списать субсидиарку через банкротство физлиц нельзя.
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