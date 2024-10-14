Новые правила – новые вопросы при подготовке корпоративных документов

Федеральными законами № 287-ФЗ и № 305-ФЗ[1] был введен ряд ключевых изменений в корпоративном законодательстве, часть которых начала действовать уже с 01.09.2024. Изменения, помимо прочего, коснулись обязательности нотариального удостоверения корпоративных решений в ООО о назначении постоянно действующего исполнительного органа, проведения дистанционных собраний и перераспределения полномочий между органами управления в ООО и непубличных АО. Поскольку проведенные законодательные изменения направлены на совершенствование механизмов корпоративного управления, необходимо обратить особое внимание на правильность оформления документов, чтобы избежать корпоративных конфликтов и сложностей с регистрирующим органом. Однако, новые правила неизбежно ведут к возникновению новых вопросов при подготовке корпоративных документов, ответы на которые мы постараемся сформулировать далее.
К каким ситуациям применяются новые правила оформления решений о назначении руководителя в ООО?
С 01.09.2024 вступили в силу важные изменения в порядке назначения руководителя в ООО. Теперь избрание или назначение на должность единоличного исполнительного органа обществ требует обязательного удостоверения такого решения у нотариуса[2]. Эти правила действуют независимо от того, кем принимается решение, общим собранием участников или советом директоров, а также от того, в какой форме принимается решение о назначении руководителя. Обязательность нотариального удостоверения решений о назначении руководителя в ООО применяется даже в тех случаях, если по уставу компании нотариального удостоверения факта принятия решения не требуется.
Требования о нотариальном удостоверении распространяются только на случаи назначения единоличного исполнительного органа, то есть физического лица. Эти правила не действуют при назначении коллегиального исполнительного органа или при передаче полномочий управляющему. На практике при этом может возникнуть ряд вопросов о том, как новые правила оформления решений о назначении руководителя в ООО применяются к различным ситуациям.
1. Нотариальное удостоверение решения о назначении руководителя.
В первую очередь остается открытым вопрос, должны ли решения о назначении руководителя при учреждении ООО нотариально удостоверяться, и подразумевает ли это обязательное нотариальное удостоверение для любых решений о создании ООО. С одной стороны, законодательство формально этого требует, не делая исключений для решений об учреждении обществ. С другой стороны, в настоящее время нотариусы не требуют нотариального удостоверения решений об учреждении ООО, на которых принимается решение о назначении руководителя. С их подходом можно согласиться, поскольку на момент принятия решений общество еще не считается созданным. Нотариус не может удостоверить факт принятия соответствующего решения.
Данная проблема порождает также вопрос о возможности оформления корпоративных решений заграницей. Так, у нотариусов, регистрирующего органа и банков могут возникнуть вопросы к решению общего собрания участников, которое де-факто принято в присутствии иностранного нотариуса за пределами РФ. Иностранные нотариусы не удостоверяют факт принятия решения, а как правило, лишь свидетельствуют подлинность подписей участников на протоколе. Кроме того, законодательство о нотариате предусматривает, что о факте принятия решения выдается свидетельство[3], которое подтверждает его легитимность. При этом действующие регулирование не предусматривает альтернативных способов удостоверения решений. Вывод – оформление корпоративных решений заграницей не представляется возможным, в том числе в консульствах, которые не осуществляют нотариальные действия по удостоверению корпоративных решений[4].
2. Форма принятия решения о назначении руководителя.
Нотариальное требование применяется независимо от формы. Необходимо подчеркнуть, что на практике нотариальное удостоверение факта принятия решения на собрании в форме заочного голосования не представляется возможным, поскольку нотариусу для совершения указанного нотариального действия необходимо физическое присутствие участников[5]. Однако это не исключает вероятность установления в будущем порядка нотариального удостоверения факта принятия решения на собрании в форме заочного голосования.
3. Нотариальное удостоверение при продлении полномочий руководителя.
