Незаконный отказ налоговой инспекции в возврате излишне выплаченного налога на имущество организаций. Part I

Незаконный отказ налоговой инспекции в возврате излишне выплаченного налога на имущество организаций в связи с введением единого налогового счёта и возврат переплаты в судебном порядке. Part I

Клиенту - обществу с ограниченной ответственностью N - принадлежит нежилое помещение общей площадью 14 291,48 кв. м (далее - помещение), расположенное в здании общей площадью 68 381,95 кв. м (далее - здание).

На основании Постановления Правительства г. Москвы от 28.11.2014 г. № 700-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» на 2016–2022 гг. здание было включено в перечень таких объектов.

28.10.2016 г.

ООО N направило в Департамент экономической политики и развития г. Москвы заявление об ошибочном включении здания в перечень объектов, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость. Согласно акту Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы от 07.09.2015 г., 90,13 % здания используется для размещения объектов промышленности и производства.

23.11.2016 г.

В ответе на заявление ООО N Департамент сообщил, что:

Вид разрешённого использования земельного участка, на котором расположено здание, включает «деловое управление (4.1)» , что соответствует критериям подп. 1 п. 3 ст. 378.2 НК РФ и Закона г. Москвы № 64.

Фактическое использование здания не учитывается при формировании перечня.

Закон предусматривает налоговую льготу в размере 75 % от исчисленного налога.

Обследования здания (2016–2022 гг.)

По результатам ежегодных обследований Госинспекции установлено, что здание фактически не используется для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

На основании этого ООО N применяло налоговую льготу при расчёте налога на имущество организаций.

Решение Московского городского суда от 26.09.2021 г.

Суд признал недействительными положения перечня объектов, включающих здание, так как:

Конституционный Суд РФ указал, что при наличии нескольких видов разрешенного использования важно учитывать фактическое использование объекта.

Факт наличия одного из видов разрешенного использования («деловое управление») недостаточен для включения здания в перечень.

После вступления решения суда в силу (27.12.2021 г.) ООО N представило уточнённые декларации, потребовав перерасчёта налога за 2016–2021 гг.

ИФНС России № x по г. Москве:

Провела проверку и начислила положительное сальдо налога в размере 11 712 453 руб.

Однако отказала в возврате суммы, сославшись на необходимость подачи заявления о распоряжении средствами ЕНС.

Дальнейшие действия:

19.09.2022 г. часть суммы (7 322 891,59 руб.) была возвращена.

Оставшиеся 4 389 561,41 руб. ИФНС вывела в категорию «переплата свыше 3 лет» на основании изменений в Налоговом кодексе.

Заключение:

Для защиты права на учёт переплаты ООО N обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с требованием обязать ИФНС учесть переплату налога за 2016–2021 гг.

Продолжение в субботнем посте.