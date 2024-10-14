Новые правила – новые вопросы при подготовке корпоративных документов

С 01.09.2024 вступили в силу важные изменения в порядке назначения руководителя в ООО. Теперь избрание или назначение на должность единоличного исполнительного органа обществ требует обязательного удостоверения такого решения у нотариуса[2]. Эти правила действуют независимо от того, кем принимается решение, общим собранием участников или советом директоров, а также от того, в какой форме принимается решение о назначении руководителя. Обязательность нотариального удостоверения решений о назначении руководителя в ООО применяется даже в тех случаях, если по уставу компании нотариального удостоверения факта принятия решения не требуется.

Требования о нотариальном удостоверении распространяются только на случаи назначения единоличного исполнительного органа, то есть физического лица. Эти правила не действуют при назначении коллегиального исполнительного органа или при передаче полномочий управляющему. На практике при этом может возникнуть ряд вопросов о том, как новые правила оформления решений о назначении руководителя в ООО применяются к различным ситуациям.

1. Нотариальное удостоверение решения о назначении руководителя.

В первую очередь остается открытым вопрос, должны ли решения о назначении руководителя при учреждении ООО нотариально удостоверяться, и подразумевает ли это обязательное нотариальное удостоверение для любых решений о создании ООО. С одной стороны, законодательство формально этого требует, не делая исключений для решений об учреждении обществ. С другой стороны, в настоящее время нотариусы не требуют нотариального удостоверения решений об учреждении ООО, на которых принимается решение о назначении руководителя. С их подходом можно согласиться, поскольку на момент принятия решений общество еще не считается созданным. Нотариус не может удостоверить факт принятия соответствующего решения.

Данная проблема порождает также вопрос о возможности оформления корпоративных решений заграницей. Так, у нотариусов, регистрирующего органа и банков могут возникнуть вопросы к решению общего собрания участников, которое де-факто принято в присутствии иностранного нотариуса за пределами РФ. Иностранные нотариусы не удостоверяют факт принятия решения, а как правило, лишь свидетельствуют подлинность подписей участников на протоколе. Кроме того, законодательство о нотариате предусматривает, что о факте принятия решения выдается свидетельство[3], которое подтверждает его легитимность. При этом действующие регулирование не предусматривает альтернативных способов удостоверения решений. Вывод – оформление корпоративных решений заграницей не представляется возможным, в том числе в консульствах, которые не осуществляют нотариальные действия по удостоверению корпоративных решений[4].

2. Форма принятия решения о назначении руководителя.

Нотариальное требование применяется независимо от формы. Необходимо подчеркнуть, что на практике нотариальное удостоверение факта принятия решения на собрании в форме заочного голосования не представляется возможным, поскольку нотариусу для совершения указанного нотариального действия необходимо физическое присутствие участников[5]. Однако это не исключает вероятность установления в будущем порядка нотариального удостоверения факта принятия решения на собрании в форме заочного голосования.

3. Нотариальное удостоверение при продлении полномочий руководителя.

Кроме того, возникает еще один практический вопрос: требуется ли нотариальное удостоверение при продлении полномочий руководителя? Учитывая, что продление полномочий фактически представляет собой переизбрание исполнительного органа на новый срок, а законодательство не выделяет продление полномочий как отдельное действие, к такому переизбранию также должно применяться положение об обязательном нотариальном удостоверении.

4. Изменение порядка подачи заявлений.

В заключение положений об избрании руководителя следует отметить и изменение порядка подачи заявлений для государственной регистрации смены руководителя. Ранее заявителем выступал сам назначаемый руководитель, который подписывал заявление для налоговой, при этом с 01.09.2024 данная обязанность перешла к нотариусу, который теперь является заявителем при подаче документов в налоговый орган для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц («ЕГРЮЛ»)[6].

Предполагается, что данные изменения помогут сократить случаи незаконных назначений в компаниях, предотвратив так называемые «захваты» компаний. Однако остается неясным, как избежать злоупотреблений со стороны лиц (потенциальных участников/членов органов управления), которые могут назначать новых руководителей без их ведома, особенно учитывая, что с 01 сентября 2024 года новый руководитель больше не является заявителем (т. е. его визит к нотариусу не требуется). На практике это может создать сложности для лиц, назначенных руководителями, в отсутствии их согласия. Как минимум таким лицам потребуется информировать регистрирующий орган, что в ЕГРЮЛ внесены недостоверные данные. В дополнение увеличивается риск так называемых «брошенных» компаний, с назначением в них номинальных директоров.

В итоге принятые изменения в порядок подачи заявлений на государственную регистрацию направлены на защиту компаний от неправомерных действий третьих лиц. Однако, новые правила вызывают некоторые вопросы, связанные с риском злоупотреблений при назначении руководителей без их согласия, что требует повышенного внимания к процедуре назначения таких руководителей.