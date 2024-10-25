Дефицит бухгалтеров?

Периодически просматриваю разные сайты, чтобы примерно понимать стоимость своей работы, среднюю зарплату (возможно, где и более теплое местечко приглянется). И все чаще натыкаюсь на объявления, которые долгое время висят в одних и тех же компания.

При этом зарплата указана достаточно хорошая (если, конечно, не обманывают на этапе выкладки вакансии). Но место все висит и висит, никто не откликается.

Более того, на прошлом месте работы внезапно потребовался бухгалтер, хотя там сидел свой уже приработавшийся “костяк”. Начал думать, в чем проблема, встретился со знакомым, и в разговоре он как-то упомянул возможные причины.

Во-первых, сейчас не так часто поступают именно на бухгалтерские специальности студенты. Не знаю, с чем это связано, но по крайнее мере у нас так (как минимум на районе). Все хотят либо на завод, либо программистами, сейчас даже ритейл никто не рассматривает. Во-вторых, с каждым разом у бухгалтеров все большая нагрузка. Знакомо, да? Сперва нужно было сдавать отчетность раз в месяц, потом увеличили промежуток отчетов по НДФЛ два раза в месяц.

А случись что у работников, спрашивать в первую очередь будут с бухгалтеров. Кроме этого, есть не только классические вопросы “А когда зарплата?”, но еще и различные алиментщики, погрязшие в долгах, и с ними возишься отдельно. Итого получаем больше работы, больше нервотрепки. Знакомый рассказал, что недавно из его компании уволилось аж 4 бухгалтера за короткий промежуток времени. Люди банально не могут спокойно в отпуск сходить, чтобы их никто не дергал. А тут еще каждый раз новые законы, дополнения, строчки в отчетах, к которым нужно привыкать… Новенькие так вообще, видят всю эту вакханалию и оперативно сбегают, пока нервы целы.

В итоге имеем сейчас на рынке вакансий дефицит кадров, и неизвестно, насколько большой он будет дальше… А ведь раньше говорили, что бухгалтер вымирающая профессия, которую могут заменить компьютеры. И опять же - в итоге имеем, что без бухгалтеров как без рук.