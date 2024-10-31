Как получить налоговые вычеты при работе с цифровыми активами: важные шаги для экономии

В России цифровые финансовые активы (ЦФА) рассматриваются как имущество. Это значит, что доходы от продажи или обмена ЦФА подпадают под налог на доходы физических лиц (НДФЛ) или налог на прибыль для организаций. Проще говоря, ваши доходы от сделок с цифровыми активами облагаются налогом, как если бы вы продали любую другую собственность, например, автомобиль или квартиру.

Однако важно помнить, что убытки от операций с цифровыми активами также могут быть учтены и снижать налоговую базу. К примеру, если в этом году ваши расходы на покупку криптовалют превысили доходы, можно получить налоговый вычет в следующих периодах.