Как бухгалтеру и юристу сделать лендинг для себя

Рассказываем, зачем нужен лендинг, каким он должен быть и как его сделать самостоятельно, с помощью фрилансера или агентства.

Чтобы продвигать свои услуги в интернете, нужен сайт. Не обязательно делать многостраничник, достаточно лендинга с описанием услуги, вашими преимуществами и кейсами. Мы в Рыбе сделали уже больше сотни лендингов на Тильде, в том числе для бухгалтеров и юристов. В статье расскажу, зачем нужен лендинг, каким он должен быть и как его сделать самостоятельно, с помощью фрилансера или агентства.

Если вы делали сайт 5–10 лет назад, скорее всего, он уже неактуален. За это время тренды в дизайне изменились, а поисковики стали умнее. Теперь, чтобы сайт работал, недостаточно стоковых картинок с пластиковыми улыбками и ключевых слов, сумбурно рассыпанных по страницам. Чтобы клиенты выбирали вас, а не конкурентов, нужен современный сайт, который закроет все их возражения и раскроет ваши преимущества.



Если специалист использует сайт 10-летней давности с золотыми рамками и иконками с дешевых фотостоков, клиент может решить, что он не следит за трендами. А значит, актуальную информацию и в своей сфере может упустить

Если у вас нет сайта и вы делаете его впервые, то вопросов не меньше: на какой CMS разрабатывать сайт, сколько времени уйдет на разработку и сколько это будет стоить.

Давайте подробно разберем, зачем бизнесу нужен лендинг, какие разделы нужно обязательно в него добавить и кто может помочь сделать лендинг, который будет приводить к вам клиентов.

Что такое лендинг и чем он отличается от сайта

Лендинг (Landing Page) — это веб-страница, которая помогает презентовать услугу или продукт. Лендинг используют, чтобы сконцентрировать внимание потенциального клиента на услуге и убедить его выполнить целевое действие: заказать услугу, оставить контактные данные, подписаться на рассылку.

Сайт — это несколько веб-страниц, которые расположены на одном домене. В отличие от лендинга, сайт продвигает компанию, которая оказывает сразу несколько услуг и имеет несколько подразделений.

Основные различия между сайтом и лендингом

Лендинг Сайт Цель Фокусируется на одной цели. Например, получение контактов или продажа конкретного продукта Включает множество страниц с различной информацией и целями. Например, главная страница, услуги, кейсы, блог, контакты Структура Чаще всего одностраничный, с минимальной навигацией Имеет множественную навигацию и несколько страниц Наполнение Упрощенный контент, быстрый доступ к ключевой информации и призыву к действию Детализированная информация о компании, ее услугах, истории, новостях и других аспектах

Часто, по мере развития компании, лендинг становится сайтом. Это происходит так: основная посадочная страница становится главной, а новые кейсы и услуги размещаются на отдельных страницах.

И лендинги, и сайты можно разрабатывать с помощью специальных конструкторов без навыков программирования, например на Tilda или WordPress.

Зачем нужен лендинг или сайт бухгалтеру и юристу

Чтобы эффективно продвигать свои услуги и привлекать новых клиентов, любому бизнесу нужен лендинг, в том числе бухгалтеру и юристу. Вот чем помогает лендинг.

1. Витрина. Лендинг поможет потенциальным клиентам познакомиться с вашей компанией, услугами, ценами, командой и процессом работы.

2. Привлечение новых клиентов из интернета. Сам по себе сайт или лендинг не могут приводить клиентов. Но на сайт можно вести людей с контекстной и таргетированной рекламы. Люди будут видеть рекламные объявления о бухгалтерских или юридических услугах, кликать на них и попадать на сайт. С помощью рекламы вы сможете привлечь целевую аудиторию, а лендинг поможет рассказать о ваших услугах. А чтобы ваш сайт чаще выходил в поисковой выдаче, нужно будет заниматься SEO.

