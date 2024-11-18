НДС за квартал: как правильно оформить вычет и оптимизировать налоги

Привет, вы на канале “Коммерческая тайна”. А это наш Телеграм-канал, где мы разбираем секреты и инструменты, которые можно применять в бизнесе. Залетайте, будем рады пополнению.

1. Знайте, когда вам положен вычет

Чтобы вернуть НДС, нужно соблюсти два главных условия: налог к уплате должен превышать начисленный, и у вас должна быть корректно заполненная отчетность. Вот несколько случаев, когда вычет возможен: Экспорт — вы возите продукцию за рубеж и облагаете её по ставке 0%.

Строительные работы — когда покупаете материалы для будущих проектов, а доходов еще нет.

Льготные ставки — если закупка происходит с НДС 20%, а продажа — со ставкой 10%. Пример: Один из наших клиентов, строительная компания, смог получить крупный вычет по НДС, потому что в течение первого квартала оплачивал только материалы и работы, необходимые для запуска большого проекта. Финансовый отчет показал значительное превышение затрат над доходами, что позволило возместить часть налога.

2. Внимательно заполняйте декларацию

Чтобы избежать лишних вопросов от налоговой, особое внимание нужно уделить заполнению декларации. В строке 050 раздела 1 указывайте сумму к возмещению, а в строке 090 — налог, подлежащий к оплате. Лайфхак: Если вы заполняете декларацию и забыли внести какой-то документ — не спешите подавать уточненную. Попробуйте сначала предоставить пояснения в налоговую, так как исправление декларации может задержать проверку на несколько месяцев.

3. Соберите все нужные документы

Для обоснования вычета по НДС нужны: счета-фактуры, накладные, акты и договоры. Без этих бумаг налоговая не пропустит вычет. Особенно важно обратить внимание на корректное оформление счетов-фактур, ведь даже малейшая ошибка может привести к отказу. Пример из практики: Одной из компаний налоговая отказала в возмещении, так как в счетах-фактурах не было указано ИНН контрагента. Пришлось подавать уточнения, что затянуло процесс на полгода.

4. Следите за «налоговыми разрывами»

Налоговая проверяет информацию о ваших вычетах и сопоставляет данные с отчетами ваших контрагентов. Если ваши данные не совпадают с данными партнеров, налоговая может запросить пояснения. Так образуются налоговые разрывы. Лайфхак: Чтобы избежать проблем, старайтесь проверять счета-фактуры и накладные еще до подачи декларации. Быстро исправить расхождения можно через согласование с партнерами. Пример: Одна из компаний заявила вычет по услугам, которые на самом деле не предоставлялись, — это вызвало налоговую проверку и привело к доначислениям. Убедитесь, что услуги или товары реально получены и задокументированы.

5. Камеральная проверка и выездные проверки

Если компания активно заявляет вычеты, налоговая может назначить проверку. Камеральная проверка — это анализ декларации, который обычно длится около двух месяцев. Если вы запрашиваете вычет на значительные суммы, будьте готовы к возможной выездной проверке. Совет: Всегда имейте под рукой все подтверждающие документы на случай, если налоговая решит проверить ваши транзакции в деталях.

6. Правильное планирование — залог успеха