Кроме того, возникает еще один практический вопрос: требуется ли нотариальное удостоверение при продлении полномочий руководителя? Учитывая, что продление полномочий фактически представляет собой переизбрание исполнительного органа на новый срок, а законодательство не выделяет продление полномочий как отдельное действие, к такому переизбранию также должно применяться положение об обязательном нотариальном удостоверении.
4. Изменение порядка подачи заявлений.
В заключение положений об избрании руководителя следует отметить и изменение порядка подачи заявлений для государственной регистрации смены руководителя. Ранее заявителем выступал сам назначаемый руководитель, который подписывал заявление для налоговой, при этом с 01.09.2024 данная обязанность перешла к нотариусу, который теперь является заявителем при подаче документов в налоговый орган для регистрации изменений в Едином государственном реестре юридических лиц («ЕГРЮЛ»)[6].
Предполагается, что данные изменения помогут сократить случаи незаконных назначений в компаниях, предотвратив так называемые «захваты» компаний. Однако остается неясным, как избежать злоупотреблений со стороны лиц (потенциальных участников/членов органов управления), которые могут назначать новых руководителей без их ведома, особенно учитывая, что с 01 сентября 2024 года новый руководитель больше не является заявителем (т. е. его визит к нотариусу не требуется). На практике это может создать сложности для лиц, назначенных руководителями, в отсутствии их согласия. Как минимум таким лицам потребуется информировать регистрирующий орган, что в ЕГРЮЛ внесены недостоверные данные. В дополнение увеличивается риск так называемых «брошенных» компаний, с назначением в них номинальных директоров.
В итоге принятые изменения в порядок подачи заявлений на государственную регистрацию направлены на защиту компаний от неправомерных действий третьих лиц. Однако, новые правила вызывают некоторые вопросы, связанные с риском злоупотреблений при назначении руководителей без их согласия, что требует повышенного внимания к процедуре назначения таких руководителей.
Что необходимо знать о дистанционном порядке проведения собраний и оформлении документов в связи с их проведением?
С 01.03.2025 вступят в силу изменения, касающиеся дистанционных общих собраний участников и акционеров. Намеченные изменения по своей сути закрепляют в Законе об акционерных обществах[7] и Законе об обществах с ограниченной ответственностью[8] нормы, которые ранее уже присутствовали в общих положениях гражданского законодательства, но с конкретизацией отдельных положений. Напомним, что в настоящее время компании имеют право проводить дистанционные общие собрания участников и акционеров, если это прямо предусмотрено законом и уставом компании. Внесенные изменения расширяют эту возможность на все компании, независимо от их организационно-правовой формы. Вместе с тем, для ООО и непубличных АО предусмотрено право устанавливать в уставе собственные правила проведения дистанционных общих собраний, отличающиеся от общепринятых законодательных норм, при условии, что такие правила не лишают имеющих право голоса лиц возможности участвовать в принятии решений и получать информацию о проведении собрания[9].
Основные принятые положения, регулирующие дистанционные общие собрания, включают:
1. Идентификацию участников (членов) органа юридического лица.
Сейчас возможно в уставе предусмотреть способы идентификации участников органов юридического лица, а также методы подписания бюллетеней для электронного голосования, при условии, что эти меры не ограничивают лиц с правом голоса участвовать в принятии решений и получать информацию о проведении собраний. С 01.03.2025 в уведомлении о проведении собрания необходимо включать в том числе сведения о порядке доступа к дистанционному участию, включая способы идентификации. С 01.09.2027 идентификация лиц, принимающих участие дистанционно, будет происходить с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Однако, до указанной даты уставом можно будет предусмотреть использование усиленной неквалифицированной подписи, идентификацию через портал «Госуслуги» либо Единую биометрическую систему. Для представителей по доверенности потребуется его идентификация, доверенность или иной документ о его полномочиях в электронной форме в машиночитаемом виде. При этом законом предусматривается, что при дистанционном участии в заседании нотариус подтверждает личность с помощью УКЭП с меткой доверенного времени, а полномочия представителя и его право на участие в заседании — через проверку электронных документов, подписанных УКЭП, которые направляются нотариусу через единую информационную системы нотариата[10].