3. Отстройка от конкурентов. Один из путей потенциального клиента выглядит так: человек вбивает в поиск свою проблему и ищет подходящего специалиста в своем городе. Он откроет несколько разных сайтов и будет сравнивать информацию между собой: понятность и релевантность услуг, регалии, кейсы, отзывы и цены.

4. Упрощение процесса продаж. Если у человека возник бухгалтерский или юридический вопрос, то ему нужно найти специалиста для его решения как можно быстрее. Сайт или лендинг должен помочь разобраться в ситуации, а местами даже успокоить. Чем подробнее вы расскажете о процессе и составе ваших работ, тем меньше вопросов будет задавать потенциальный клиент на этапе обращения в отдел продаж.

Кто будет делать лендинг: плюсы и минусы вариантов

При создании сайта или лендинга есть три варианта, как подойти к этому процессу: самостоятельная разработка, работа с фрилансером и сотрудничество с агентством. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

1. Самостоятельная разработка — если делать лендинг самому, то вы сами принимаете все решения и можете в любой момент внести изменения. Однако результат может отличаться от идеала, так как у вас может не хватить навыков для составления текста, создания дизайна и верстки. Все это может сказаться на конверсии сайта.

2. С помощью фрилансеров — на профильных сайтах по поиску подрядчиков вы сможете найти специалиста, который может подготовить лендинг под ключ. При выборе этого варианта закладывайте риски по срокам: из-за загрузки и работы над несколькими проектами одновременно фрилансеры могут задержать выполнение проекта. К тому же не всегда можно найти хорошего фрилансера, особенно если не знаешь, где искать, поэтому качество работы в итоге может сильно разочаровать.

3. Заказать у агентства лендинг под ключ — агентства дают гарантии, их можно выбирать по кейсам и отзывам. На сайте агентства вы сможете посмотреть готовые работы и заказать что-то похожее. В агентствах ценят репутацию и обычно отбирают в команду профессионалов, поэтому в работе учитывают все аспекты — от дизайна до маркетинга, что позволяет создать эффективный продукт. При этом услуги агентства, вероятно, обойдутся вам дороже, чем работа с фрилансерами или самостоятельная разработка. Но здесь нужно исходить из своих возможностей и желаний.

Самостоятельно Фрилансеры Агентство Скорость Очень долго Быстро, если не будут переносить сроки и вы знаете, где искать хороших специалистов Вовремя Качество Сильно зависит от компетенций Среднее Высокое Менеджмент Нужно самому организовать работу Отсутствует менеджмент Работу организовывают профессионалы Стоимость Условно-бесплатно, но придется потратить свое время, которое никто не оплатит Средняя Дорого

Вот еще несколько неочевидных критериев при выборе исполнителя при создании лендинга:

1. Менеджмент. У фрилансеров цены ниже, так как у них нет главреда или руководителя проекта — если исполнитель заболел или у него случился форс-мажор, заменить его будет некому. С этим связаны стандартные риски: сроки затягиваются, сотрудники тяжело и долго отрабатывают правки.

2. Гарантии и репутация. Агентство по договору обязуется сделать работу качественно и в срок. Если нарушить договор — есть штраф. Если сделали недостаточно качественно, переделывают. Фрилансеры могут не сильно заботиться о репутации, и если вам не понравится результат, то могут просто раствориться в тумане.

3. Не под ключ. Некоторые подрядчики могут взять за лендинг меньше денег, а потом окажется, что туда не входили иллюстрации или корректорская вычитка, или, например, узнать, что на иконки, которые вставил дизайнер, нет авторских прав и использовать их нельзя. То есть вам все равно придется взвалить на себя роль тимлида и постоянно контролировать процесс создания лендинга.

Как создать сайт или лендинг на Тильде: этапы создания

Мы расскажем, как разработать лендинг для бухгалтера и юриста на Тильде. Это самый популярный конструктор сайтов в России, а его функционала хватит, чтобы сделать аккуратный и симпатичный лендинг.

