Если привлекли к субсидиарной ответственности. Можно ли ее списать?

Часто ко мне обращаются руководители и собственники бизнеса, которых уже привлеки к субсидиарной ответственности, сетуя что не знали меня ранее, чтобы защитить их в суде. Основной вопрос — до каких пор будет висеть взысканная субсидиарка и как ее списать?

Сначала про процедуру взыскания. Она классически такая, но могут быть и другие варианты:

1. Выносится решение о признании сделки недействительной с подконтрольной компании

2. Затем решение о взыскании субсидиарки с директора компании по сделке или за неэффективное руководство и большую не взыскиваемую дебиторку

3. Приставы возбуждают исполнительное производство в России, пытаются взыскать месяца 3 или больше. Зависит от активности кредиторов или арбитражного управляющего

4. Потом могут окончить и арбитражный управляющий выставляет на торги этот долг

5. Его кто-то либо покупает, либо выкупает кто-то из аффилированных в должнику (если оценка адекватная) и кладёт в стол. На этом все.

6. Если никто не покупает, предлагают Кредиторам, если и они не берут, то до ликвидации банкрота и окончания дела так и висит.

7. Если кто пошустрее из арбитражников и кредиторов, то ищут активы вне России и взыскивают там.



Самые опасные кредиторы, такие как налоговый орган или Агентство по страхованию вкладов забирают такую ответственность и инициируют банкротство субсидиарных ответчиков. Но не для того чтобы списать долг, а чтобы оспорить сделки и вернуть имущество, которое часто торопятся вывести субсидиарные ответчики.

Вроде бы просто? Но занять может годы. И списать субсидиарку через банкротство физлиц нельзя.