В связи со сказанным возникает вопрос: сможет ли нотариус удостоверить факт принятия решения при дистанционном участии, если у лиц отсутствует УКЭП? Предполагается, что нет, поскольку сейчас закон не предусматривает иные способы идентификации и предоставления документов (без использования УКЭП).
2. Трансляцию собраний.
Все лица с правом голоса должны иметь возможность участвовать в заседании в режиме реального времени посредством трансляции.
3. Информацию о голосовании.
Устав компании может предусматривать обязательное предоставление доступа к информации о ходе голосования в режиме реального времени всем участникам собрания.
4. Хранение записей.
Компании обязаны хранить записи трансляций заседаний наряду с протоколами заседаний, при этом закон не устанавливает требования к носителю, на котором должны храниться такие записи.
Отдельно следует отметить, что правила проведения общих собраний дистанционно также распространяются на заседания совета директоров и правления.
Передача полномочий в непубличных АО и ООО: что важно знать и как правильно оформить?
Напомним, что в соответствии Законом об АО по общему правилу вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу (правлению). Однако Гражданский кодекс допускает передачу отдельных полномочий совету директоров или правлению. Последние принятые изменения направлены на его устранение, разрешая делегировать правлению часть полномочий, включая следующие:
выплата (объявление) дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Изменения также устанавливают, что делегирование полномочий совету директоров или правлению лишает акционеров права требовать выкупа их акций обществом. Напомним, что такое право возникает у акционеров в случаях, например, внесения в устав изменений, ограничивающих их права, а также при принятии общим собранием решений о реорганизации компании, заключении крупной сделки, делистинге акций или прекращении публичного статуса общества.
Применительно к ООО принятые изменения расширили перечень полномочий, которые не могут быть переданы совету директоров, включая, среди прочего:
передачу дополнительных прав и возложение дополнительных обязанностей для участников (в т.ч. их прекращение);
утверждение денежной оценки в рамках внесения оплаты долей в уставном капитале;
одобрение крупных сделки, при условии, что стоимость имущества по ним составляет более 50% имущества общества.
Вопросы, которые нельзя передать совету директоров, согласно поправкам, также не могут быть переданы коллегиальному исполнительному органу общества.
Передача отдельных полномочий совету директоров/правлению ООО и непубличных АО или исключение таких полномочий из компетенции указанных органов управления планируется осуществлять на основании решения общего собрания участников/акционеров общества, принятому единогласно. При этом положения, связанные с такой передачей, могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении либо включены в устав путем внесения соответствующих изменений.
Заключение
В настоящее время наблюдается положительная динамика в развитии корпоративного законодательства. Принятые изменения направлены на адаптацию законодательства к современным реалиям. Регламентация дистанционных собраний должна внести ясность в процедуру принятия решений органами управления юридического лица. Делегирование отдельных полномочий в непубличных обществах должно придать больше гибкости в принятии управленческих решений, а также в установление обязательности нотариального удостоверения решений о назначении исполнительных органов ООО. В то же время важно уделять особое внимание подготовке документов с учетом вышеупомянутых изменений, чтобы минимизировать потенциальные риски, которые могут возникнуть при некорректном оформлении документов.
[1] Федеральный закон от 08.08.2024 № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон от 08.08.2024 № 305-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
[2] Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах (абз. 2 п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
[3] абз 1 ст. 103.10., абз. 1 ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
[4] п. 2 Приказа МИД России № 20795, Минюста России № 209 от 29.09.2022 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий консульскими должностными лицами».
[5] пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса и п. 6.1 Письма ФНП от 01.09.2014 № 2405/03-16-3 «О направлении пособия по удостоверению нотариусом принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии».
[6] абз 13 ст. 103.10., абз. 3 ст. 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
[7] Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
[8] Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
[9] п. 5 ст. 52, пп. 5 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
[10] абз. 1 ст. 103.10. Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.
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