1. Определитесь со структурой лендинга

Продумайте, как будет структурирована информация о вашей услуге на лендинге. Какая будет последовательность экранов, как будут расположены основные элементы: заголовки, тексты, кнопки и картинки. На первые экраны обычно выносят самое главное, затем рассказывают о преимуществах и особенностях услуги. Поясняют, кому подойдет предложение и кто уже воспользовался услугой. Блок с ценами желателен, но необязателен. В конце нужно сделать кнопку с призывом к действию.

2. Создайте текстовый прототип

Прототип — это детальный план страницы или лендинга, который используют, чтобы продумать последовательность блоков и их расположение. В прототипе уже должны быть готовые формулировки, а элементы должны быть расположены так, как они должны были находиться при дизайне. Прототип удобнее всего делать в Google Docs или Figma.

Прототип первого экрана лендинга для компании Neminfin: тексты такие, как будут в готовой версии, а дизайна еще нет

3. Разработайте дизайн лендинга

В каталоге шаблонов Тильды вы можете выбрать из 480 готовых шаблонов, которые можно адаптировать под ваш вкус и стиль. Можно выбрать универсальный шаблон или шаблон для юридических услуг.

Перед работой над дизайном лендинга не забудьте собрать референсы — примеры лендингов и сайтов, которые вам нравятся. Посмотреть их можно, например, на Behance

4. Разместите лендинг на платформе

Перенесите в шаблон тексты и иллюстрации из прототипа. Шаблоны состоят из блоков, которые можно менять местами, копировать, скрывать и удалять. Если вы делаете лендинг самостоятельно, то не меняйте шрифты, пропорции элементов и цветовые схемы: шаблоны Тильды делают профессиональные дизайнеры, и, если вы оставите всё как есть, сайт будет аккуратным и чистым.

О чем писать на лендинге

Чтобы лендинг помогал закрывать сделки и отстраиваться от конкурентов — текст для лендинга должен отражать преимущества и принципы именно вашей компании, а это влияет и на последовательность экранов, и на тексты, и на дизайн. Ниже мы приведем пример текста лендинга для Тильды для бухгалтера или юриста, который вы сможете адаптировать под себя.

Самое главное

Шапка — сделайте ее минималистичной: разместите логотип и название компании, а также меню и контакты.

Офер — сильный заголовок, который бьет в главную боль потенциального клиента, самый важный элемент на первом экране.

Призыв к действию, чтобы потенциальный клиент смог позвонить или написать, чтобы заказать услугу.

Не перегружайте первый экран лишней информацией

Чем вы занимаетесь и чем отличаетесь от конкурентов

Расскажите об услуге, которую предлагаете. Разные компании по-разному оказывают услуги и по-разному их называют — вам нужно объяснить, чем занимаетесь именно вы.

Расскажите, с чем можете помочь клиентам

В этом же блоке можно рассказать о преимуществах или причинах, почему потенциальный клиент должен выбрать именно вас.

Стоимость

Дайте четкие цены или покажите вилку, поясните, из чего складывается стоимость.

Расскажите, с кем уже работаете

Этот блок помогает убедить клиентов в вашей компетентности: показывает, что вам доверяют и вы справляетесь с серьезными задачами. Можно разместить реальные отзывы и кейсы, если они уже у вас есть.

Покажите, кому подойдет ваше предложение

В этом блоке нужно рассказать, кому подойдет услуга и какую пользу принесет разным сегментам вашей целевой аудитории. Напишите, в каких ситуациях и с какими проблемами стоит к вам обращаться, а в каких случаях вы помочь не сможете.

Оформите финальный призыв к действию

Напишите, как с вами связаться и когда стоит ждать ответа. Желательно, чтобы этот последний шаг был простым: несколько полей или одна кнопка. Чтобы призыв обратиться сработал лучше,— напишите, что человек получит после обращения к вам. Например, в примере ниже компания дает обещание, что «бухгалтерия будет в полном порядке».

Коротко: как сделать лендинг для бухгалтера или юриста